Part de marché des refroidisseurs modulaires, acteurs clés du marché, tendances et prévisions, 2018-2028

La taille du marché mondial des refroidisseurs modulaires devrait atteindre 3,99 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 6,5 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de solutions CVC des secteurs résidentiel et commercial devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, le besoin élevé de répondre à la qualité de l’air intérieur entraîne une demande croissante de systèmes CVC écoénergétiques à travers le monde. Le refroidisseur modulaire, faisant partie intégrante du système HVAC, devient de plus en plus populaire. La demande de refroidisseurs diminue parallèlement à la demande croissante de systèmes CVC.

Les refroidisseurs modulaires sont considérés comme la solution idéale pour moderniser les anciens équipements de chauffage et de climatisation et offrent une efficacité énergétique et un impact environnemental réduit. Les refroidisseurs conventionnels sont difficiles à installer dans de petits endroits, occupent un espace précieux, sont coûteux et complexes à entretenir, bruyants, peu pratiques et polluants. Cela se traduit par une forte demande de refroidisseurs modulaires à travers le monde. En outre, l’augmentation de la construction de bâtiments économes en énergie, en raison de la présence de réglementations gouvernementales strictes concernant la consommation d’énergie, devrait stimuler la demande de systèmes CVC et, à son tour, favoriser l’adoption de refroidisseurs modulaires au cours de la période de prévision. Les refroidisseurs modulaires intégrés avec des capacités de refroidissement gratuit, un pompage à débit variable et de faibles changements de réfrigérant sont beaucoup plus économes en énergie, en réfrigérant et en eau, et sont conformes aux codes et réglementations énergétiques stricts existants. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs entraîne également une augmentation des ventes de climatiseurs, en particulier dans les pays en développement, ce qui stimule la demande de refroidisseurs modulaires.

Certaines grandes entreprises décrites dans le rapport de marché sont Ingersoll Rand (Trane Technologies plc), Gree Electric Appliances Inc., Carrier Global Corporation, FRIGEL FIRENZE SpA, Midea Group , Multistack, McQuay Air-conditioning Limited, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, Haier Group Corporation et Mitsubishi Electric Corporation.

Quelques points saillants du rapport

En mars 2021, Frigel a introduit les refroidisseurs portables autonomes refroidis par air de qualité industrielle MRS dans sa gamme de produits. Avec des capacités de refroidissement de 3,5 à 15,5 tonnes, la gamme de produits à huit modèles offre la plage de températures de fonctionnement la plus large disponible, de 23 °F à 77 °F. De plus, les refroidisseurs MRS sont spécialement conçus pour les applications intérieures et extérieures. Ces refroidisseurs offrent également des performances efficaces dans des conditions ambiantes élevées car ils sont conçus pour des températures ambiantes maximales. Ces refroidisseurs surpassent également les modèles concurrents dans des conditions ambiantes basses en utilisant des ventilateurs sans balais avec contrôle de vitesse pour éviter de s’arrêter à des températures froides, ce qui permet aux fabricants dans des environnements par temps froid de déplacer ces refroidisseurs à l’extérieur, libérant ainsi la capacité de l’atelier pour la production.

Le segment des refroidisseurs modulaires refroidis par eau devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial des refroidisseurs modulaires au cours de la période de prévision, en raison de performances supérieures et d’une efficacité énergétique élevée par rapport aux refroidisseurs modulaires refroidis par air. La demande croissante de refroidisseurs modulaires refroidis à l’eau pour la production d’électricité, ainsi que pour les industries de l’alimentation et des boissons, de l’automobile et de l’exploitation minière devrait également stimuler la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision.

Le segment de la production d’électricité devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions écoénergétiques pour les applications résidentielles dans le secteur de la production d’électricité devrait stimuler la demande de refroidisseurs modulaires au cours de la période de prévision.

Le segment commercial devrait représenter une part de revenus stable sur le marché mondial des refroidisseurs modulaires. La demande croissante de bâtiments économes en énergie et l’évolution rapide des consommateurs vers les bâtiments écologiques, en raison de la présence de codes énergétiques stricts, stimulent l’utilisation des refroidisseurs modulaires dans les applications CVC.

Le marché des refroidisseurs modulaires en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’urbanisation et l’industrialisation rapides dans les pays en développement tels que la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam soutiennent la croissance des activités de construction, augmentant ainsi la demande de systèmes CVC. Cela se traduit en outre par l’utilisation croissante de refroidisseurs modulaires dans ces pays.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des refroidisseurs modulaires en fonction du type, de l’utilisation finale, de l’application et de la région :

Type Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

refroidis par air Refroidisseurs modulaires refroidis

eau

Perspectives d’utilisation finale (revenu, milliards USD ;

)

Refroidisseurs

modulaires

par

2018-20282028)

Résidentiel

Commercial

Industriel

La section de segmentation couvre une analyse détaillée de la part de marché pour chaque produit et application ainsi qu’une projection précise de la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport explique également en détail le taux de consommation de chaque produit et application, ainsi qu’un taux de croissance prévu au cours de la période de prévision.

Points forts de la table des matières :

Chapitre 1 : Méthodologie et portée

Chapitre 2 : Résumé du marché des refroidisseurs modulaires

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie des refroidisseurs modulaires

Chapitre 4 : Analyse régionale

Chapitre 5 : Profils d’entreprises

Et bien d’autres.

Merci d'avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients.

