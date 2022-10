Part de marché des oignons déshydratés en Amérique du NordCroissance, taille de l’industrie, revenus, dernières tendances, opportunités de croissance et prévisions

Le dernier rapport d’étude de marché mondial sur les oignons déshydratés en Amérique du Nord publié fournit une évaluation détaillée des acteurs clés et émergents montrant les profils d’entreprise, les offres de produits / services, le prix du marché et les revenus des ventes pour mieux dériver l’estimation de la taille du marché. Ce rapport sur le marché mondial des oignons déshydratés en Amérique du Nord est généré par une équipe de chercheurs multilingues qui parlent couramment différentes langues et effectuent ainsi des études de marché au niveau international.Les clients peuvent découvrir un bon mélange des meilleures idées de l’industrie, des solutions pratiques, des solutions de talents et des dernières technologies lorsqu’ils utilisent ou appliquent ce rapport Oignon déshydraté nord-américain pour la croissance de l’entreprise. La transparence dans la méthode de recherche et l’utilisation d’excellents outils et techniques rendent ce rapport d’étude de marché sur les oignons déshydratés en Amérique du Nord exceptionnel.

Information et analyse du marché: marché de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord

Le marché des oignons déshydratés en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 50 549,33 milliers d’ici 2028. L’augmentation de la demande de restauration rapide, d’aliments prêts à manger et d’aliments préparés, ainsi que la sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé de l’oignon déshydraté, agissent comme moteurs de la croissance du marché de l’oignon déshydraté.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Analyse du marché et de la taille :

Les oignons déshydratés sont la forme séchée des oignons, les formes manufacturées des oignons rouges, blancs et roses. Il a d’énormes avantages pour la santé comme le contrôle de la pression artérielle, du cholestérol et le maintien de la glycémie, et ceux-ci sont disponibles sous forme d’oignons biologiques et sans gluten. De plus, il améliore la saveur du produit alimentaire et la texture des aliments. Les différentes formes d’oignons déshydratés sur le marché comprennent les oignons entiers, en poudre, les granulés, les tranches, les cubes, les émincés hachés, les flocons, les anneaux, les dés, les coupes transversales, les morceaux, la pâte et autres. Ils sont disponibles dans différents emballages tels que sachets/sacs, canettes, cartons aseptiques et bouteilles réutilisables.

La demande croissante de prêt-à-manger, de restauration rapide et de restauration rapide, associée à une prise de conscience accrue des avantages pour la santé de l’oignon déshydraté et à une demande croissante dans diverses industries, agit comme un moteur pour le marché de l’oignon déshydraté. Les prix volatils de l’oignon déshydraté en raison des variations saisonnières et des investissements en capital élevés et des coûts logistiques de l’oignon déshydraté limitent la croissance du marché de l’oignon déshydraté. Le changement des habitudes alimentaires et du mode de vie des milléniaux et la demande croissante de produits clean label et sans gluten constituent une opportunité pour le marché de l’oignon déshydraté.L’accumulation de stocks peut faire baisser le prix de l’oignon déshydraté sur le marché international, agissant ainsi comme un défi pour la croissance du marché de l’oignon déshydraté.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché mondial des oignons déshydratés en Amérique du Nord : Earth Expo Company, Green Rootz, Harmony House Foods, Inc., Jain Farm Fresh, Olam International, Real Dehydrates Pvt Ltd, Silva International, Van Drunen Farms., BKDehy Foods, Rocky Mountain Spice Company, Oceanic Foods Ltd., Viji Foods, Qingdao UnisonEco Food Technology Co., Ltd., Jaworski, Murtuza Foods Pvt Ltd, Adegermex, FDF Latin America et A & F Dehydration Foods

Réponses reconnues par le rapport :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision

Facteurs clés du «marché des oignons déshydratés en Amérique du Nord»

Tendances clés du marché bouleversant la croissance du marché «Marché de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord»

Défis pour la croissance du marché

Principaux fournisseurs du marché des oignons déshydratés en Amérique du Nord

Analyse SWOT détaillée

Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial « Marché de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord »

Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques

Initiatives stratégiques axées sur les principaux fournisseurs

Analyse PEST du marché dans les cinq principales régions

Tendances clés du marché :

c’est le plus grand marché

Analyse au niveau national du marché Oignon déshydraté

Le marché de l’oignon déshydraté est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, emballage, nature, variété, technologie, canal de distribution, utilisateur final et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des oignons déshydratés en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis et le Mexique devraient croître avec la plus grande part au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison d’une sensibilisation accrue aux bienfaits pour la santé des oignons déshydratés et de la demande croissante d’aliments prêts à manger et prêts à manger. alimentant le marché de l’oignon déshydraté.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas de América del Norte y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Étendue du marché des oignons déshydratés et taille du marché

Le marché des oignons déshydratés est segmenté en fonction de la forme, de l’emballage, de la nature, de la variété, de la technologie, du canal de distribution, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la forme, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en entiers, en poudre, en granulés, en tranches, en cubes, hachés hachés, en flocons, en rondelles, en dés, en coupes transversales, en morceaux, en pâte et autres. En 2021, l’ensemble du segment devrait dominer le marché de l’oignon déshydraté en raison de la prise de conscience accrue des avantages pour la santé de l’oignon déshydraté pour la santé humaine.

Sur la base de l’emballage, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en sacs/sacs, canettes, cartons aseptiques et bocaux réutilisables. En 2021, le segment des sacs/sachets devrait dominer le marché des oignons déshydratés en raison de la disponibilité et de la facilité de transport de l’emballage et de la demande croissante des consommateurs.

Sur la base de la nature, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en biologique et conventionnel. En 2021, le segment conventionnel devrait dominer le marché des oignons déshydratés en raison de la demande croissante d’oignons déshydratés dans diverses industries, associée à l’adoption accrue de produits déshydratés.

Sur la base de la variété, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en oignons blancs, oignons rouges, oignons roses et hybrides. En 2021, le segment de l’oignon blanc devrait dominer le marché nord-américain de l’oignon déshydraté en raison de la demande croissante d’oignons blancs déshydratés dans diverses industries et de leur disponibilité facile.

Sur la base de la technologie, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en séchage sous vide, séchage à l’air, séchage par pulvérisation, séchage par micro-ondes, lyophilisation, séchage au tambour, friture et autres. En 2021, le segment séché à l’air devrait dominer le marché nord-américain de l’oignon déshydraté en raison de la demande croissante de techniques efficaces pour produire des produits déshydratés sans affecter leur saveur réelle.

Sur la base du canal de distribution, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2B devrait dominer le marché nord-américain de l’oignon déshydraté en raison de l’adoption accrue de l’oignon déshydraté à diverses fins et dans diverses industries.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en domestique, transformation alimentaire, restauration et industrie. En 2021, le segment de la transformation des aliments devrait dominer le marché nord-américain de l’oignon déshydraté en raison de la consommation accrue de produits à base d’oignon déshydraté et de la demande croissante d’ingrédients authentiques pour rehausser la saveur des aliments.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain de l’oignon déshydraté est segmenté en produits culinaires, soupes, sauces, vinaigrettes, collations et plats cuisinés, produits de boulangerie, boissons, produits pharmaceutiques, compléments alimentaires, soins personnels et cosmétiques, produits à base de viande et de volaille. et d’autres. . En 2021, le segment des collations et des plats préparés devrait dominer le marché nord-américain de l’oignon déshydraté en raison de la demande croissante d’oignon déshydraté comme ingrédient dans divers aliments pour rehausser leur goût et leur saveur.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente un aperçu analytique de l’industrie mondiale de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord.

Le marché actuel est analysé quantitativement de 2022 à 2029 pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de l’oignon déshydraté en Amérique du Nord en fonction de l’intensité concurrentielle et de l’évolution de la concurrence au cours des prochaines années.

