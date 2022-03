Part de marché des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales, croissance de l’industrie, tendance, moteurs, défis, entreprises clés d’ici 2027

Le marché mondial des revêtements antireflets et anti-empreintes digitales devrait représenter 14,37 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales connaît une demande rapide due à son application croissante dans les biens de consommation, le bâtiment et la construction, l’automobile et les panneaux solaires. En outre, les investissements croissants dans le développement d’équipements et d’instruments médicaux sont susceptibles de stimuler la croissance du marché, car les revêtements antireflet et anti-empreintes digitales améliorent considérablement la lisibilité des écrans d’affichage, même dans des environnements très éclairés et à des angles difficiles.



Les acteurs du marché mettent l’accent sur le lancement de produits innovants pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité, stimulant ainsi la croissance du marché. Par exemple, MetaShield, en novembre 2019, a introduit un revêtement anti-empreintes digitales, NANOPRINT, basé sur la nanotechnologie pour diminuer la visibilité des taches et des empreintes digitales et des taches de 70,0 % dans plusieurs produits commerciaux.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Le rapport sur le marché mondial des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, un aperçu des activités , chiffre d’affaires, marges bénéficiaires brutes, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché Revêtements antireflets et anti-empreintes digitales. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des revêtements antireflet et anti-empreintes digitales.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Points saillants du rapport

En mai 2020, le revêtement antireflet Super HiVision EX3+ de HOYA Vision Care a été lancé aux États-Unis. Le traitement innovant des lentilles offre une résistance aux rayures, une facilité de nettoyage et une longévité supérieures offertes par les fournisseurs et les patients de soins oculaires avec une protection complète contre les ultraviolets.

La demande de revêtements antireflet est principalement motivée par une forte demande de smartphones, qui sont contrôlés plusieurs fois par jour. Ces produits améliorent la visibilité de l’écran, même en cas de forte luminosité à l’intérieur ou en plein soleil. De plus, la demande croissante de téléviseurs à grand écran ultra-HD est largement utilisée dans les pays développés et prend de l’ampleur dans les pays en développement.

Le revêtement antireflet et anti-empreintes digitales des cellules solaires photovoltaïques aide à augmenter l’absorption de la lumière dans la cellule. Le revêtement antireflet est essentiel car la réflexion d’une cellule solaire en silicium nu est supérieure à 30,0 %.

Les principaux participants sont Carl Zeiss AG, Essilor International Ltd., Janos Technology LLC, NAGASE & Co. Ltd., Daikin Industries Ltd., AGC Inc., Cytonix LLC, Izovac Ltd., Kriya Materials et Natoco Co. Ltd., parmi lesquels les autres.

Emergen Research a segmenté les revêtements antireflets et anti-empreintes digitales mondiaux en fonction du type de produit, de la technologie, application et région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Anti-Reflective Coatings Anti-Fingerprint Coatings

Technology Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Electron Beam Vacuum Deposition Sol Gel Others

Application Outlook (Revenu, Milliards USD ; 2017-2027) Biens de consommation Lunettes Écran Autres Bâtiment et construction Automobile Panneaux solaires Autres

Perspectives régionales (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de la région LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



