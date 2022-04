Part de marché des solutions d’engagement des patients, croissance, perspectives, analyse de l’industrie, rapport sur les tendances et les prévisions 2028

Le rapport sur le marché mondial des solutions d’engagement des patients présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2028. Le rapport étudie les données historiques du marché des solutions d’engagement des patients et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie des solutions d’engagement des patients sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché des solutions d’engagement des patients.

L’adoption croissante de solutions d’engagement des patients et l’augmentation de la population gériatrique sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. Taille du marché des solutions d’engagement des patients – 13,49 milliards USD en 2021, croissance du marché – à un TCAC de 10,2%, tendance du marché – Prévalence croissante des maladies chroniques

Obtenez un échantillon du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-sample/10

Les problèmes liés à la protection des informations des patients devraient entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. Les préoccupations concernant la sécurité des données de santé des patients entravent le transfert de ces informations entre les différentes parties du secteur de la santé. Cela entrave les activités d’engagement des patients dans de nombreuses organisations de soins de santé, tout en limitant l’adoption de solutions d’engagement des patients parmi les utilisateurs finaux potentiels.

En outre, le rapport est en phase avec les derniers changements du marché et le paysage économique en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. La crise a affecté la structure de la demande et de l’offre, ainsi que les tendances de l’industrie. Cela a également entraîné un ralentissement économique qui a affecté les activités des principaux fabricants de l’industrie. Le rapport estime l’impact de cette crise sur le scénario actuel et les perspectives futures et fournit un scénario de marché post-COVID.

Le rapport d’étude de marché sur les solutions d’engagement des patients décrit le dernier scénario de marché avec des tendances mises à jour et une segmentation des produits et services. L’étude fournit des informations cruciales sur la situation du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance des solutions d’engagement des patients

La distribution basée sur le cloud aide à promouvoir un échange de connaissances sans tracas entre les patients et les professionnels de la santé, car des données en masse peuvent être conservées sur ces systèmes et un accès à distance est également possible.

Le segment des logiciels et du matériel représentait la plus grande part des revenus en 2021, en raison du développement continu des solutions d’engagement des patients et de leurs applications en expansion dans le conseil, l’éducation et la mise en œuvre. Les solutions électroniques sont simples à configurer et à utiliser, et elles permettent un accès facile aux informations pharmaceutiques vitales, tout en permettant aux professionnels de la santé de partager des médicaments à distance.

Le marché des solutions d’engagement des patients en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2021. Augmentation de la population gériatrique, incidence / prévalence élevée des maladies chroniques, adoption croissante de l’Internet des objets (IoT), adoption rapide de la technologie et sensibilisation accrue aux avantages de le diagnostic précoce des maladies sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché nord-américain.

Certaines grandes entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Cerner Corporation (Oracle), NXGN Management, LLC, Epic Systems Corporation, Allscripts Healthcare, LLC, McKesson Corporation, ResMed, Klara Technologies, Inc., Koninklijke Philips NV, Athenahealth Inc. et ICSP.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché Solutions d’engagement des patients:

Aperçu complet du marché Solutions d’engagement des patients ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Solutions d’engagement des patients

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

Demander la personnalisation du rapport : https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/10

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions d’engagement des patients sur la base du composant, de la fonctionnalité, du mode de livraison, de l’application, de l’utilisation finale, du domaine thérapeutique et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Logiciel matériel informatique

Autonome

Intégré

Service

Consultant

Formation et mise en œuvre

Assistance & Entretien

Autres

Perspectives de fonctionnalité ( chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

la communication

Suivi de la santé et informations

Facturation et paiements

Administration

Éducation du patient

Autres

Perspectives du mode de livraison (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Solution sur site

Solution basée sur le cloud

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Gestion de la santé à domicile

Gestion de la santé des populations

Gestion de la santé ambulatoire

Gestion de la santé des patients hospitalisés

Gestion de la santé financière

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Fournisseurs

Payeurs

Les patients

Autres

Perspectives du domaine thérapeutique (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Santé

Gestion des maladies chroniques

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

nous

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

BENELUX

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Turquie

Reste de la MEA

En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/patient-engagement-solutions-market

Rapports associés :

Marché des solutions d’engagement des patients : https://www.emergenresearch.com/industry-report/patient-engagement-solutions-market

Marché de l’isolement et de la purification des acides nucléiques : https://www.emergenresearch.com/industry-report/nucleic-acid-isolation-and-purification-market

Marché des tests prénatals non invasifs : https://www.emergenresearch.com/industry-report/non-invasive-prenatal-testing-market

Marché de la transcriptomique de l’ARN : https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-market

Blockchain dans les soins de santé : https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/12/07/four-key-medtech-software-development-trends-for-2022/?sh=23e843f420d5

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Nous contacter:

Eric Lee

Spécialiste des ventes corporatives

Recherche émergente | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

Courriel : sales@emergenresearch.com