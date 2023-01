Part de marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord, croissance, demande, défis, analyse régionale et prévisions d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord était évalué à 259,94 millions USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 795,16 millions USD d’ici 2030, à un TCAC de 15,00 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Ce rapport sur le marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord comprennent:

Panasonic Corporation (Japon), Sony Corporation (Japon), Seiko Epson Corporation (Japon), Barco (Belgique), Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. (États-Unis), BenQ (Taïwan), LG Electronics (Corée du Sud), Xiaomi (Chine), Delta Electronics, Inc. (Taïwan), Optoma (Taïwan), Ricoh (Japon), Canon Inc. (Japon), Christie Digital Systems USA, Inc. (États-Unis), Dell Inc , (États-Unis), Hitachi Digital Media Group (Royaume-Uni), FARO (États-Unis), LAP GmbH (Allemagne), ViewSonic Corporation (États-Unis), Digital Projection (États-Unis), VAVA (États-Unis), Eiki International, Inc. (Japon), Kvant Lasers, sro . (Slovaquie)

Moteurs du marché des systèmes de projection laser

Demande croissante de systèmes de projection laser en raison de propriétés uniques

Le marché est principalement tiré par l’utilisation croissante de la technologie de projection laser dans une variété d’industries et par la baisse des coûts de maintenance. Ces projecteurs laser n’ont pas besoin de beaucoup de refroidissement et peuvent fonctionner à basse température. Le marché des projecteurs laser se développe en raison des avantages des projecteurs laser par rapport aux projecteurs à lampe, tels que leur longue durée de vie (jusqu’à plus de 10 ans), une consommation d’énergie et une production de chaleur réduites, un contraste élevé, plus lumineux et des images plus claires. Par conséquent, ceux-ci sont préférés dans un certain nombre d’industries, notamment les affaires, le cinéma, l’éducation et la vente au détail.

Avantages des systèmes de projection laser

Le système de projection à base de laser offre une couleur et un contraste supérieurs, une luminosité plus durable et moins d’entretien que les autres modèles à lampe. Les projecteurs d’aujourd’hui utilisent des lasers à semi-conducteurs, qui sont incroyablement lumineux, ont une couleur plus large gammes , niveaux de noir profond, et jamais besoin de remplacer la lampe. À partir de là, la demande pour le système de projection laser a augmenté, ce qui devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

Utilisation élevée du projecteur laser

Les projecteurs laser sont utilisés dans divers domaines, notamment les affaires, l’éducation, le cinéma , les espaces publics et la vente au détail. Les entreprises ont un besoin important de projecteurs laser. Un nombre croissant de personnes utilisent des projecteurs laser en raison de leur haute qualité d’image, de leur faible consommation d’énergie et de leurs faibles coûts de maintenance. Les projecteurs à haute luminosité deviennent de plus en plus nécessaires dans les cinémas du monde entier à mesure que le nombre d’écrans de cinéma numérique augmente.

De plus, au cours de la période de prévision, il devrait y avoir d’importantes opportunités de croissance sur le marché en raison de la demande croissante de projecteurs laser RVB dans les salles de cinéma et de projecteurs à haute luminosité.

Contraintes

Problèmes liés au marché des systèmes de projection laser

En raison des progrès technologiques, les projecteurs laser sont plus chers. L’utilisation du lumen détermine le coût du projecteur laser. Le coût augmente avec l’augmentation du coût de la lumière. Par ailleurs, le marché des systèmes de projection laser connaît actuellement une forte contrainte due au développement croissant de solutions alternatives ainsi qu’à la prédominance continue des techniques de projection traditionnelles basées sur des dessins.

Segmentation du marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord :

Taper

Systèmes de projection laser CAO

Système de projecteur laser

Composant

Matériel

Logiciel

Type dimensionnel

2D

3D

Plage de puissance

5MW-10M

11 MW-30 MW

Au dessus de 30MW

Technologie

Réalité augmentée

Signal lumineux et instructions vocales

Autres

Application

Couches composites

Assemblage intérieur

Soudage, Assemblage guidé

Construction préfabriquée

Cueillette & Assemblage

Reconnaissance des composants

Évaluation du système

Séquençage

Autres

Utilisateur final

Composite

Aérospatial et Défense

Automobile et équipement lourd

Logistique

Construction navale et énergie

Construction et gréement

Médical

Industrie sidérurgique

Industrie éolienne

Chemin de fer

Autres

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des systèmes de projection laser sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis représentaient la plus grande part de marché en raison de la demande croissante d’avions, ce qui a entraîné une demande croissante de systèmes de projection laser dans l’industrie aérospatiale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières: marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord, par types Marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord, par application Marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des systèmes de projection laser en Amérique du Nord, paysage de l’entreprise Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

