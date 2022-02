Part de marché des plaquettes de carbure de silicium en Asie-Pacifique, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’analyse de grande envergure sur le marché des plaquettes de carbure de silicium en Asie-Pacifique comprend les bonnes informations à portée de main, ce qui est la clé pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. Le rapport peut obtenir des informations précises et détaillées sur les dernières tendances du marché, les orientations futures et les avenues inexplorées dans les secteurs verticaux de l’industrie. Ces rapports d’études de marché sur mesure aident les clients à renforcer leur image de marque et à réaligner les objectifs du marché pour une meilleure rentabilité. Avec un ensemble de compétences collectives de connaissances spécialisées basées sur le domaine, des techniques propriétaires et des logiciels exclusifs sont intégrés dans l’étude de marché afin que les clients puissent toujours s’attendre à un succès absolu avec le rapport d’activité du marché Asie-Pacifique des plaquettes de carbure de silicium.

Le marché des plaquettes de carbure de silicium devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 24,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 157 938 unités d’ici 2027. La demande croissante de plaquettes SIC dans l’électronique de puissance est un facteur majeur qui stimule le marché.

Étendue du marché et taille du marché des plaquettes de carbure de silicium

Sur la base de la taille des tranches, le marché des tranches de carbure de silicium a été segmenté en 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces et plus. En 2020, le segment 4 pouces a représenté la plus grande part de marché en raison de l’utilisation croissante de nombreux appareils tels que les appareils optoélectroniques, les appareils haute puissance, les appareils haute température et les appareils haute fréquence.

Sur la base du dispositif, le marché des plaquettes de carbure de silicium a été segmenté en dispositifs discrets SiC et en puce nue SiC. En 2020, le segment des dispositifs discrets SIC a représenté la plus grande part de marché en raison de l’utilisation croissante des dispositifs discrets SIC dans le semi-conducteur.

Sur la base de l’application, le marché des plaquettes de carbure de silicium a été segmenté en dispositif de réseau électrique, entraînement de moteur industriel, entraînement de moteur EV, dispositif RF et station de base cellulaire, énergie solaire, énergie éolienne, systèmes de transmission CA flexibles, haute tension, direct courant, système de combat électronique, contrôle d’éclairage, charge EV, alimentation et onduleur, détecteur de flamme et autres. En 2020, le segment des dispositifs de réseau électrique a représenté la plus grande part de marché en raison du souci croissant d’améliorer l’efficacité énergétique qui a augmenté la mise en œuvre du réseau électrique.

Sur la base de l’industrie, le marché des plaquettes de carbure de silicium a été segmenté en télécommunications, énergie et électricité, production d’énergie renouvelable, automobile, électronique de puissance, défense et autres. En 2020, le segment des télécommunications domine en raison de l’utilisation croissante de produits qui permettent d’économiser des coûts énormes, ce qui stimule la demande du marché des plaquettes de carbure de silicium.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plaquettes de carbure de silicium sont le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, Taïwan, Hong-Kong, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine représentait la plus grande part de marché en raison de la production croissante de véhicules électriques en Chine, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de plaquettes SIC dans l’industrie automobile.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Asie-Pacifique des plaquettes de carbure de silicium comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Cree, Inc., SK HOLDINGS CO., LTD., Latent Technologies Inc., Silicon Valley Microelectronics, Inc., II-VI Incorporated, MTI Corporation, CETC Solar Energy Holdings Co., Ltd. , ÉLÉMENTS AMÉRICAINS, STMicroelectronics, TankeBlue CO,. LTD., OSTECH Co., Ltd,, SYNLIGHT, SICRYSTAL GMBH, SICC MATERIALS CO., LTD., Semiconductor Wafer Inc., Stanford Advanced Materials, SICOXS CORPORATION, PI-KEM LIMITED, Entegris., ATECOM TECHNOLOGY, CO. LTD. et SHOWA DENKO KK, ROHM CO., LTD., ABB, SEMIKRON, Fuji Electric Co., Ltd., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, Micron Technology, Inc., Mitsubishi Electric Corporation, Texas Instruments Incorporation des acteurs de l’Asie-Pacifique.

Quelles informations le rapport Asie-Pacifique sur la demande du marché des plaquettes de carbure de silicium fournit-il aux lecteurs?

Segmentation du marché en fonction du type de produit, de l’application et de la région.

Évaluation approfondie des revenus des ventes du marché Asie-Pacifique des plaquettes de carbure de silicium, des sources tierces, ainsi qu’une analyse de divers indicateurs de croissance et des défis.

Collaborations, projets de R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur clé.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution au chiffre d’affaires du marché Asie-Pacifique Plaquettes de carbure de silicium

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau d’acheteurs de fournisseurs.

Le segment de positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des principaux acteurs de l’industrie Asie-Pacifique Plaquettes de carbure de silicium.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché Asie-Pacifique Plaquettes de carbure de silicium:

Meilleure extension des activités de commerce et d’enchères concernant les entreprises par la fourniture de données prospectives pour les clients.

Compréhension complète des perspectives de vente du marché Asie-Pacifique des plaquettes de carbure de silicium.

Identification de fournisseurs potentiels ainsi que de partenariats.

Le rapport de recherche sur la demande du marché Asie-Pacifique Plaquettes de carbure de silicium étudie les dernières tendances, une analyse concurrentielle à jour et approfondie, ainsi que diverses autres caractéristiques clés du marché mondial.

Les futurs partenaires, fournisseurs ou affiliés potentiels ont également été habilement formés au rapport.

L’analyse des tendances clés du marché Asie-Pacifique des plaquettes de carbure de silicium fournit également des dynamiques qui influenceront les ventes et la demande futures au cours de la période de prévision.

