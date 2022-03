Part de marché des produits laitiers enrichis, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

L’enrichissement est le processus d’amélioration de la valeur nutritionnelle du produit par l’ajout de vitamines, de minéraux et d’autres nutriments. La vitamine A, la vitamine D et le fer sont principalement utilisés pour l’enrichissement des produits laitiers. Les produits laitiers sont souvent enrichis pour réduire le taux de maladies et de carences particulièrement fréquentes chez les enfants. De plus, l’enrichissement du lait aide à améliorer le taux d’absorption du calcium et à maintenir son niveau dans le sang. D’autres produits laitiers comme le fromage, le beurre et le yogourt sont également enrichis pour améliorer leur valeur nutritionnelle. Il est souvent conseillé aux femmes enceintes de consommer du lait enrichi en acide folique pour leur bonne santé.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des produits laitiers enrichis avec une segmentation détaillée du marché par type de produit, micronutriments, canal de vente et géographie. Le marché mondial des produits laitiers enrichis devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des produits laitiers enrichis et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. Arla Foods Ltd

2. China Modern Dairy Holdings Ltd.

3. Aliments doyens

4. Groupe coopératif Fonterra

5.FrieslandCampina

6.Guangming Dairy Co., Ltd.

7.Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd.

8.Nestlé S.A.

9.SanCor Cooperatives United Limited

10.La société Kraft Heinz

Le marché des produits laitiers enrichis devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que l’augmentation des revenus disponibles et l’amélioration du niveau de vie conduisant à l’inclusion de produits alimentaires enrichis dans l’alimentation. Plusieurs avantages pour la santé associés au produit ont gagné du terrain parmi les pays souffrant de carence en vitamine D et de problèmes de malnutrition, propulsant ainsi la croissance du marché des produits laitiers enrichis.

Cependant, l’abordabilité des prix parmi les principaux segments économiques et de la classe moyenne inférieure est un obstacle majeur pour le marché des produits laitiers enrichis. Néanmoins, la notoriété et la popularité croissantes du produit dans les économies émergentes créeraient des opportunités lucratives pour le marché des produits laitiers enrichis et les principaux acteurs impliqués au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des produits laitiers enrichis est segmenté en fonction du type de produit, des micronutriments et du canal de vente. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en lait, lait en poudre et lait maternisé, lait aromatisé, fromage, yaourt à base de produits laitiers, autres. Sur la base des micronutriments, le marché est segmenté en vitamines, minéraux et autres. Le marché, sur la base du canal de vente, est classé comme commerce moderne, dépanneurs, grands magasins, pharmacies, magasins en ligne et autres.

