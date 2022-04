Part de marché des services de thérapie de réadaptation, tendances mondiales: analyse du secteur par les fournisseurs du marché, statistiques de croissance des entreprises

Le marché mondial des services de thérapie de réadaptation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 138 050,86 millions d’ici 2028 contre 53 289,19 millions USD en 2020. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et le remboursement approprié des services de réadaptation, l’augmentation de l’incidence des invalidités sont les principaux moteurs qui stimulent la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport de recherche sur l’industrie des services de thérapie de réadaptation fournit des informations vitales, puis des données analytiques sur la taille, la part, la croissance, les acteurs clés de l’industrie, puis les prévisions. En outre, il fournit des tendances de développement et une analyse des canaux de commercialisation. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées. Ce rapport présente également les spécifications du produit, le processus de fabrication et la structure des coûts du produit. La croissance du marché des services de thérapie de réadaptation a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché. Le rapport Services de thérapie de réadaptation est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation,

Le rapport d’étude de marché sur les services de thérapie de réadaptation est un aperçu historique et une étude approfondie du marché actuel et futur de l’industrie des services de thérapie de réadaptation. Le rapport représente un aperçu de base de la taille, de la part et du segment des concurrents du marché des services de thérapie de réadaptation avec une introduction de base des fabricants, des régions géographiques, des types de produits et des applications. Ce rapport donne un aperçu historique des tendances du marché, de la croissance, des revenus, de la capacité, de la structure des coûts et de l’analyse des principaux moteurs. L’étude du rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation offre une couverture complète du marché sur différents segments de marché, une analyse approfondie au niveau du pays et un examen des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités. Aussi,

Scénario de marché des services de thérapie de réadaptation

Les services de thérapie de réadaptation sont des services de santé qui aident à améliorer les compétences et le fonctionnement de la vie quotidienne qui ont été perdus ou altérés pour des raisons telles que la maladie, une blessure, une blessure ou une invalidité. Les services de réadaptation comprennent principalement l’ergothérapie, la physiothérapie et l’orthophonie, entre autres. Les services de thérapie de réadaptation aident un enfant, un adulte ou une personne âgée à être aussi indépendant que possible dans les activités quotidiennes et permettent de participer à l’éducation, au travail, aux loisirs et à des rôles significatifs dans la vie, comme s’occuper de la famille. Le besoin de réadaptation dans le monde entier devrait augmenter en raison des changements dans la santé et les caractéristiques de la population.

L’augmentation de l’expansion des installations par les centres de réadaptation et l’augmentation de l’incidence des incapacités sont la croissance du marché des services de thérapie de réadaptation. Cependant, le manque de sensibilisation à la réadaptation, la complexité associée aux services de réadaptation et le manque de centres de physiothérapie dans les pays en développement peuvent entraver la croissance future du marché des services de thérapie de réadaptation. Les partenariats, les acquisitions et l’expansion des installations par les principaux acteurs du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des services de thérapie de réadaptation.

Segmentation clé :

Par service (services de réadaptation, orthophonie, ergothérapie, thérapie respiratoire, thérapie cognitivo-comportementale, autres), groupe d’âge (personnes âgées, pédiatrie, adultes), type de service (services de réadaptation ambulatoires, services de réadaptation pour patients hospitalisés), application (réadaptation orthopédique Services, Services de thérapie de réadaptation neurologique, Services de thérapie de réadaptation cardiologique, Services de thérapie de réadaptation pulmonaire, Soins palliatifs, Blessures liées au sport, Services de thérapie de réadaptation tégumentaire, Soins pelviens, Autres), Catégorie de service (Services hospitaliers, Services médicaux, Services industriels, Services aux employeurs) , modèle (manuel, conventionnel), utilisateur final (hôpitaux, établissements de soins infirmiers qualifiés, soins à domicile, cabinets privés, centres de sports et de remise en forme, centres de réadaptation, autres),Canal de service (canal direct, canal en ligne)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation est:

Smart Speech Therapy

Therapy Solutions Inc

Thérapies de référence

Speed ​​Pathology

Priory Group

Bellefleur Physiotherapy

SuVitas

LifeStance Health Inc

FYZICAL

Sutter Health

Bon Secours USA

Le rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation offre un aperçu complet des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport de marché fournit également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Ainsi, un rapport complet est une excellente source d’analyse de marché approfondie pour prospérer dans cet environnement concurrentiel. Les moteurs et les contraintes du marché ont également été décrits à l’aide de l’exploration de données de compte, de l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et de la validation primaire. Des capacités talentueuses et des ressources brillantes dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, du conseil, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires travaillent ensemble pour formuler le rapport d’étude de marché de premier ordre.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des services de thérapie de réadaptation :

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, importation, exportation, revenus, part de marché et taux de croissance des services de thérapie de réadaptation dans ces régions, de 2021 à 2028, couvrant:

Introduction : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et fournit les points saillants des principaux segments de marché et des acteurs couverts.

Résumé: Il couvre les tendances de l’industrie avec une forte spécialisation dans les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché par régions et la taille et la croissance du marché des services de thérapie de réadaptation par régions.

Acteurs clés : Ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de fondation des entreprises et les zones desservies, la base de formulation et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segment de marché : Cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Marché mondial des services de thérapie de réadaptation, par analyse géographique : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur l’idée de la taille du marché par produit et application, les acteurs clés et les prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués en fonction de leur marge de profit, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres détails de l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Épidémiologie de l’annexe de l’étude de recherche

: elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de la recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Portée des services mondiaux de thérapie de réadaptation et taille du marché

Le marché des services de thérapie de réadaptation est classé en huit segments notables basés sur le service, le groupe d’âge, le type de service, l’application, la catégorie de service, le modèle, l’utilisateur final et le canal de service. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du service, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services de thérapie de réadaptation, orthophonie, ergothérapie, thérapie respiratoire, thérapie cognitivo-comportementale et autres. En 2021, le segment des services de thérapie de réadaptation devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas d’accidents qui aident à surmonter les difficultés de la vie quotidienne.

Sur la base du groupe d’âge, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en personnes âgées, pédiatriques et adultes. En 2021, le segment des personnes âgées devrait dominer le marché mondial des services de thérapie de réadaptation en raison du nombre croissant de blessures orthopédiques. De plus, les cas croissants de troubles neurologiques, dont la maladie d’Alzheimer, devraient dominer le marché.

Sur la base du type de service, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services de réadaptation ambulatoires et services de réadaptation pour patients hospitalisés. En 2021, les services de réadaptation ambulatoires devraient dominer le marché mondial des services de thérapie de réadaptation, car le service est plus pratique pour le patient et réduit la charge de travail du patient prenant des services de réadaptation.

Sur la base de l’application, le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est segmenté en services de thérapie de réadaptation orthopédique, services de thérapie de réadaptation neurologique, services de thérapie de réadaptation cardiologique, services de thérapie de réadaptation pulmonaire, blessures liées au sport, soins palliatifs, services de thérapie de réadaptation tégumentaire, soins pelviens et autres. En 2021, le segment des services de thérapie de réadaptation orthopédique devrait dominer le marché mondial des services de thérapie de réadaptation car il est censé être le principal contributeur au besoin mondial de réadaptation.

Portée du Rapport sur le marché Services de thérapie de réadaptation:

Ce rapport indique la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Le rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation donne également un aperçu des revenus, des ventes, de la demande de produits et de l’offre de données, de l’analyse des coûts et de la croissance au cours de l’année de prévision. Ce rapport contient des analyses quantitatives exhaustives de l’industrie des services de thérapie de réadaptation et fournit des données pour élaborer des stratégies visant à accroître la croissance et l’efficacité du marché des services de thérapie de réadaptation.

Ce rapport couvre les données des fabricants, y compris : expédition, prix, revenus, bénéfice brut, dossier d’entretien, distribution commerciale, etc., ces données aident le consommateur à mieux connaître les concurrents. Ce rapport couvre également toutes les régions et tous les pays du monde, ce qui montre un état de développement régional, y compris la taille, le volume et la valeur du marché, ainsi que des données sur les prix.

En outre, le rapport couvre également les données de segment, y compris : le segment de type, le segment industriel, le segment de canal, etc. couvrent différentes tailles de marché de segment, à la fois en volume et en valeur. Couvrez également les informations des clients de différentes industries, ce qui est très important pour les fabricants.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2019 ; Année de base – 2021 ; Période de prévision – 2021 à 2028

Segmentation de la diversification du marché des services de thérapie de réadaptation par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Plus d’informations sur la table des matières, les tableaux et les figures peuvent être fournis

Nombre de pages du rapport sur le marché des services de thérapie de réadaptation: 350

Nombre de tables : 220

Nombre de figurines : 60

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

