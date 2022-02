Part de marché des services de gestion de l’intégrité des actifs par les principaux fabricants 2028 : SGS AG, Intertek Group plc., Aker Solutions, Bureau Veritas SA, Fluor Corporation, DNV GL AS, John Wood Group PLC, Oceaneering International, Inc.

Le marché des services de gestion de l’intégrité des actifs représentait 16,85 milliards de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 8,9 % pour représenter 37,92 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Les processus de gestion de l’intégrité des actifs protègent la capacité d’un actif à exécuter efficacement ses fonctions nécessaires. Il gère efficacement les actifs de l’entreprise pour gagner en rentabilité et tous les services tels que la conception, l’inspection, la maintenance et les opérations ont un impact important sur l’intégrité des infrastructures et des équipements. La gestion de l’intégrité des actifs fournit différents services dans lesquels l’audit, les inspections et les processus de qualité globale sont les outils qui rendent un système de gestion de l’intégrité efficace. Les industries telles que la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, l’électricité et les infrastructures optent pour ces services afin d’augmenter leur productivité tout en répondant aux préoccupations environnementales et de sécurité. Ces industries sont basées sur les risques et fortement sur les actifs dans lesquels l’entretien et l’inspection de ces actifs sont essentiels. L’efficacité opérationnelle des actifs dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines et de l’énergie est primordiale. Par conséquent, l’entretien régulier de ces actifs est important pour gagner une productivité maximale. Les produits chimiques et les produits pétroliers et gaziers sont de nature corrosive et inflammable et nécessitent donc une inspection et une maintenance continues de l’équipement pour une efficacité et une sécurité opérationnelles globales. Les services de gestion de l’intégrité des actifs garantissent une fiabilité, une productivité et une sécurité améliorées de l’équipement pour atteindre des performances de manière durable. En outre, ce système réduit également le coût global de réparation de l’équipement avec une fiabilité accrue de l’usine. C’est une solution rentable, sûre et fiable pour maintenir les actifs de l’entreprise et aider à prolonger la durée de vie de l’équipement. Il ressort des facteurs susmentionnés que, la clé de cet entretien &

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE00002618/

Entreprises

SGS AG

Intertek Group plc.

Aker Solutions

Bureau Veritas SA

Fluor Corporation

DNV GL AS

John Wood Group PLC

Oceaneering International, Inc.

Rosen Group

CYBERNETIX LTD.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des services de gestion de l’intégrité des actifs

L’épidémie de COVID-19 a été sans précédent et a gravement touché de nombreux pays à travers le monde. L’explosion du virus a conduit la majorité des gouvernements du monde entier à imposer un confinement et à permettre aux industries de travailler avec un minimum de main-d’œuvre ou de fermer temporairement les unités de production. Cependant, depuis la fin du deuxième trimestre 2020, plusieurs pays ont levé l’imposition du confinement et permettent aux industries de fonctionner avec une main-d’œuvre accrue. Les entreprises des acteurs du marché des services de gestion de l’intégrité des actifs ont été durement touchées par l’émergence du COVID-19 et ont eu un impact négatif sur leurs activités.

Les acteurs opérant sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En février 2019, Fluor Corporation a annoncé que Stork, une partie du segment de services diversifiés de Flour, avait remporté un contrat de cinq ans avec la filiale d’Ecopetrol, Cenit Transportation and Logistics en Colombie. Cela permettrait à l’entreprise de s’étendre à de nouvelles régions et d’augmenter la valeur de sa marque.

En janvier 2019, Aker Solutions a remporté son premier contrat sur Northern Lights. Le projet vise à construire une installation de stockage capable de recevoir du CO2 provenant de diverses sources industrielles. Le projet est initié par quinor en partenariat avec Shell et Total.

Segments mondiaux des services de gestion de l’intégrité des actifs :

Marché des services de gestion de l’intégrité des actifs – Par type de service

Inspection par essais non destructifs (END)

Gestion de la corrosion Gestion de l’

intégrité des pipelines Gestion de l’intégrité

structurelle

Inspection basée sur les risques (RBI ) Étude d’

identification des dangers (HAZID) Étude

de fiabilité-disponibilité-maintenabilité (RAM)

Services d’ingénierie médico-légale et d’analyse des défaillances

Marché des services de gestion de l’intégrité des actifs – par industrie

Pétrole et gaz

Électricité

Marine

Mines

Aérospatiale

Autres

Marché des services de gestion de l’intégrité des actifs – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Australie

Chine

Inde

Japon

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Reste de la SAM

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE00002618/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com