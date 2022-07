Part de marché des solutions de prescription électronique – Tendances mondiales: analyse de l’industrie par les fournisseurs du marché, statistiques de croissance des entreprises, état de la demande régionale et portée future jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur les solutions de prescription électronique aide pour mieux situer l’entreprise sur le marché en appliquant les connaissances acquises grâce à la recherche marketing pour construire une veille concurrentielle, et formuler et maintenir des stratégies commerciales génératrices de revenus. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Il a soigneusement compilé les informations pertinentes pour l’entreprise afin que les entreprises puissent se concentrer sur les segments de marché appropriés et se préparer aux évolutions et fluctuations futures du marché. Avec ce rapport marketing, recevez des éclaircissements sur les initiatives commerciales qui incluent des recherches exclusives sur les entreprises, des données sur les consommateurs et des stratégies supérieures axées sur les données.

Analyse et taille du marché

Les systèmes de prescription électronique sont les solutions de technologie de l’information (TI) des soins de santé qui ont révolutionné les systèmes de gestion des soins aux patients. Avec la numérisation croissante des économies, les solutions de prescription électronique sont de plus en plus acceptées, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les erreurs de prescription sont l’une des principales sources d’inquiétude des professionnels de santé qui s’appuient efficacement et efficacement sur ces solutions en mettant en place des systèmes d’alerte et d’alerte.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de prescription électronique devrait subir un TCAC de 21,36 % au cours de la période de prévision. Les « solutions autonomes » représentent le plus grand segment de solutions sur le marché des solutions de prescription électronique en raison du fait qu’elles sont plus faciles à installer et moins chères que les solutions intégrées.

Les principaux acteurs moteurs opérant sur le marché couverts dans ce rapport:

Allscripts Healthcare, LLC, athenahealth, Inc., Cerner Corporation, DrFirst, eClinicalWorks, McKesson Corporation, Surescripts, Change Healthcare, Greenway Health, LLC, Practice Fusion, Inc, Chetu Inc., Henry Schein Medical Systems, Inc., Stratice Healthcare, Exostar ……

Dynamique du marché des solutions de prescription électronique

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des troubles

La prévalence croissante des maladies et troubles chroniques et aigus dans le monde entier est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la demande de solutions de prescription électronique. En d’autres termes, le taux d’incidence croissant du diabète, de l’asthme, des accidents vasculaires cérébraux, des infections fongiques, du rhume, de la toux, de la fièvre virale et autres crée des opportunités de croissance lucratives pour le marché des solutions de prescription électronique.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché. Par exemple, selon le rapport 2018 du General Medical Council (GMC), des erreurs et des défauts de prescription ont été signalés dans environ 9 à 15 % des commandes de médicaments pour les patients hospitalisés au Royaume-Uni. Des compétences en recherche et développement sont menées pour comprendre le potentiel des marchés en développement et intégrer les technologies modernes aux systèmes de santé.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler la demande de solutions de prescription électronique. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives pour le marché des solutions de prescription électronique.

De plus, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, la sensibilisation accrue aux nombreux avantages de ces systèmes, l’accent mis sur la réduction de la fraude et de l’abus de substances contrôlées et l’augmentation des investissements pour le développement de technologies avancées et innovantes, affectent positivement le taux de croissance du marché .

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées et le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, une sensibilisation accrue de la population sur le diagnostic précoce, la demande croissante pour la minimisation des erreurs de prescription, le nombre croissant de collaborations stratégiques, l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Le rapport couvre les chapitres suivants

Résumé exécutif – La section de résumé exécutif du rapport donne un bref aperçu et un résumé du rapport

Structure du rapport – Cette section donne la structure du rapport et les informations couvertes dans les différentes sections.

Introduction – La section d’introduction du rapport donne une brève introduction sur la segmentation par type, la segmentation par type de canal et la segmentation par mode de paiement.

Caractéristiques du marché – La section des caractéristiques du marché du rapport définit et explique le marché des solutions de prescription électronique. Ce chapitre définit et décrit également les biens et services connexes couverts dans le rapport.

Tendances et stratégies – Ce chapitre décrit les principales tendances qui façonnent le marché mondial des solutions de prescription électronique. Cette section met en évidence les évolutions futures probables du marché et suggère des approches que les entreprises peuvent adopter pour exploiter ces opportunités.

Impact du COVID-19 – Ce chapitre traite de l’impact du COVID-19 sur le marché des solutions de prescription électronique.

Taille et croissance du marché mondial – Cette section contient l’historique mondial (2010-2020) et les prévisions (2022-2029), les valeurs du marché, ainsi que les moteurs et les contraintes qui soutiennent et contrôlent la croissance du marché au cours des périodes historiques et prévisionnelles.

Analyse régionale – Cette section contient l’historique (2010-2020) et les prévisions (2022-2029), ainsi que les valeurs de marché et la comparaison de la croissance et des parts de marché par région.

Segmentation – Cette section contient les valeurs de marché (2022-2029) et l’analyse pour différents segments.

Taille et croissance du marché régional – Cette section contient la taille du marché de la région (2022), l’historique (2010-2022) et les prévisions (2022-2029), les valeurs du marché, ainsi que la comparaison de la croissance et de la part de marché des pays de la région. Ce rapport comprend des informations sur toutes les régions Asie-Pacifique, Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique et sur les principaux pays de chaque région.

Les sections d’aperçu du marché du rapport décrivent la taille actuelle du marché, les informations générales, les initiatives gouvernementales, les réglementations, les organismes de réglementation, les associations, la structure de l’impôt sur les sociétés, les investissements et les grandes entreprises.

Paysage concurrentiel – Cette section couvre les détails du paysage concurrentiel du marché mondial des solutions de prescription électronique, les parts de marché estimées et les profils des entreprises pour les principaux acteurs.

Principales fusions et acquisitions – Ce chapitre donne des informations sur les fusions et acquisitions récentes sur le marché couvert dans le rapport. Cette section donne les principaux détails financiers des fusions et acquisitions qui ont façonné le marché ces dernières années.

Opportunités et stratégies – Cette section donne des informations sur les opportunités de croissance à travers les pays, les segments et les stratégies à suivre sur ces marchés. Il permet de comprendre où il y a des affaires importantes à gagner par les concurrents au cours des cinq prochaines années.

Conclusions et recommandations – Cette section comprend des conclusions et des recommandations basées sur les résultats de la recherche. Cette section donne également des recommandations aux entreprises de solutions de prescription électronique en termes d’offres de services, d’expansion géographique, d’offres de prix et de groupes cibles.

Annexe – Cette section comprend des détails sur les abréviations et les codes de devises utilisés dans ce rapport.

