Part de marché des robots collaboratifs, principaux acteurs mondiaux 2022, aperçu des activités, estimation de la taille, revenus, principaux moteurs par fabricants, tendances à venir pour les prévisions 2025

Dernière étude de marché réalisée par The Insight Partners sur « Le marché des robots collaboratifs jusqu’en 2025 Le marché mondial des robots collaboratifs devrait passer de 420,4 millions de dollars US en 2017 à 8 979,3 millions de dollars US d’ici 2025 à un TCAC de 46,8 % entre 2018 et 2025. Les robots collaboratifs sont un fragment de robots de service qui sont principalement utilisés dans la manutention, la fabrication et les laboratoires. La demande croissante pour plus de flexibilité dans les usines et en particulier dans le secteur manufacturier, où les humains et les robots ont déjà commencé à travailler en harmonie, ce qui a entraîné une croissance du marché des robots collaboratifs.

Marché des robots collaboratifs : paysage concurrentiel et développements clés

Certains des principaux acteurs du marché des robots collaboratifs sont ABB, Robert Bosch, KuKa Ag, Aubo Robotics, Fanuc, Rethink Robotics, Precise Automation, Inc., Universal Robots, Yasakawa Electric Corporation, TECHMAN Robots et Kawasaki Heavy Industries, Ltd., entre autres. . Il y a eu un développement constant dans l’industrie de la robotique collaborative. Récemment, FANUC., a introduit un robot collaboratif, qui est un robot collaboratif CR-4iA équipé d’iRVision pour prélever un produit dans une poubelle et le présenter aux visiteurs.

Le rapport se concentre sur une segmentation approfondie de ce marché en fonction de la charge utile, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final. La segmentation géographique du rapport couvre six grandes régions, notamment ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SA). Le marché régional a encore été divisé par les pays respectifs. Par segment d’utilisateur final, l’industrie électronique devrait croître à un TCAC de premier ordre au cours de la période de prévision 2018-2025 ; tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le visiteur peut arrêter le robot en tapant sur le côté, puis d’une simple pression sur un bouton, le robot retournera à la cueillette des produits dans un bac. En outre, un autre acteur de premier plan, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., a lancé les modèles RS007N et RS007L, en réponse à la demande croissante de robots compacts dans les secteurs de l’électronique et de l’alimentation.

Marché des robots collaboratifs : informations clés – tendance future

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial des robots collaboratifs avec une segmentation détaillée du marché. En outre, il analyse le scénario actuel du marché des robots collaboratifs et prévoit le marché jusqu’en 2025. Le rapport couvre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision. En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel, les tendances géographiques et les opportunités sur les marchés par rapport à toutes les régions géographiques. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également une analyse PEST des cinq régions ainsi que l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport.

La présence d’une base manufacturière solide dans les pays de l’APAC, notamment la Chine, Taïwan et la Corée du Sud, associée aux initiatives prises par les gouvernements telles que « Made in China 2025 » et « Make in India », entre autres pour renforcer le secteur manufacturier, sont les facteurs qui propulsent le croissance du marché dans la région APAC. En outre, la forte présence de l’industrie automobile et électronique dans la région devrait en outre propulser la croissance du marché.

Marché des robots collaboratifs : aperçu segmentaire

Le marché des robots collaboratifs par industrie des utilisateurs finaux est segmenté en automobile, métaux et machines, électronique, produits pharmaceutiques, plastiques et polymères, aliments et boissons et autres. Le segment Autres comprend des industries telles que l’aérospatiale, la santé et la construction, entre autres. L’industrie automobile est le plus important client de robots collaboratifs en 2017.

Les fabricants OEM automobiles dépendent fortement de l’automatisation de leur chaîne de montage, de même que les fabricants de composants automobiles s’appuient également sur la robotique dans leur processus de fabrication. Ces raisons ont conduit à la part du lion de l’industrie automobile dans l’adoption de robots collaboratifs.

L’intensification de la demande de nouveaux produits électroniques, la nécessité d’automatiser la fabrication ou l’assemblage et le besoin en boule de neige de puces, d’écrans et de batteries sont les facteurs moteurs de la croissance des robots collaboratifs dans l’industrie électronique.

En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel et les opportunités sur les marchés par rapport à l’ensemble du marché français. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également une analyse de l’écosystème ainsi que l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport.

