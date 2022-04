Part de marché des robots d’emballage par analyse de la croissance de l’industrie, canal de distribution, ventes, taille, modèles de développement et prévisions pour les années à venir 2022-2030

Le rapport sur le marché des robots d’emballage contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché des robots d’emballage par région.

La taille du marché mondial des robots d’emballage était de 5,4 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des robots d’emballage devrait atteindre 15,1 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,8 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Les robots d’emballage sont conçus pour effectuer diverses opérations d’emballage, y compris le codage, le remplissage, le scellage, le transport, etc.

Facteurs influençant le marché

La croissance de l’industrie de l’utilisation finale, telle que l’automatisation et la robotique, alimentera la croissance du marché mondial des robots d’emballage au cours de la période de prévision. De plus, les industries se concentrent de plus en plus sur les technologies plutôt que sur la main-d’œuvre. En conséquence, cela augmentera la croissance du marché mondial des robots d’emballage au cours de la période de prévision.

L’industrialisation croissante et les politiques favorables des gouvernements telles que « Make in India » et « Made in China » offriront de nombreuses opportunités de croissance pour le marché mondial des robots d’emballage.

L’urbanisation croissante et la croissance de l’industrie du commerce électronique propulseront le marché des robots d’emballage au cours de la période d’étude.

Les coûts initiaux élevés associés aux robots d’emballage peuvent limiter la croissance du marché mondial des robots d’emballage.

Analyse d’impact COVID-19

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a influencé positivement le marché des robots d’emballage. Les industries ont augmenté le déploiement de machines afin de réduire les contacts humains et la main-d’œuvre si nécessaire. En conséquence, les entreprises ont commencé à adopter des robots d’emballage pour augmenter la vitesse et la productivité du travail. De plus, la pandémie a obligé les professionnels à rester chez eux, ce qui a encore créé une pénurie de main-d’œuvre. En conséquence, la demande d’automatisation a considérablement augmenté parmi les diverses industries d’utilisateurs finaux.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part la plus élevée du marché mondial des robots d’emballage, en raison de la pénétration croissante des technologies de pointe. En outre, l’automatisation croissante dans la région devrait profiter au marché régional des robots d’emballage.

Le marché des robots d’emballage en Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative en raison de l’industrialisation croissante et des politiques gouvernementales favorables, telles que « Make in India » et « Made in China ».

Concurrents sur le marché

ABB limitée

Amada Co Ltd.

Technologie d’emballage Bosch

Ingénierie Brenton

Brokk AB (SE)

Systèmes Durr

Fanuc Corporation

Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding (CN)

Krones SA

Kuka Roboter GmbH

Mitsubishi Electric Corporation

Remtec Automation LLC

Schneider Electric SE

Yaskawa Amérique Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des robots d’emballage se concentre sur la pince, l’application, l’utilisateur final et la région.

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en fonction du type de préhenseur –

Serrer

Griffe

Vide

Autres

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en fonction de l’application –

Emballage

Emballage de caisse

Emballage de plateau

Remplissage

Autres

Palettisation

Palettisation de caisses

Dépalettisation

Autres

Cueillette et placement

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Logistique

Nourriture et boissons

Médicaments

Articles ménagers

Autres (Cosmétiques)

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

