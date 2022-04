Part de marché des rayons X numériques dentaires, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2028

Le rapport d’étude de marché agit comme une colonne vertébrale précieuse pour l’expansion de l’industrie. Tous les paramètres de marché couverts dans le rapport sont d’une immense utilité pour analyser l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. Le rapport aide à décrire la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients à propos de l’industrie, ce qui conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En outre, le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise pour la période de prévision peuvent également être obtenus avec un rapport sur le marché international.

Le marché mondial de la radiographie dentaire numérique devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2 791,18 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 5 428,32 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,67 % au cours de la période de prévision 2019-2026.

Marché mondial des rayons X dentaires numériques, par produit (systèmes de rayons X numériques, systèmes de rayons X analogiques), type (systèmes de rayons X extra-oraux, systèmes de rayons X intra-oraux, systèmes de rayons X hybrides), application (diagnostique, thérapeutique , cosmétique, médecine légale), utilisateur final (hôpitaux et cliniques dentaires, instituts universitaires et de recherche dentaires, laboratoires médico-légaux), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) : tendances et prévisions du secteur pour 2026

Analyse concurrentielle : marché mondial des rayons X numériques dentaires

Le marché mondial de la radiographie dentaire numérique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur présence sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la radiographie numérique dentaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial de la radiographie numérique dentaire

Certains des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché de la radiographie numérique dentaire sont Danaher, Carestream Health, Dentsply Sirona, Planmeca Oy, Vatech, LED Apteryx Inc., The Yoshida Dental MFG. Co., Ltd., Midmark Corporation, Air Techniques, Inc. et CEFLA sc, KaVo Dental., SUNI, SOREDEX, DEXIS, ONEX.

Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de la population gériatrique dans le monde et à la prédominance de la demande de radiographies numériques dentaires dans ces populations. L’augmentation continue des cancers buccaux et des caries dentaires chez les enfants augmente également la demande d’utilisation de traitements avancés en dentisterie.

Définition du marché :

La radiographie numérique dentaire peut être réalisée pour le diagnostic de troubles et de maladies bucco-dentaires. Les dents et les os absorbent les rayons X et forment une image. Il traverse facilement les gencives et les joues, car ce sont des tissus plus mous. La radiographie numérique dentaire est capable de détecter avec précision des anomalies qui ne sont pas visibles par un examen dentaire de routine conventionnel. Cet équipement à rayons X est conçu pour un certain nombre d’applications, telles que l’examen des racines des dents, la détection des caries, la vérification de l’état d’une dent en développement et la recherche de densités osseuses ou dentaires anormales.

Indicateurs de marché :

L’augmentation de la population gériatrique a augmenté la demande pour ces instruments, car cette population souffre souvent de problèmes dentaires.

Le nombre croissant de problèmes dentaires a augmenté la demande pour ces instruments.

Nécessite moins de temps de diagnostic et un processus de réduction des coûts

Les innovations et les progrès constants de l’industrie agiront comme un moteur majeur du marché, comme l’utilisation de la tomodensitométrie à faisceau conique.

Restrictions de marché :

Le coût élevé des instruments numériques à rayons X constitue une contrainte majeure pour le marché.

Le manque de professionnels formés capables d’utiliser pleinement ces instruments agit également comme une contrainte majeure sur le marché.

Réglementation gouvernementale complexe et absence de remboursement

Points saillants du rapport

Aperçu des principales forces du marché qui stimulent et freinent la croissance du marché

Fournit une compréhension claire du paysage concurrentiel et des principaux segments de produits.

Une analyse des stratégies des principaux concurrents.

Analyse détaillée des tendances de l’industrie.

Une carte de croissance technologique bien définie avec une analyse d’impact

Fournit des profils des principaux concurrents sur le marché.

Détails de ses opérations, produits et services.

Développements récents et indicateurs financiers clés.

