Part de marché des systèmes de gestion intestinale, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2028

Marché mondial des systèmes de gestion intestinale , par produit (systèmes d’irrigation, dispositifs de modulation nerveuse, sacs de colostomie, autres produits et accessoires), application (adulte, pédiatrique), utilisateur final (hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, soins à domicile) et géographie (Europe), Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Le marché mondial des systèmes de gestion de l’intestin devrait passer de sa valeur initiale estimée de 1 710 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 2 290 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la prédominance de la demande pour le système de contrôle intestinal dans ces populations.

Analyse concurrentielle : marché mondial des systèmes de gestion intestinale

Le marché mondial des systèmes de gestion intestinale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des systèmes de gestion de l’intestin dans le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des systèmes de gestion de l’intestin

Algunos de los principaux compétidores del mercado que trabajan actualmente en los sistemas de control intestinal son Coloplast Ltd., Medtronic, 3M, Wellspect HealthCare, Welland Medical limited, B. Braun Melsungen AG, BD, Consure Medical, Cogentix Medical, Aquaflush Medical Limited, Axonics Modulation Technologies, ConvaTec Inc, Hollister Incorporated, MBH-International A/S et Mederi Therapeutics Inc., Wellspect HealthCare, une société Dentsply Sirona, Welland Medical Limited, 2012 ProSys International Ltd., Respiratory Technology Corporation.

Définition du marché: marché mondial des systèmes de gestion de l’intestin

Le système de gestion de l’intestin est essentiellement un cathéter souple qui est inséré dans le rectum pour modifier l’état des selles aqueuses ou semi-solides et assure le confinement. Il aide les patients qui souffrent d’incontinence fécale, de constipation ou peut être utilisé pour les patients qui ont subi une chirurgie de la moelle épinière et d’autres troubles neurologiques. Ces appareils sont également utiles pour les enfants atteints de spina bifida, d’anus imperforé, d’hypomotilité colique.

Le rapport fournit une analyse de la part de marché de l’entreprise pour offrir une vision plus large des principaux acteurs du marché. En outre, le rapport couvre également les principaux développements stratégiques du marché, notamment les acquisitions et les fusions, les lancements de nouveaux produits, les accords, les partenariats, les collaborations et les coentreprises, la recherche et le développement et l’expansion régionale des principaux acteurs impliqués dans le marché des systèmes de gestion intestinale sur une base mondiale et régionale.

L’étude fournit des informations décisives sur le marché des systèmes de gestion intestinale en segmentant le marché sur la base du modèle de déploiement, du composant, de l’utilisateur final, de l’application et de la région. Par modèle de déploiement, le marché des systèmes de gestion de l’intestin est divisé en cloud et sur site. Le segment des composants comprend les services et les logiciels. Le segment des utilisateurs finaux comprend les prestataires de soins de santé, les compagnies d’assurance, les patients et autres. Par application, ce marché comprend les conseils médicaux et la prise de rendez-vous, l’assistance aux médicaments et la gestion des symptômes.

Indicateurs de marché :

L’augmentation de la population gériatrique a augmenté la demande pour ces instruments, car cette population souffre généralement de problèmes de contrôle intestinal.

Les innovations et les progrès constants de l’industrie agiront comme un moteur majeur du marché.

Restrictions de marché :

Les patients se sentent mal à l’aise d’utiliser des dispositifs de contrôle de l’intestin

Le manque de professionnels formés capables d’utiliser pleinement ces instruments agit également comme une contrainte majeure sur le marché.

Plus de préférence pour la prise en charge clinique non invasive par les patients

Segmentation : marché mondial des systèmes de gestion intestinale

par produit

par candidature

Par utilisateur final

Par géographie

Principales évolutions du marché :

En décembre 2017, Becton, Dickinson and Company (BD) a acquis CR Bard, Inc. La société combinée est particulièrement bien placée pour améliorer le traitement des maladies pour les patients et le processus de soins pour les prestataires de soins de santé.

En septembre 2017, Consure Medical a lancé Qora, un système de gestion des selles simple et sécurisé. Ce produit est un nouveau kit de gestion des selles pour le confinement fécal chez les patients alités. Cela contribuera à l’expansion du marché de Consure Medical.

