Part de marché des systèmes anti-drones, acteurs clés du marché, tendances et prévisions,

Taille du marché – 641,9 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 28,5%, tendances du marché – L’augmentation des mesures prises dans la région nord-américaine pour résoudre les problèmes liés à la sécurité est principalement responsable de la part élevée du marché ces dernières années. L’augmentation des investissements réalisés par les acteurs du marché dans le département R&D est un autre facteur crucial pour la forte croissance du marché dans les années à venir.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des systèmes anti-drones était évalué à 641,9 millions USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 28,5 % de 2020 à 2028. Demande croissante pour le marché des systèmes anti-drones est motivée par l’augmentation des activités terroristes dans le monde, ainsi que par l’augmentation des cas d’atteintes à la sécurité, qui est principalement responsable de la croissance accélérée du marché au cours de la période de prévision. Un autre facteur qui affectera la croissance positive du marché est la prolifération de l’industrie des drones, qui se développe à un rythme rapide. Cependant, le coût élevé des équipements constituera un obstacle majeur à la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le risque de dommages collatéraux lors d’une attaque Anti-Drone sera un enjeu majeur pour la croissance du marché. Les acteurs du marché doivent investir en conséquence dans la recherche et le développement des systèmes anti-drones afin de surmonter les obstacles du marché.

Le marché est segmenté par mode de fonctionnement, types de plate-forme et utilisation finale. Par région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. La région nord-américaine occupe la plus grande part du marché en raison des mesures nécessaires qui sont prises dans la région pour résoudre les problèmes liés à la sécurité. La présence d’acteurs de premier plan sur le marché dans la région est un autre facteur responsable de la part élevée de la région sur le marché mondial du système anti-drone.

Une augmentation du nombre d’attaques de drones à travers le monde est principalement responsable de la croissance du marché. Cependant, le risque de dommages collatéraux lors d’une attaque Anti-Drone sera un défi important pour la croissance du marché. Les acteurs du marché doivent investir en conséquence dans la recherche et le développement des systèmes anti-drones afin de surmonter les obstacles du marché.

En raison de la croissance de l’industrie des drones, la demande de systèmes anti-drones augmentera encore au cours de la période de prévision 2019-2026.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les problèmes de sécurité croissants liés aux frappes de drones sont le principal facteur propulsant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le facteur limitant la croissance du marché est le coût élevé des équipements qui peut dissuader les consommateurs potentiels de l’équipement.

Les segments de détection et de perturbation occupaient ensemble plus de 70 % de la part de l’industrie en 2018. Ces segments devraient détenir la majorité du marché au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de plus de 40 % en 2018. La présence d’acteurs de premier plan sur le marché comme Raytheon Co., Dedrone et Lockheed Martin Corp., entre autres, est reconnue pour la part élevée du marché. La région devrait être la plus grande région jusqu’en 2026.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’investissement et l’amélioration de leurs capacités de R&D afin d’offrir les dernières technologies pour obtenir un avantage concurrentiel.

Selon l’étude, Lockhead Martin corp. est le leader du marché, occupant la plus grande part de l’industrie en raison du large éventail d’offres de l’entreprise.

Les principaux participants sont Saab AB (Suède), Raytheon Co. (États-Unis), Blighter Surveillance Systems (Royaume-Uni), Dedrone (États-Unis), Israel Aerospace Industries (Israël), Droneshield Ltd. (Royaume-Uni), Thales Group (France), Lockheed Martin Corp. (États-Unis), Northrop Grumman Corp. (États-Unis) et SRC, Inc (États-Unis).

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché des systèmes anti-drone sur la base du mode de fonctionnement, de la plate-forme types, utilisation finale et région :

Mode de fonctionnement (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

détection

Radar

Radio-fréquence

Électro-optique

Infrarouge

Acoustique

Capteurs combinés

Perturbation

F. Brouillage Brouillage

GNSS

Usurpation

Laser

Filets

Projectile

Autres

Les deux

types de plateforme (Revenu , millions USD ; 2018-2028)

sol

drones

portables

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Militaire et défense

Commercial

Lieux publics

Infrastructure de grande importance

Ménages

Sécurité intérieure

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France

Uni

Espagne

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Reste de l’Asie-Pacifique

Reste du monde

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

