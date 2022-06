Part de marché des moteurs intelligents, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des moteurs intelligents devrait croître à un TCAC de 6,3 % pour atteindre 4 565,7 millions USD d’ici 2030 , contre 2 634,6 USD en 2021 . Les moteurs peuvent être combinés avec des commandes de moteur intelligentes et des capacités de communication sophistiquées pour améliorer leurs performances et leur efficacité opérationnelle. Les moteurs intelligents permettent un diagnostic prédictif de la machine, ce qui réduit les temps d’arrêt grâce à l’optimisation des processus.

Les organisations du monde entier se concentrent principalement sur la réduction de leurs CAPEX en adoptant des solutions écoénergétiques dans leurs systèmes. Les moteurs analogiques ont consommé une énorme quantité d’énergie, ce qui a coûté cher aux entreprises. Avec l’adoption de moteurs intelligents, les fournisseurs prétendent réduire la consommation d’énergie d’au moins 40 % sur une période de deux ans. Ce facteur est le moteur de la croissance du marché. Par exemple, les moteurs basse tension de Siemens sont désormais équipés de la technologie des moteurs intelligents. Il comprend un boîtier intelligent avec des capteurs intégrés, un module de communication Wi-Fi et une alimentation montée sur le moteur. Celui-ci peut être connecté à MindSphere, ce qui permet une connexion bon marché au cloud. Les avantages incluent l’analyse des données d’état du moteur et la maintenance prédictive. De plus, MindApp est utilisé pour visualiser toutes les données de l’utilisateur.

Définition du marché mondial des moteurs intelligents

Les moteurs intelligents sont les moteurs électriques généralement équipés de capteurs intelligents (plusieurs types de capteurs sur un seul appareil), d’une capacité de communication sans fil ou numérique pour permettre un comportement adaptatif basé sur les entrées du capteur et d’une alimentation par batterie intégrée.

Dynamique du marché mondial des moteurs intelligents

Moteurs : augmentation du niveau d’automatisation industrielle et intégration croissante des services IIoT

La transition vers l’industrie 4.0 devrait apporter de nombreuses avancées en termes d’efficacité et de productivité et apporter des changements dans le fonctionnement des processus industriels. La connectivité du réseau au processus de fabrication et l’amélioration de l’efficacité de la production par l’automatisation devraient modifier les opérations commerciales traditionnelles et créer de nombreuses opportunités à l’avenir.

Les coûts de main-d’œuvre élevés et la rivalité concurrentielle ont stimulé la demande de systèmes automatisés dans les processus. Les systèmes automatisés remplacent le travail manuel dans divers processus industriels. Cela créerait des opportunités pour les moteurs intelligents à mesure que l’automatisation se développe. Les gouvernements du monde entier ont adopté diverses politiques en faveur de l’automatisation pour améliorer l’efficacité énergétique tout en réduisant les coûts encourus en même temps, de manière significative

Contraintes : faible taux de mise en œuvre et coûts de changement élevés

Les moteurs électriques représentent un coût élevé pour l’industrie, non seulement dans leur achat et leur entretien, mais aussi dans leur énergie. Des politiques de gestion des moteurs inefficaces peuvent surcharger une installation de fabrication ou de traitement avec des coûts inutiles et des temps d’arrêt évitables. Selon Rockwell Automation, faire fonctionner un moteur peut coûter dix fois son prix d’achat initial chaque année.

Le moteur intelligent intègre divers autres composants dans une seule unité physique. Les configurations courantes incluent le moteur et le variateur, mais peuvent également être constituées d’encodeurs et de contrôleurs intégrés, ainsi que de câbles et de ports de communication. Cela augmente le coût global du système. De plus, l’investissement en capital requis pour les moteurs intelligents est supérieur à celui des moteurs traditionnels.

L’équipement d’automatisation nécessite un investissement en capital élevé dans la fabrication intelligente (un système automatisé peut coûter des millions de dollars à installer, concevoir et fabriquer). Ils nécessitent également un niveau de maintenance plus élevé qu’une machine à commande manuelle et un degré de flexibilité généralement inférieur en termes de produits possibles par rapport à un système manuel (même l’automatisation flexible est moins flexible que les humains, les machines les plus polyvalentes de toutes).

Portée du marché mondial des moteurs intelligents

L’étude classe le marché des moteurs intelligents en fonction des composants et des applications aux niveaux régional et mondial .

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Entraînement à vitesse variable

Centre de contrôle moteur intelligent

Moteur

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Industriel

Commercial

Automobile

Aéronautique et Défense

Pétrole et gaz

Métallurgie et exploitation minière

Traitement de l’eau et des eaux usées

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment du pétrole et du gaz devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Sur la base des applications, le marché mondial des moteurs intelligents est classé en industries, commerciales, automobiles, aérospatiales et de défense, pétrolières et gazières, métallurgiques et minières, traitement de l’eau et des eaux usées et autres industries de transformation . En 2021, le pétrole et le gaz détenaient la plus grande part de marché de 18,9 % sur le marché mondial des moteurs intelligents. Dans le scénario de marché actuel, les industries pétrolières et gazières sont confrontées à de multiples problèmes liés aux performances commerciales, au coût total d’exploitation (TCO), à l’efficacité énergétique et à la sécurité des processus en amont et en aval. En plus de produire du pétrole et du gaz, l’industrie utilise également du pétrole et du gaz dans ses opérations, et l’efficacité peut réduire considérablement l’impact de l’industrie.

Alors que les ressources énergétiques traditionnelles en hydrocarbures s’épuisent, la production d’énergie à partir d’environnements toujours plus sensibles et difficiles devient de plus en plus complexe. Les systèmes de moteurs intelligents observent un taux d’adoption sans précédent par l’industrie pétrolière et gazière, car ils concentrent leurs efforts sur l’efficacité énergétique. L’industrie s’efforce d’assurer la disponibilité du pétrole et du gaz tout en abordant la sécurité énergétique et les préoccupations environnementales de la manière la plus rentable.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des moteurs intelligents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,2 % sur le marché mondial des moteurs intelligents au cours de la période de prévision . En raison de l’adoption croissante de l’automatisation dans les diverses industries d’utilisateurs finaux de la région, la région offre un potentiel de croissance énorme aux fournisseurs du marché étudié. Les préoccupations énergétiques de la région favorisent l’adoption d’équipements électriques basse tension et incitent de nombreuses entreprises à développer des équipements et des appareils électriques compacts et économes en énergie, ce qui accélère encore la croissance des moteurs intelligents.

De plus, après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord est estimée être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,3 % sur la période de prévision. La région connaît une innovation et une offre importantes dans le domaine des moteurs à vitesse variable. Par exemple, en octobre 2019, VoreconNX, qui utilise des aubes directrices de pompe réglables dans le convertisseur de couple pour améliorer l’efficacité à charge partielle jusqu’à 8 %, a été développé par Voith Turbo. Il offre une conception mécanique simplifiée, une facilité d’entretien, des pièces de rechange courantes, une fiabilité et une conception compacte.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des moteurs intelligents

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial sont :

Siemens SA

ABB SA

Schaeffler SA

SA malade

Technosoft SA

Moog inc.

Dunkermotoren GmbH

Augure Inc.

