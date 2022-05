Part de marché des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs), taille mondiale, aperçu, profils des acteurs clés, tendances, croissance, segmentation, développement, perspectives et prévisions d’ici 2030

États-Unis: marché des plaquettes d’ arséniure de gallium (GaAs) Le rapport sur le marché des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) par région.

Le marché des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) est évalué à environ 787 millions USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 12.2% sur la période de prévision 2020-2026.

L’arséniure de gallium (GaAs) est un type de composé semi-conducteur composé de deux éléments gallium (Ga) et arsenic (As) dans lequel le gallium est rare et l’arsenic est toxique. Le gallium est un sous-produit fabriqué après fusion du zinc et de l’aluminium. Le GaAs est largement utilisé dans plusieurs applications, notamment la fabrication de LED, de cellules solaires, de circuits intégrés micro-ondes monolithiques (MMIC), de diodes laser, de communications sans fil, etc. Les tranches de GaAs conviennent aux applications de commutation électronique rapide et aux radiofréquences ultra-hautes. Les tranches de GaAs possèdent une variété d’attributs, notamment une stabilité thermique élevée, un meilleur rapport signal sur bruit, une mobilité électronique élevée et une plage de température de fonctionnement plus large. Multiplier les réseaux 4G et 5G dans le monde,

Par exemple, l’abonnement mondial à la 5G atteindra 1 milliard d’ici 2023 et couvrira plus de 20 % de la population jusqu’en 2023. De plus, selon le Forum économique mondial, l’impact de la 5G sur les biens et services atteindra 12 000 milliards de dollars jusqu’en 2035. De même, en 2019, le gouvernement britannique a annoncé qu’il investirait près de 49,6 millions de dollars (45,01 millions d’euros) dans des essais et des projets de banc d’essai avant le déploiement généralisé de la 5G au Royaume-Uni. Ceci, à son tour, devrait accélérer la demande de plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) dans le monde entier.

Cependant, l’épidémie de COVID-19 dans le monde et les actions fortes qui en résultent mises en œuvre par le gouvernement auront un impact beaucoup plus grave sur l’industrie des semi-conducteurs, affectant ainsi la production de composés semi-conducteurs et réduisant ainsi la demande des consommateurs, entravant la croissance du marché dans le monde. En outre, le coût de production élevé est également le principal facteur limitant la croissance du marché au cours de la période de prévision 2020-2026.

L’analyse régionale du marché mondial des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est la première région du monde en termes de part de marché en raison de la pénétration croissante des smartphones, ainsi que du soutien favorable des gouvernements aux réseaux 4G et au déploiement de la 5G dans les pays, en particulier en Chine et en Inde.

Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2026, en raison de l’augmentation de la demande d’appareils opto-électriques dans la région.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Global Communication Semiconductors, LLC

Ommic SA

Visual Photonics Epitaxy Co, Ltd.

WIN Semiconductors Corporation

AXT Inc.

Century Epitech Co Ltd.

Powerway Advanced Material Co., Ltd.

Intelligent Epitaxy Technology, Inc.

Sumitomo Electric Matériaux semi-conducteurs Inc.

Freiberger Compound Materials GmbH

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude.

En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par méthode de production :

Gel à gradient vertical (VGF)

Liquid Encapsulated Czochralski (LEC)

Molecular Beam Epitaxy (MBE)

Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE)

Par application :

Appareils mobiles Appareils

photovoltaïques

Communication sans fil

Appareils optoélectroniques

Aéronautique et défense

Autres

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2026

Public cible du marché mondial des plaquettes d’arséniure de gallium (GaAs) dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

