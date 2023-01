Part de marché des simulateurs chirurgicaux, demande, tendances du secteur, opportunités de croissance et perspectives de revenus

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le marché des simulateurs chirurgicaux devrait croître à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante de chirurgies mini-invasives et aux avancées technologiques dans les simulateurs chirurgicaux.

Développement récent

En juillet 2021, le Rush Center for Clinical Skills and Simulation (RCCSS) et CAE Santé ont annoncé qu’ils avaient formé une relation de recherche en simulation pour accroître la sécurité des patients et la formation en soins de santé et soutenir les propres programmes de recherche en simulation du RCCSS. Grâce à cette relation, les étudiants et les partenaires commerciaux de Rush ont désormais accès aux technologies de simulation médicale les plus avancées.

En mai 2020, la version actuelle des systèmes Advanced Life Support (ALS) a été remplacée lorsqu’iSimulate a introduit « REALITi Go ». Une alternative portable et abordable à la surveillance patient simulée d’iSimulate est REALITi Go. Il fait partie de l’écosystème de simulation REALITi360, un système intelligent, intégré et modulaire qui offre plus de flexibilité et d’avantages que son prédécesseur ALSi. Les défibrillateurs, la surveillance des patients et les ventilateurs sont simulés de manière réaliste via REALITi Go. Les simulateurs d’écran de moniteur patient génériques d’iSimulate imitent l’apparence, le son et le fonctionnement de la réalité.

En février 2020, VirtaMed AG et KARL STORZ SE & Co. KG ont lancé LapTrainer, un simulateur de réalité mixte de pointe pour perfectionner les compétences laparoscopiques. En répétant de brèves séquences de simulation, LapTrainer offre aux médecins un moyen plus efficace d’acquérir des compétences essentielles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des simulateurs chirurgicaux, qui était de 293 millions USD en 2021, atteindrait 542,32 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,00% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Définition du marché

Un simulateur chirurgical est un équipement médical utilisé pour simuler une intervention chirurgicale à des fins de formation. Ils sont employés pour effectuer des traitements difficiles et enseigner aux chirurgiens de nouvelles approches. La simulation chirurgicale a été créée pour former les professionnels de la santé. Cela peut se faire sans patient ni animal. L’expérience est réaliste grâce à l’application de capteurs de mouvement et de graphiques en trois dimensions. Les utilisateurs ont la capacité de ressentir physiquement les tissus et les organes et peuvent effectuer toute la chirurgie sur les organes simulés.

Dynamique du marché des simulateurs chirurgicaux

Conducteurs

Augmentation de la demande de chirurgies mini-invasives

Le marché mondial des simulateurs chirurgicaux devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de chirurgies mini-invasives. Les chirurgies mini-invasives sont moins risquées et causent moins de douleur et de traumatisme par rapport aux procédures de chirurgie ouverte traditionnelles. Cela a conduit à une augmentation de leur adoption, entraînant ainsi la croissance du marché des simulateurs chirurgicaux.

Impact du COVID-19 sur le marché des simulateurs chirurgicaux

L’épidémie de COVID-19 a provoqué la déclaration de l’état d’urgence dans le monde entier. Les gouvernements de plusieurs pays ont imposé des limites aux opérations médicales inutiles afin de préserver les EPI et de sauver des vies. Cela a mis fin aux cas de chirurgie élective partout, ce qui a entraîné une forte baisse du nombre de cas disponibles pour l’enseignement des résidents en chirurgie. Pendant la pandémie de COVID-19, la simulation virtuelle a été utilisée pour améliorer et renforcer les soins aux patients et les compétences procédurales. Avec moins de procédures électives et moins d’accès pour les résidents aux salles d’opération, la pandémie a réduit les possibilités de formation médicale dans le processus d’apprentissage conventionnel.

Portée du marché mondial des simulateurs chirurgicaux

Le marché des simulateurs chirurgicaux est segmenté en fonction de l’offre et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Offre

Des produits

Prestations de service

Utilisateur final

Académique

Instituts de recherche

Hôpitaux

Cliniques chirurgicales

Organisations militaires

Analyse / aperçus régionaux du marché des simulateurs chirurgicaux

Le marché des simulateurs chirurgicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, offre et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des simulateurs chirurgicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des simulateurs chirurgicaux en raison de l’adoption de chirurgies mini-invasives, de l’augmentation des dépenses de santé et du nombre croissant de chirurgies.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique ainsi que des préférences croissantes pour les chirurgies mini-invasives.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Simulateur chirurgical

Le paysage concurrentiel du marché des simulateurs chirurgicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des simulateurs chirurgicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des simulateurs chirurgicaux sont :

Matérialiser (Belgique)

Startasys (Israël)

CAE inc. (Canada)

Sciences chirurgicales (Suède)

Menthe (Suède)

Gaumard Scientific (États-Unis)

Simulab Corporation (États-Unis)

VirtaMed AG (Suisse)

Apprentissage 3-Dmed par simulation (États-Unis)

Laerdal Medical (Norvège)

3D Systems, Inc. (États-Unis)

Osteo3d (États-Unis)

Axial3D (Royaume-Uni)

Formlabs (États-Unis)

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des simulateurs chirurgicaux jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

