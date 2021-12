Part de marché des pétoncles séchés, croissance par principale entreprise, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Les pétoncles séchés sont également connus sous le nom de canopée, qui est une sorte de produit de la mer séché cantonais et est fabriqué à partir du muscle adducteur des pétoncles. La coquille Saint-Jacques séchée donne une odeur marine et piquante. La coquille Saint-Jacques séchée contient une teneur élevée en acides aminés, notamment l’alanine, la glycine et l’acide glutamique. Il contient également des acides nucléiques tels que l’acide inosinique, ainsi que des minéraux comme le zinc et le calcium.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des pétoncles séchés avec une segmentation détaillée du marché par type, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des pétoncles séchés devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des pétoncles séchés et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

La liste des entreprises

1. Pêcheries Blue Harvest

2. Fruge Seafood Company

3. Grand cadeau

4. Gyoren Hokko

5. Hannaford Bros. Co., LLC.

6. HK JEBN

7. La pêche de Lund

8. Fruits de mer Seacore Inc

9. Société Seng Hong (privée) limitée

10. ENTIER

L’augmentation de la demande de fruits de mer augmente la demande de pétoncles séchés. Le mode de vie changeant du consommateur a entraîné une augmentation de la consommation d’aliments plus sains, ce qui a augmenté la demande de fruits de mer, entraînant une augmentation de la demande de pétoncles séchés en raison des divers avantages pour la santé qu’ils procurent. L’amélioration de la situation économique ainsi qu’une augmentation du revenu disponible des consommateurs à travers le monde stimuleront la croissance du marché des pétoncles séchés.

Le marché mondial des pétoncles séchés est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. En fonction du type, le marché est segmenté en pétoncle géant et pétoncle de baie. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

Les rapports couvrent les développements clés du marché des pétoncles séchés en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et d’autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganique observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché.

