Part de marché des plastiques d’impression 3D, acteurs clés du marché, tendances et prévisions, 2027

Le de marché mondial sur les plastiques d’impression 3D publié par Reports and Data est une évaluation complète de l’industrie des plastiques d’impression 3D en ce qui concerne les principales entreprises du marché, la part de marché, la taille du marché, la bifurcation régionale et les segments et sous-segments du marché. . Le rapport évalue efficacement le marché à partir de différentes dimensions pour fournir un produit final informatif, élaboré et précis et comprend une segmentation détaillée du marché, une analyse régionale et un paysage concurrentiel de l’industrie. Le rapport examine en détail les facteurs clés qui devraient stimuler et freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Chaque chapitre du rapport a été formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précieuses et exploitables sur le marché mondial des plastiques d’impression 3D.

Le secteur des matériaux et de la chimie connaît une croissance significative en termes de revenus et devrait enregistrer une croissance rapide des revenus au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la demande croissante de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs industriels, notamment la biotechnologie et la pharmacie, le papier et la pâte à papier, l’agriculture, la médecine et la santé, et l’alimentation et les boissons, entre autres. D’autres facteurs tels que la sensibilisation accrue à l’efficacité énergétique et à l’énergie verte, le besoin croissant de réduire les émissions de carbone et l’augmentation des activités de recherche et développement devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la forte demande de produits biologiques, le secteur industriel en croissance rapide et les activités de construction et de construction dans le monde entier devraient stimuler la croissance du marché mondial à l’avenir.

En plus du facteur mentionné, il existe diverses régions qui offrent une marge de manœuvre importante pour l’expansion du marché. Par exemple, l’Asie-Pacifique est une région qui doit être explorée plus avant par les fabricants de plastiques d’impression 3D. Dans cette région, le marché de l’impression 3D en est à son stade initial en raison duquel le potentiel d’expansion du marché des plastiques d’impression 3D est vaste. La demande de rendre le processus de fabrication accessible et de rapprocher la production de biens du consommateur agirait comme un facteur contribuant à l’expansion du marché dans cette région.

Dans le contexte de la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’expansion continue des industries de fabrication médicale et automobile dans les économies en développement telles que la Chine et l’Inde contribuent au taux de croissance de la région.

Paysage concurrentiel :

Le rapport propose des informations détaillées sur les activités récentes des acteurs du marché ainsi que leur situation financière, leur position sur le marché, leur position mondiale, leurs services et leur base de produits, ainsi que leur accord de licence. Ces acteurs clés adoptent diverses stratégies telles que des partenariats, des fusions et acquisitions, des collaborations et des coentreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Ces acteurs investissent également dans des activités de recherche et développement pour proposer des matériaux et des produits avancés.

Les principales sociétés opérant sur les marchés mondiaux des plastiques pour l’impression 3D sont Arkema SA, Royal Dsm NV, Stratasys Ltd, Clariant, Oxford Performance Materials, CRP Group, Dowdupont Inc., SABIC, Golden Plastics et Materialise NV.

Segmentation du marché des plastiques d’impression 3D :

Perspectives du formulaire (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

liquide

filament

Poudre

Type Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2017-2027)

ABS & ASA

Polyamide/Nylon

Photopolymère

PLA

Autres

Type d’application Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2017-2027)

Fabrication

Prototypage

Type d’utilisateur final Perspectives (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2017-2027)

Automobile

Santé

Aérospatiale et défense

consommation

Principaux marchés régionaux :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Questions clés abordées dans le rapport :

Quelle était la taille du marché mondial des plastiques d’impression 3D en 2020 ?

Quels facteurs clés devraient stimuler les marchés mondiaux des plastiques d’impression 3D au cours de la période de prévision?

Quel segment d’application devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quels facteurs devraient entraver la croissance du marché mondial entre 2021 et 2028 ?

Quel marché régional devrait représenter une part importante des revenus sur les marchés mondiaux des plastiques d’impression 3D au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait enregistrer le CAGR de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur les marchés mondiaux des plastiques d’impression 3D ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces de Porter et de l’analyse SWOT ?

