Part de marché des solutions de sécurité des médicaments et de pharmacovigilance, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance, qui s’élevait à 7,8 milliards USD en 2022, devrait atteindre 13,91 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision 2023 à 2030 . En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix, et cadre réglementaire.

La recherche complète de l’industrie sur le « marché mondial des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance » publiée par Data Bridge Market research comprend une analyse de la croissance, le marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

DEVELOPPEMENTS récents

En 2019, The Laboratory Corporation of America Health EC et The New Jersey ont annoncé une collaboration et le développement d’une base de données et d’une plateforme d’échange d’informations. Cette plate-forme sera bénéfique en conjonction avec l’application Care Intelligence de LabCorp. Cette collaboration améliorera la vie et la santé des employés de LabCorp. Cela se traduira par une satisfaction et une reconnaissance accrues des patients.

En 2019, Parexel International Corporation a annoncé avoir formé un partenariat stratégique avec Datavant, Inc. pour connecter les données du monde réel, y compris tous les essais cliniques menés par Parexel. Cette collaboration élargira et étendra l’ensemble du portefeuille de l’entreprise, rendant la liaison de données accessible à davantage de clients.

Scénario de marché :

La prévalence croissante des effets indésirables des médicaments (EIM) est le principal moteur du marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance. De plus, l’adoption croissante des logiciels de pharmacovigilance par les sociétés de sous-traitance et les réglementations gouvernementales strictes en matière de médicaments avant et après la commercialisation contribuent à la croissance globale du marché. Le marché devrait bénéficier de collaborations et de partenariats de recherche, ainsi que de solutions de sécurité des médicaments et d’automatisation de la pharmacovigilance, qui aident à obtenir une hémostase mécanique plus efficace et durable.

La sécurité des médicaments et la pharmacovigilance (PV ou PHV) est une procédure scientifique de collecte, d’analyse, de surveillance et de prévention des effets indésirables des médicaments et des thérapies. Son objectif principal est de s’assurer que les développeurs pharmaceutiques respectent les normes réglementaires de l’industrie, et il exerce une pression supplémentaire sur les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques pour fabriquer des médicaments sûrs et évaluer leurs résultats après-vente.

Objectif fondamental de ce rapport sur le marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant les solutions de sécurité des médicaments et le marché de la pharmacovigilance Taille et taux de croissance.

-Modifications majeures des solutions de sécurité des médicaments et du marché de la pharmacovigilance dans un avenir proche.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Marchés émergents prometteurs.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Portée du marché mondial des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance

Le marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance est segmenté en fonction du type, du produit, de la fonctionnalité, de l’utilisateur final, de la livraison et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Logiciel

Prestations de service

Produit

Forme standard

Formulaire personnalisé

Fonctionnalité

Logiciel de déclaration d’événements indésirables

Logiciel d’audit de sécurité des médicaments

Logiciel de suivi des problèmes

Livraison

Mode de livraison sur site

Mode de livraison à la demande/basé sur le cloud (SAAS)

Les utilisateurs finaux

Biotechnologie et pharmaceutique

Organismes de recherche sous contrat (CROS)

Hôpitaux

KPO/BPO

Les fournisseurs de soins de santé

Canal de distribution

Les ventes directes

Ventes au détail

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance sont :

PPD Inc (États-Unis)

Drug Safety Solutions Limited (États-Unis)

C3i (États-Unis)

Essais cliniques mondiaux (États-Unis)

Bioclinique (États-Unis)

United Biosource LLC (États-Unis)

Ennov (Hong Kong)

AB Cube SAS (France)

Labcorp Drug Development (États-Unis)

Accenture (Irlande)

ICÔNE plc (États-Unis)

Ergomed plc (Royaume-Uni)

IQVIA (États-Unis)

Genpact (États-Unis)

Cognizant (États-Unis)

Parexel International Corporation (États-Unis)

ArisGlobal (États-Unis)

Principaux points clés de ce rapport sur le marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance:

-Taux de croissance

-Prédiction de la rémunération -Graphique de consommation

-Taux de

concentration du marché -Concurrents du secteur secondaire -Structure

concurrentielle

-Contraintes majeures -Inducteurs du marché -Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle -Tendances actuelles du marché -Analyse de la concentration du marché

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande actuelle du marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance ?

Quel est le taux de croissance du marché Solutions de sécurité du médicament et pharmacovigilance ?

Quels segments de marché sont couverts dans ce rapport ?

Quelle région domine le marché ?

