Part de marché des plastiques aérospatiaux des entreprises, spécifications des produits, analyse de la valeur de la production d’ici 2028

La taille du marché mondial du plastique aérospatial a atteint 17,93 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 7,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’avions légers et plus économes en carburant, ainsi que l’attention croissante portée à une meilleure sécurité des passagers sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial des plastiques aérospatiaux.

La demande croissante de thermoplastique pour les applications légères dans les industries aérospatiales devrait stimuler la croissance du marché, car les plastiques sont largement utilisés pour les applications intérieures, les plaques de capteurs avioniques, les supports de montage de composants électroniques et les aubes de turbine de ventilation en raison de leur légèreté ainsi que de leur bonne isolation électrique et résistance à la chaleur. Propriétés. Des plastiques comme le PEEK peuvent être adoptés pour remplacer les fixations et les vis métalliques, et aucune modification n’est nécessaire dans la conception globale des pièces existantes, permettant ainsi le remplacement direct des composants OEM. Les thermoplastiques renforcés ont considérablement modifié la conception et la construction de nombreux types d’avions, les rendant plus légers, ce qui conduit à de meilleures performances et à une meilleure efficacité énergétique. Les plastiques comme l’acrylonitrile butadiène styrène, le polyétheréthercétone et le sulfure de polyphénylène trouvent une large gamme d’applications dans l’industrie aérospatiale.

de l'industrie du plastique aérospatial et présentées dans le rapport sont :

DuPont de Nemours, Inc., Hexcel Corporation, Premium AEROTEC GmbH, Solvay SA, PPG Industries, Inc., Evonik Industries AG, BASF SE, Curbell Plastics, Inc. ., Drake Plastics Ltd. et Saudi Basic Industries Corporation.

Quelques faits saillants du rapport

Les revenus du segment du polychlorotrifluoroéthylène devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des applications dans l’industrie aérospatiale. Puisqu’il s’agit d’un plastique fluoré avec un mélange de propriétés physiques et mécaniques, il peut être utilisé dans ou hors des environnements corrosifs. De plus, il est résistant aux produits chimiques et au feu avec un faible taux d’absorption d’humidité, peut tolérer des températures extrêmes allant de -400 °F à +400 °F et présente d’excellentes propriétés électriques, ce qui en fait un matériau idéal pour les applications aérospatiales.

Le segment des systèmes de propulsion devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision, car la mobilité aérienne évolue à un rythme rapide, nécessitant une technologie de propulsion plus légère mais sûre. Les applications de matériaux composites dans les moteurs d’avion se traduisent par des pièces d’hélice plus légères qui peuvent résister à des températures et des impacts élevés.

L’Europe devrait représenter une part de revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision, car cette industrie nécessite une main-d’œuvre qualifiée ayant une expertise dans la conception et le développement de structures aérospatiales complexes, et les pays d’Europe ont une expertise en ingénierie.

En juillet 2021, Hexcel Corporation a développé une structure de drone à caméra légère utilisant des préimprégnés en fibre de carbone Hexcel HexPly. Les compositions Hexcel et les optimisations de l’ingénierie composite permettent à l’équipe de réduire la densité structurelle du composite de 42 % par rapport à des drones similaires. Ultra-léger et seulement 32 g du train d’atterrissage a été mis en place et durci dans la presse ; tandis que le fuselage a été autoclavé et durci en utilisant les systèmes de résine préimprégnée Hexcel HexPly M901 et HexPly M78.1 avec une combinaison de renforts tissés et unidirectionnels en fibre de carbone.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du plastique aérospatial sur la base du type de matériau, des applications, des types d’avions et de la région :

Material Type Outlook (Volume Tons, Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Polyéther éther cétone (PEEK)

Polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE) Polyimide

thermodurcissable

Polyamide-imide (PAI)

Perspectives des applications (tonnes de volume, chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Aérostructure

Intérieurs de cabine

Composants de construction et d’isolation

Systèmes de propulsion

Pare-brise

Panneaux d’avions

Satellites

Types d’avions Perspectives (tonnes de volume, revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Avions commerciaux Avions

militaires Avions

cargo

Giravions

Vaisseaux spatiaux

Aviation générale

Perspectives régionales (volume de tonnes, chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Faits saillants du rapport :

En plus d’offrir une description vivante de la sphère commerciale mondiale du plastique aérospatial et de ses opérations fondamentales, le dernier rapport fournit une analyse de la chaîne industrielle et répertorie les tendances actuelles et futures du marché et les opportunités de croissance.

Le rapport comprend des informations sur les scénarios de marché actuels et historiques, ce qui permet de prévoir les conditions du marché au cours des huit prochaines années (2020-2028).

Le rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché dans un avenir proche.

Les recommandations marketing stratégiques, les informations cruciales liées aux nouveaux entrants sur le marché et les plans d’expansion de diverses entreprises sont sur le point de fournir au lecteur un avantage concurrentiel sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

