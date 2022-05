Part de marché des réanimateurs manuels, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse et analyse des principales entreprises jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les réanimateurs manuels étudie une évaluation complète des prévisions de croissance du marché et des restrictions concernant l’industrie A. Les parts de marché des acteurs clés dans les principales régions du monde telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées dans ce rapport d’analyse de marché. Une évaluation analytique des concurrents donne une idée claire des défis les plus importants auxquels ils sont confrontés sur le marché actuel et dans les années à venir. L’aspect de segmentation du marché analysé en profondeur fournit une idée claire de la consommation de produits en fonction de plusieurs facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique.

Le marché des réanimateurs manuels est en croissance en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires qui stimule la croissance du marché. Les progrès technologiques dans le domaine propulsent également la croissance du marché mondial des réanimateurs manuels. Cependant, une réglementation gouvernementale stricte peut entraver la croissance du marché.

Le rapport sur le marché des réanimateurs manuels fournit les données et les statistiques sur l'état actuel de l'industrie qui orientent les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Le marché des réanimateurs manuels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,04 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 888,58 USD. millions d’ici 2028 contre 516,12 millions USD en 2020. L’augmentation de la prévalence des maladies respiratoires est le principal moteur qui propulse le marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché mondial des réanimateurs manuels

Selon Data Bridge Market Research, le marché des réanimateurs manuels en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des réanimateurs manuels. Le leader du marché est Cardinal Health, qui représente une part de marché estimée à environ 25 % à 30 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des insufflateurs manuels. Par exemple,

En août 2020, Cardinal Heath a annoncé que son nom avait été reconnu dans l’indice d’inclusion des meilleures pratiques de diversité, qui aide l’organisation à comprendre les tendances et les lacunes dans la représentation démographique. Cela aidera l’entreprise à se développer dans les années à venir.

En décembre 2020, Medline Industries Inc. a annoncé le partenariat de 235 millions de dollars avec OU Medicine Inc. qui sélectionne Medline comme distributeur exclusif de produits médicaux et améliorera la chaîne d’approvisionnement. Ce partenariat aiderait l’entreprise à conquérir le marché dans les années à venir.

En avril 2020, Smiths Medical, Inc. a présenté de nouveaux produits innovants pour les anesthésistes lors de la réunion annuelle 2018 de l’ASRA. Ces produits s’ajouteront au portefeuille d’appareils reconnus et aideront l’entreprise à se développer dans les années à venir.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Cardinal Health, Medline Industries, Inc., Smiths Medical, Inc. ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des réanimateurs manuels en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des réanimateurs manuels devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés telles que Cardinal Health, Medline Industries, Inc., car ce sont les principales sociétés dominantes sur le marché des réanimateurs manuels ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des réanimateurs manuels.

Développement du marché mondial des réanimateurs manuels

En janvier 2020, Weinmann Emergency a lancé le ventilateur à turbine standard MEDUVENT. Cela comprend une nouvelle conception, une gamme étendue de fonctions, de nouveaux menus et de nouvelles valeurs mesurées telles qu’un déclencheur inspiratoire réglable, une aide inspiratoire réglable qui offre une meilleure vue d’ensemble de l’activité respiratoire du patient. Ce lancement aidera l’entreprise à se développer dans les années à venir.

Portée du marché mondial des réanimateurs manuels

Le marché des réanimateurs manuels est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des réanimateurs manuels sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone, PVC et caoutchouc. Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adulte, pédiatrique et nourrisson. Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie , asthme et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, militaires, centres de diagnostic spécialisés et véhicules de transport d’urgence. Sur la base du canal de distribution, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Produits Marshall

Romsons

Laerdal Médical

Ambu Inc.

Téléflex Incorporé

Cardinal Santé

Medline Industries, Inc.

Smiths Medical, Inc.

Mercure médical

Produits médicaux Hopkins

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG

HSINER

Moi. Ber. srl unipersonnelle

Techno-Gaz SpA

Besmed Health Business Corp.

STURDY INDUSTRIAL CO. LTD.

Shining World Healthcare Co. Ltd.

Im3Vet Pty. Ltd.

Mckesson Medical Surgical Inc.

Société HUM pour les soins à domicile et la technologie médicale mbH

Meditch Systems Ltd

Liste des figures:

FIGURE 1 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : SEGMENTATION

FIGURE 2 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : TRIANGULATION DES DONNÉES

FIGURE 3 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : ANALYSE DROC

FIGURE 4 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL VS RÉGIONAL

FIGURE 5 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : ANALYSE DE RECHERCHE ENTREPRISE

FIGURE 6 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : DÉMOGRAPHIE DES ENTREVUES

FIGURE 7 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : GRILLE DE POSITIONNEMENT DU MARCHÉ DBMR

FIGURE 8 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : GRILLE DE COUVERTURE DES APPLICATIONS DU MARCHÉ

FIGURE 9 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : ANALYSE DE LA PART DES FOURNISSEURS

FIGURE 10 MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS : SEGMENTATION

FIGURE 11 L’AUGMENTATION DE LA PRÉVALENCE DE LA MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE DEVRAIT DYNAMISER LE MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 12 LE SEGMENT DES RÉANIMATEURS AUTO-GONFLABLES DEVRA COMPRENDRE LA PLUS GRANDE PART DU MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS EN 2021 ET 2028

FIGURE 13 L’AMÉRIQUE DU NORD DEVRAIT DOMINER LE MARCHÉ MONDIAL DES RÉANIMATEURS MANUELS ET L’ASIE-PACIFIQUE DEVRAIT CROÎTRE AVEC LE TCAC LE PLUS ÉLEVÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 14 L’ASIE-PACIFIQUE EST LE MARCHÉ À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE POUR LES FABRICANTS DE RÉANIMATEURS MANUELS AU COURS DE LA PÉRIODE DE PRÉVISION DE 2021 À 2028

FIGURE 15 MARCHÉ MONDIAL DES VENTILATEURS : PAR TYPE DE PRODUIT, 2019

A continué…

Portée du marché des réanimateurs manuels et taille du marché

Le marché des réanimateurs manuels est classé en huit segments notables basés sur le produit, la modalité, le matériau, la technologie, le type de patient, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des insufflateurs manuels est segmenté en insufflateur auto-gonflant, insufflateur à gonflage par flux et pièce en T. En 2021, le segment auto-gonflant devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’adoption de la haute technologie par les principaux acteurs du marché.

Sur la base de la modalité, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en jetables et réutilisables. En 2021, le segment jetable devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base des matériaux, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en silicone , PVC et caoutchouc. En 2021, le segment du silicium devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies pulmonaires.

Sur la base de la technologie, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en valve pop-off, valve peep, pneumatique, double paroi, masque et autres. En 2021, le segment des valves peep devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques pouvant entraîner des maladies cardiaques.

Sur la base du type de patient, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en adultes, pédiatriques et nourrissons. En 2021, le segment adulte devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du développement des infrastructures.

Sur la base de l’application, le marché des réanimateurs manuels est segmenté en BPCO, arrêt cardiorespiratoire, anesthésie , asthme et autres. En 2021, le segment de la MPOC devrait dominer le marché des réanimateurs manuels en raison de la croissance de la population gériatrique qui est plus sensible aux maladies cardiaques.

On the basis of end user, the manual resuscitators market is segmented into hospital, ambulatory surgical centers, military, specialized diagnostic centers and emergency transport vehicle. In 2021, hospital segment is expected to dominate the manual resuscitators market because of increasing geriatric population and prevalence of chronic diseases.

On the basis of distribution channel, the manual resuscitators market is segmented into direct tenders, retail sales and online sales. In 2021, direct tenders segment is expected to dominate the manual resuscitators market because of various initiatives taken by key players in the market.

Analyse au niveau du pays du marché des réanimateurs manuels

Le marché des réanimateurs manuels est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, modalité, matériau, technologie, type de patient, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des réanimateurs manuels sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des investissements dans le développement de réanimateurs manuels. Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de l’utilisation croissante des dispositifs médicaux et de la sensibilisation croissante à leur santé. L’Allemagne domine le marché en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la prévalence croissante des maladies chroniques. La région devrait croître avec le taux de croissance le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’incursion de grandes entreprises sur le marché telles que Ambu Inc., Cardinal Health qui investissent dans le développement de réanimateurs manuels qui favorisent des résultats avec une grande précision et délai d’exécution minimal. La Chine devrait dominer la région Asie-Pacifique en raison de la hausse des investissements et du financement croissant pour le développement de réanimateurs manuels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

