Part de marché des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales, taille, facteurs moteurs mondiaux par fabricants, opportunités de croissance, régions, type et application, prévisions du marché des revenus jusqu’en 2027

Le marché mondial des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales devrait valoir USD 14,37 milliards d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales connaît une demande rapide due à son application croissante dans les biens de consommation, le bâtiment et la construction, l’automobile et les panneaux solaires.

En outre, les investissements croissants dans le développement d’équipements et d’instruments médicaux sont susceptibles de stimuler la croissance du marché, car les revêtements antireflets et anti-empreintes digitales améliorent considérablement la lisibilité des écrans d’affichage, même dans des environnements très éclairés et à des angles difficiles.

Les acteurs du marché mettent l’accent sur le lancement de produits innovants pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, MetaShield, en novembre 2019, a introduit un revêtement anti-empreintes digitales, NANOPRINT, basé sur la nanotechnologie pour diminuer la visibilité des taches et des empreintes digitales et des taches de 70,0 % dans plusieurs produits commerciaux.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des gants intelligents sont :

Carl Zeiss AG, Essilor International Ltd., Janos Technology LLC, NAGASE & Co. Ltd., Daikin Industries Ltd., AGC Inc., Cytonix LLC, Izovac Ltd., Kriya Materials, et Natoco Co. Ltd., entre autres.

En mai 2020, le revêtement antireflet Super HiVision EX3+ de HOYA Vision Care a étéles Etats Unis. Le traitement innovant des lentilles offre une résistance aux rayures, une facilité de nettoyage et une longévité supérieures offertes par les fournisseurs et les patients de soins oculaires avec une protection complète contre les ultraviolets.

La demande de revêtements antireflet est principalement motivée par une forte demande de smartphones, qui sont contrôlés plusieurs fois par jour. Ces produits améliorent la visibilité de l’écran, même en cas de forte luminosité à l’intérieur ou en plein soleil. De plus, la demande croissante de téléviseurs à grand écran ultra-HD est largement utilisée dans les pays développés et prend de l’ampleur dans les pays en développement.

Le revêtement antireflet et anti-empreintes digitales des cellules solaires photovoltaïques aide à augmenter l’absorption de la lumière dans la cellule. Le revêtement antireflet est essentiel car la réflexion d’une cellule solaire en silicium nu est supérieure à 30,0%.

Emergen Research a segmenté les revêtements antireflets et anti-empreintes digitales mondiaux sur la base du type de produit, de la technologie, de l’application et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Anti-Reflective Coatings

Anti-Fingerprint Coatings

Technology Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

faisceau d’électrons

Dépôt sous vide par

Sol Gel

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Biens de consommation

Lunettes

Écran

Autres

Bâtiment et construction

Automobile

Panneaux solaires

Autres

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, le rapport offre/demande, la génération de revenus , part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du MEA

Questions clés abordées dans le rapport:

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales?

Quels sont les principaux fabricants de cet espace de marché ?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de ce marché ?

Quelles sont les opportunités de marché et les risques affectant les performances des fournisseurs sur le marché mondial des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales?

Quelles sont les estimations des ventes et des revenus des principaux fabricants de ce marché sur la période prévue ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

