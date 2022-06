Part de marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, taille, tendances, analyse historique, tendances régionales et prévisions jusqu’en 2029

Ce document commercial suggère que le marché est un marché de niche très fragmenté avec la présence d’un nombre limité de fournisseurs. Les revenus moyens générés par les principales entreprises, segmentés sur la base de la région, sont utilisés pour arriver à la taille globale du marché. Le rapport sur le marché mondial met à disposition un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts, la marge brute et brute. En mettant en évidence le profilage stratégique des principaux acteurs de l’industrie, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et leurs stratégies, ce rapport sur le marché international aide les entreprises à améliorer leurs stratégies de vente de biens et de services.

Un rapport de marché influent couvre un large spectre géographique couplé à des segments clés de l’industrie qui aident les concurrents à avoir un aperçu des tendances du marché. Le rapport de marché met en lumière les acteurs clés et les stratégies pour faire comprendre l’environnement concurrentiel de l’industrie. Ce document de l’industrie suggère que le marché est encore dans sa phase de développement, de sorte que les petits fournisseurs proposant des solutions innovantes ont des chances d’être acquis par de grands acteurs du marché. Le rapport d’activité offre un aperçu de base du marché cible, y compris le statut de l’industrie, la taille du marché, les actions, les volumes et la génération de revenus.

On estime que le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux augmentera rapidement au cours de la période de prévision. En raison de la nécessité de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité, les systèmes de suivi sont de plus en plus populaires parmi les prestataires de soins de santé. Des méthodes d’inventaire et de gestion des actifs plus solides contribueront à cet objectif. Les utilisateurs finaux sont soucieux d’éviter la perte d’actifs importants et de garantir le bon déroulement des flux de travail. Les systèmes de surveillance des instruments chirurgicaux facilitent la conformité aux nouvelles normes de suivi UDI (Unique Device Identification) de la FDA en automatisant l’identification des équipements médicaux, y compris les outils. La demande de solutions permettant la conformité, telles que les systèmes de suivi des outils chirurgicaux, devrait augmenter à mesure que le nombre d’appareils couverts par l’UDI continue de croître.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux était évalué à 203 millions USD en 2021 et devrait atteindre 567,00 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes de suivi des instruments chirurgicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont:

Fortive Corporation (États-Unis)

Microsystèmes de gestion du matériel (États-Unis)

Haldor Advanced Technologies (États-Unis)

BD (États-Unis)

Getinge AB (Suède)

STERIS (États-Unis)

STANLEY Healthcare (États-Unis)

ASPECTS MOBILES (ÉTATS-UNIS)

Integra LifeSciences (États-Unis)

Xerafy Singapore Pte Ltd. (Singapour)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

SpaTrack Medical Limited (Royaume-Uni)

Scanlan International (États-Unis)

CAS MÉDICAL (ÉTATS-UNIS)

ASANUS Medizintechnik GmbH (Allemagne)

Info (États-Unis)

Vizinex RFID (États-Unis)

ScanCARE Pty Ltd. (États-Unis)

Systèmes médicaux TGX (États-Unis)

Censis Technologies, Inc. (États-Unis)

Microsystèmes (Allemagne)

Définition du marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Pour répondre aux besoins spécialisés des travailleurs de la santé et améliorer la qualité des soins aux patients, des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont utilisés pour surveiller l’inventaire à différentes étapes des procédures chirurgicales. Ils garantissent un accès en temps réel aux instruments pertinents, ce qui permet de réduire les retards de traitement, d’améliorer la sécurité des opérations, de simplifier les tâches difficiles et de gérer efficacement le flux de travail. Ils peuvent également fournir des journaux de charge détaillés pour les appareils défectueux et vous donner de nombreuses informations sur les tendances d’utilisation.

Dynamique du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Conducteurs

Augmentation de la demande pour répondre aux mandats uniques d’identification des appareils de la FDA

Les réglementations UDI (Unique Device Identification) proposées par la FDA américaine (Food and Drug Administration) devraient propulser le marché des systèmes de surveillance des outils chirurgicaux vers l’avant. Les étiqueteurs d’instruments chirurgicaux (fabricants, retraiteurs, développeurs de spécifications, réemballeurs et réétiqueteurs) sont tenus par les directives UDI d’utiliser le marquage direct au niveau de chaque instrument.

Augmentation du nombre de personnes subissant des interventions chirurgicales

Les erreurs de traitement des outils chirurgicaux peuvent entraîner une augmentation du temps et des dépenses opératoires et un risque accru d’infections chirurgicales, de morbidité périopératoire et d’épisodes RSI. Ceci, combiné au nombre croissant de personnes subissant des interventions chirurgicales, est l’une des principales causes du besoin de systèmes de suivi des outils chirurgicaux dans les hôpitaux pour améliorer la sécurité des soins chirurgicaux.

En outre, la prévalence croissante de maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires, le cancer , l’arthrite et l’obésité , associée au nombre croissant de personnes gériatriques, agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. De plus, l’importance croissante accordée à l’amélioration des soins aux patients et à la gestion des stocks alimente le taux de croissance du marché.

Opportunités

Niveau croissant des dépenses de santé

L’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation des infrastructures de santé sont susceptibles d’offrir des possibilités de croissance aux acteurs du marché dans ces économies.

De plus, l’accent croissant des fabricants sur l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Coût élevé associé au système et longs cycles d’investissement

Les systèmes de surveillance des outils chirurgicaux nécessitent d’importants investissements initiaux, y compris les logiciels d’application, le matériel, les étiquettes, les intergiciels et les dépenses de connexion du cadre code-barres/RFID au système hérité, les services de maintenance, les honoraires de conseil et la formation du personnel. Bien que le coût des étiquettes et des lecteurs ait considérablement diminué, le coût de la mise en œuvre de systèmes de suivi automatisés tels que la RFID, qui nécessitent des serveurs, des bases de données et des intergiciels supplémentaires, n’a cessé d’augmenter.

D’autre part, le manque de professionnels qualifiés mettra au défi le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. De plus, l’impact de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et la faible sensibilisation des gens freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le COVID-19 a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019 et s’est rapidement répandu dans le monde entier depuis lors. En termes de cas confirmés et de décès signalés, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les plus touchés. La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché du suivi des instruments chirurgicaux. Selon une étude réalisée en 2020 par Censis Technologies, Inc, de nombreuses chirurgies électives ont été reportées en raison de la pandémie. Lorsqu’ils ont rouvert, cependant, les salles d’opération et les techniciens ont dû faire face à un arriéré massif tout en continuant à opérer autour de COVID. Alors que le traitement des fournitures stériles et les pénuries d’équipement devenaient un problème, cela a révélé la nécessité de systèmes efficaces de suivi des outils chirurgicaux.

Développement récent

En juillet 2020, Vizinex RFID avait annoncé le lancement des étiquettes RFID Flexible 6012 et Flexible 6027 qui offrent une flexibilité de montage. Les deux étiquettes RFID sont polyvalentes, résilientes et classées IP67, ce qui les rend parfaites pour suivre divers actifs dans des environnements intérieurs. Les étiquettes RFID rendent le suivi des actifs dans les usines, les hôpitaux, les centres de données et les bureaux simple et rentable.

Portée du marché mondial des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en fonction du type, du composant, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Sites professionnels

Multisites

Sur la base du type, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en sites professionnels et multi-sites. En 2021, le segment multi-sites devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, car ces systèmes de suivi couvrent une grande région de l’hôpital, garantissant que tous les instruments essentiels sont livrés à temps et que la sécurité des patients est accrue.

Composant

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Sur la base des composants, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2021, le segment des logiciels devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en raison de l’augmentation du développement technologique.

Technologie

Suivi des codes-barres

Identification par radiofréquence (RFID)

Suivi électronique

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en suivi des codes-barres, identification par radiofréquence (RFID), suivi électronique et autres. En 2021, le segment de l’identification par radiofréquence (RFID) devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux car il dispose d’une plus grande plage de mémoire et de détection, ainsi que de la capacité de détecter de très petits instruments chirurgicaux.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres de recherche

Cliniques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de recherche, cliniques et autres. En 2021, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, car l’adoption des outils de surveillance chirurgicale est plus élevée dans les hôpitaux pendant le cycle de travail, qui comprend, entre autres, les opérations de chirurgie, de stockage, de post-chirurgie et de stérilisation.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Distributeur tiers

Sur la base du canal de distribution, le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est segmenté en appel d’offres direct et distributeur tiers. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, car le logiciel de suivi des instruments chirurgicaux est largement utilisé dans les hôpitaux, ce qui nécessite une stratégie rentable.

Analyse / aperçus régionaux du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, composant, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en raison de l’amélioration des infrastructures de santé et de l’augmentation du niveau de revenu disponible dans cette région. De plus, l’augmentation du développement de solutions logicielles et matérielles technologiquement avancées stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de la technologie de suivi des instruments chirurgicaux dans le secteur de la santé de cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

