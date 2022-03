Part de marché des services et équipements de test non destructif, analyse des applications, perspectives régionales, stratégies concurrentielles et prévisions d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des services et équipements de contrôle non destructif comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif devrait enregistrer un TCAC sain au cours de la période de prévision 2018 à 2025. Le nouveau rapport de marché contient des données pour l’année historique 2016, l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

L’inspection visuelle à distance dans l’aérospatiale augmente la demande, les directives de sécurité strictes et les protocoles gouvernementaux, les dispositifs CND automatisés devraient connaître la plus grande demande, l’industrie de l’énergie est en plein essor grâce aux investissements continus dans les centrales nucléaires et à l’externalisation des activités non essentielles et aux contraintes de ressources techniques qui animent le marché. D’autre part, le manque d’opérateurs d’équipement qualifiés et le coût élevé des équipements CND ralentissant l’acceptation entravent la croissance du marché.

Portée et segmentation du marché des services et équipements de test non destructif:

Sur la base du type, le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif est segmenté en services et équipements. Les services sont ensuite subdivisés en inspection, conseil, formation et autres. Les équipements sont en outre sous-segmentés en équipements de test par ultrasons, équipements de test de radiographie, équipements d’inspection visuelle, équipements de test de particules magnétiques, équipements de test de ressuage, équipements de test par courants de Foucault, équipements de test d’émission acoustique et autres. En 2018, le segment de marché des services est évalué pour régner avec la part de marché la plus élevée en 2025.

Sur la base du mode de test, le marché mondial des services et des équipements de test non destructif est segmenté en test de surface, test volumétrique, surveillance de l’état et inspection de l’intégrité. En 2018, le segment des tests de surface est évalué pour régner avec la part de marché la plus élevée en 2025.

Sur la base de l’application, le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif est classé en détection de défauts, détection de fuites, mesure dimensionnelle, analyse physique, analyse chimique, test d’émission de plasma, test d’émission de corrosion, etc. Parmi ceux-ci, en 2018, l’analyse physique a dominé le marché et la tendance devrait rester la même jusqu’en 2025.

Sur la base de l’industrie, le marché mondial des services et équipements de contrôle non destructif est classé en automobile, pétrole et gaz, énergie et électricité, aérospatiale et défense et autres. Parmi ceux-ci, en 2018, le pétrole et le gaz ont dominé le marché et la tendance devrait rester la même jusqu’en 2025. Parmi ceux-ci, en 2018, le pétrole et le gaz ont dominé le marché et la tendance devrait rester la même jusqu’en 2025.

Analyse au niveau du pays du marché des services et équipements de test non destructif

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Facteurs clés:

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance de ce marché sont l’inspection visuelle à distance dans l’aérospatiale qui augmente la demande, les directives de sécurité strictes et les protocoles gouvernementaux, les dispositifs NDT automatisés qui devraient connaître la plus grande demande, l’industrie de l’énergie est en plein essor grâce à des investissements continus dans les centrales nucléaires et à l’externalisation de non- les activités principales et les contraintes de ressources techniques qui animent le marché.

Points clés:

General Electric va dominer le marché des services et des équipements de contrôle non destructif avec Olympus Corporation, MISTRAS Group, Inc, Pfinder KG, Intertek Group plc, Nikon Metrology NV, Ashtead Technology, Sonatest, Bosello High Technology srl, entre autres.

Le segment des tests de surface devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 8,3 % au cours de la période de prévision 2018 à 2025.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Société Olympe

Groupe MISTRAS, Inc

Pfinder KG

Groupe Intertek plc

Nikon Metrology SA

Technologie Ashtead

essai de sonate

Bosello High Technology srl

General Electric

L’étude de marché sur les services et équipements de test non destructif couvre une analyse complète des faits suivants:

Projections historiques et futures du marché Services et équipements de test non destructif

Catégorisation du marché Services et équipements de test non destructif pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché des services et équipements de contrôle non destructif et des principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché Services et équipements de contrôle non destructif

