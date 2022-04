Part de marché des produits de traumatologie, croissance de l’industrie, tendance, moteurs, défis, entreprises clés d’ici 2028

La du marché mondial des produits de traumatologie devrait atteindre 9,41 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 8,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché sont la prévalence majeure des maladies osseuses dégénératives telles que l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, l’augmentation de la population gériatrique mondiale, l’augmentation des investissements des investisseurs privés et des gouvernements dans le développement de dispositifs médicaux et la forte préférence pour les chirurgies mini-invasives.

Le traumatisme est un terme médical qui fait référence à des blessures physiques soudaines qui nécessitent un traitement médical immédiat. Les traumatismes peuvent être de deux types de traumatismes mentaux et physiques dus à un accident soudain, à des attaques violentes ou à des blessures physiques. Les produits de traumatologie sont principalement utilisés dans les hôpitaux et les centres de traumatologie, ainsi que dans les centres de chirurgie ambulatoire. Le segment des hôpitaux et des centres de traumatologie représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. Cela peut être attribué au nombre croissant d’hôpitaux privés dans les pays en développement et à la forte préférence pour les traitements en milieu hospitalier. Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC de revenus relativement plus rapide tout au long de la période de prévision. Le développement continu des infrastructures de santé et l’augmentation de la population gériatrique dans les pays de la région sont des facteurs majeurs de croissance des revenus du marché dans cette région.

Quelques points saillants du rapport :

En mars 2020, Acumed a signé un accord avec Vivorte. Cet accord a permis à Acumed de distribuer les produits de Vivorte tels que l’allogreffe osseuse à base de phosphate de calcium (Trabexus) et le biociment à base de phosphate de calcium (Fortera).

Le segment des fixateurs internes représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2020. Cela peut être attribué à l’augmentation de la population gériatrique mondiale et à l’application croissante des fixateurs internes.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer une part de revenus beaucoup plus importante au cours de la période de prévision. La présence robuste d’acteurs clés du marché et l’application croissante de produits de traumatologie avancés sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Les principaux acteurs du marché mondial sont Acumed LLC, Arthrex Inc., B. Braun Melsungen AG, Citieffe srl, CONMED Corporation, DePuy Synthes, Double Medical Inc., Integra LifeSciences Corporation, Orthofix Holdings Inc. et Smith & Nephew.

Les principales entreprises décrites dans le rapport incluent :

Le marché mondial des produits de traumatologie est très fragmenté et les entreprises clés investissent de plus en plus dans la recherche médicale. Les principales sociétés du marché comprennent Acumed LLC, Arthrex Inc., B. Braun Melsungen AG, Citieffe srl, CONMED Corporation, DePuy Synthes, Double Medical Inc., Integra LifeSciences Corporation, Orthofix Holdings Inc. et Smith & Nephew.

Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Fixateurs externes

Unilatéral

Circulaire

Hybride

Fixateurs internes

Plaques

Clous

Vis

Broches

Agrafes

Chirurgicales Perspectives du site (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Membres

inférieurs

Cuisse

Hanche et bassin

Bas de la jambe

Genou

Pied et cheville

Membres supérieurs

Main et poignet

Coude

Épaule

Bras

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Laboratoires cliniques

Industries biotechnologiques

Autres

régions clés du marché couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon , Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions fréquemment posées abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance des revenus du marché mondial des produits de traumatologie sur la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial des produits de traumatologie?

Quels sont les principaux défis ayant un impact sur la croissance du marché mondial des produits de traumatologie?

Quels sont les résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter menées dans le rapport ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Contactez-nous si vous avez d’autres questions sur le rapport et sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

