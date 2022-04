Part de marché des SSD d’entreprise par analyse de la croissance de l’industrie, canal de distribution, ventes, taille, modèles de développement et prévisions pour les années à venir 2021-2030

Le rapport sur le marché des SSD d’entreprise contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des SSD d’entreprise par région.

La taille du marché mondial des SSD d’entreprise était évaluée à 18,02 milliards de dollars américains en 2020, et le marché devrait enregistrer une croissance à un TCAC d’environ 10 % au cours de la période de prévision 2021-2027.

Les disques à semi-conducteurs (SSD) d’entreprise sont des périphériques de stockage qui stockent les informations de manière permanente et les mettent temporairement en cache dans une mémoire à semi-conducteurs non volatile ou un stockage flash basé sur NAND. Les systèmes de stockage, les serveurs et les périphériques de stockage à connexion directe font partie des domaines d’application des SSD d’entreprise.

Les pilotes avec mémoire à semi-conducteurs utilisent une mémoire à accès aléatoire ou une mémoire flash NAND pour stocker les données. Les SSD ne nécessitent pas de composants mécaniques pour se déplacer, ce qui prolonge leur durée de vie et réduit le risque de défaillance mécanique. Avec les SSD, les processus de lecture/écriture peuvent être accélérés et plus efficaces, ce qui se traduit par des solutions de stockage de données plus fiables pour les entreprises.

Facteurs ayant une incidence sur le marché des SSD d’entreprise

Un facteur important à l’origine de la croissance du marché mondial des SSD d’entreprise est la baisse du prix de vente moyen (ASP) de la mémoire flash basée sur la NAND, associée à la croissance des applications de centre de données.

Les SSD sont entravés dans leur croissance mondiale par des préoccupations concernant leur coût et leur durée de vie, qui constituent un obstacle majeur à leur adoption précoce.

Il y aura des opportunités rémunératrices pour l’expansion du marché des SSD d’entreprise en raison de la forte demande du segment cloud haut de gamme et de l’utilité plus élevée des SSD par rapport aux disques durs dans les secteurs verticaux clés.

Perspectives régionales

Les prévisions indiquent que le marché des SSD d’entreprise en Amérique du Nord aura le taux de croissance le plus élevé pour la période de prévision. Les États-Unis restent un acteur important sur le marché mondial des SSD d’entreprise en Amérique du Nord. Les organisations et les institutions gouvernementales du monde entier investissent massivement dans l’avancement de la technologie.

Impact du Covid-19

COVID-19 a ralenti le taux de croissance du marché des SSD d’entreprise en 2020. Le marché pendant COVID-19 a également été affecté par de nombreux obstacles, notamment les ressources, les mesures de santé et de sécurité, les livrables, les exigences contractuelles et les retards ou annulations. de projets. Cependant, la croissance du marché peut provenir d’une augmentation de la demande de solutions telles que le cloud computing et la sécurité.

Objectif du rapport d’étude de marché mondial sur les SSD d’entreprise

Le marché mondial des SSD d’entreprise est divisé en technologie, stockage, interface, taille d’entreprise, application et région. Ces principaux segments de marché sont en outre classés en divers sous-segments, tels que :

Segmentation basée sur la technologie

Cellule à un niveau

Cellule multi-niveaux (planaire et 3D)

Cellule triple-moins (planaire et 3D)

Segmentation basée sur le stockage

Plus de 3 To

500 Go-3 To

Moins de 500 Go

Segmentation basée sur l’interface

SATA

SAS

PCIe

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Petite entreprise

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Segmentation basée sur l’application

Calcul haute performance

Serveurs de centre de données

Segmentation basée sur la région

Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

Amérique du Nord

L’Europe 

Paysage concurrentiel du marché mondial des SSD d’entreprise

Les entreprises adoptent diverses stratégies concurrentielles sur le marché mondial des SSD d’entreprise pour acquérir la majorité des parts de marché. Certaines des stratégies clés sont les lancements de produits, les partenariats, les coentreprises, la collaboration, les fusions et acquisitions et autres. Les principaux acteurs clés du marché mondial sont :

Société intel

Samsung Electronics Co. Ltd.

Automate technologique Seagate

Technologie Viking

Kingston Technology Corp.

Automate Micron Technology

Microsemi

SK Hynix Inc.

Toshiba Corp.

Western Digital Corp.

