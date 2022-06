Part de marché des radiopharmaceutiques, taille, tendances, analyse historique, tendances régionales et prévisions jusqu’en 2029

Ce document commercial suggère que le marché est un marché de niche très fragmenté avec la présence d’un nombre limité de fournisseurs. Les revenus moyens générés par les principales entreprises, segmentés sur la base de la région, sont utilisés pour arriver à la taille globale du marché. Le rapport sur le marché mondial met à disposition un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts, la marge brute et brute. En mettant en évidence le profilage stratégique des principaux acteurs de l’industrie, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et leurs stratégies, ce rapport sur le marché international aide les entreprises à améliorer leurs stratégies de vente de biens et de services.

Un rapport de marché influent couvre un large spectre géographique couplé à des segments clés de l’industrie qui aident les concurrents à avoir un aperçu des tendances du marché. Le rapport de marché met en lumière les acteurs clés et les stratégies pour faire comprendre l’environnement concurrentiel de l’industrie. Ce document de l’industrie suggère que le marché est encore dans sa phase de développement, de sorte que les petits fournisseurs proposant des solutions innovantes ont des chances d’être acquis par de grands acteurs du marché. Le rapport d’activité offre un aperçu de base du marché cible, y compris le statut de l’industrie, la taille du marché, les actions, les volumes et la génération de revenus.

Le marché mondial des radiopharmaceutiques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 14,28 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un TCAC de 9,80% dans les prévisions mentionnées ci-dessus. période.

Les radiopharmaceutiques sont le groupe de médicaments pharmaceutiques qui ont de la radioactivité. Ils sont utilisés comme agent diagnostique et thérapeutique. Les radiopharmaceutiques sont des formulations médicinales exclusives contenant des radio-isotopes et sont utilisés dans les principaux domaines cliniques pour le diagnostic ou la thérapie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des radiopharmaceutiques sont Cardinal Health, Curium, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Lantheus Medical Imaging, Inc., Bayer AG, Bracco Diagnostic Inc., Eczacibasi Monrol, Nordion (Canada) Inc., Advanced Accelerator Applications, NTP, Mallinckrodt., Eli Lilly and Company, Jubilant Pharma Limited, Actinium Pharmaceuticals, Inc., Merck & Co., Inc., Navidea Biopharmaceuticals, Inc., Eckert & Ziegler., Siemens Healthcare Private Limited, Novartis AG et Beijing International Pharmaceutical Technology Co., Ltd., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Radiopharmaceutique

Le paysage concurrentiel du marché radiopharmaceutique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des radiopharmaceutiques.

L’augmentation de l’incidence et de la prévalence des conditions cibles fait partie des facteurs importants qui devraient alimenter la croissance et la demande du marché des radiopharmaceutiques. En outre, le traitement ciblé du cancer basé sur la radio-immunothérapie alpha et l’augmentation des initiatives visant à réduire l’écart entre la demande et l’offre de mo-99 devraient également stimuler la croissance du marché mondial des radiopharmaceutiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. , l’augmentation de l’application des radio-isotopes dans l’industrie de la santé et l’augmentation rapide de l’utilisation des radiopharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies chroniques devraient également stimuler la croissance du marché. En outre, les avancées technologiques rapides dans le secteur du diagnostic devraient également agir comme des facteurs importants qui favoriseront la croissance du marché des radiopharmaceutiques.

L’augmentation de l’utilisation des radiopharmaceutiques dans les applications neurologiques, l’augmentation rapide de la recherche et du développement pour des thérapies efficaces et à moindres effets secondaires et la présence d’un scénario réglementaire favorable devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des radiopharmaceutiques au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Cependant, on estime que la courte demi-vie des radiopharmaceutiques et les prix élevés des équipements limitent la croissance du marché des radiopharmaceutiques, tandis que la réduction du budget des hôpitaux remet en question la croissance du marché des radiopharmaceutiques.

Ce rapport sur le marché des radiopharmaceutiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des radiopharmaceutiques et taille du marché

Le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en fonction du type, de l’application, de l’évaluation du volume procédural, de la source et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en médecine nucléaire diagnostique et en médecine nucléaire thérapeutique. La médecine nucléaire diagnostique a en outre été segmentée en radiopharmaceutiques SPECT et radiopharmaceutiques TEP. Les radiopharmaceutiques SPECT ont en outre été sous-segmentés en technétium-99m, thallium-201, gallium-67, iode-123 et autres. Les radiopharmaceutiques PET ont en outre été sous-segmentés en F-18, RU-82 et autres. La médecine nucléaire thérapeutique a en outre été segmentée en émetteurs alpha, isotopes de curiethérapie et émetteurs bêta. Les émetteurs alpha ont ensuite été sous-segmentés en Ra-223. Les émetteurs bêta ont en outre été sous-segmentés en iode-131, yttrium-90, samarium-153, lutétium-177, rhénium-186 et autres émetteurs bêta. Les isotopes de curiethérapie ont en outre été sous-segmentés en iode-125, palladium-103,

Le segment des applications du marché des radiopharmaceutiques est segmenté en applications diagnostiques et applications thérapeutiques. Les applications de diagnostic ont en outre été segmentées en applications SPECT et applications TEP. Les applications SPECT ont en outre été sous-segmentées en cardiologie, scintigraphie osseuse, applications thyroïdiennes, scintigraphies pulmonaires et autres applications SPECT. Les applications TEP ont en outre été sous-segmentées en oncologie, cardiologie, neurologie et autres applications TEP. Les applications thérapeutiques ont ensuite été segmentées en indications thyroïdiennes, métastases osseuses, lymphomes, tumeurs endocrines et autres indications.

Sur la base de l’évaluation du volume procédural, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en procédures de diagnostic et en procédures thérapeutiques. Les procédures de diagnostic ont en outre été segmentées en procédures SPECT et procédures PET. Les procédures thérapeutiques ont en outre été segmentées en procédures d’émetteur bêta, procédures d’émetteur alpha et procédures de curiethérapie.

Sur la base de la source, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en réacteurs nucléaires et cyclotrons.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des radiopharmaceutiques est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres de diagnostic, instituts de recherche sur le cancer et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des radiopharmaceutiques

Le marché des radiopharmaceutiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application, évaluation du volume procédural, source et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des radiopharmaceutiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des radiopharmaceutiques en raison de la forte présence d’une vaste population de patients souffrant de maladies chroniques telles que le cancer, les troubles coronariens et les accidents vasculaires cérébraux et de l’augmentation de la R&D pour des thérapies efficaces et à moindres effets secondaires. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du grand nombre de populations gériatriques nécessitant des thérapies invasives pour le traitement de l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires.

La section par pays du rapport sur le marché des radiopharmaceutiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des radiopharmaceutiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des radiopharmaceutiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des radiopharmaceutiques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

