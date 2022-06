Part de marché des moteurs de véhicules électriques, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

La taille du marché mondial des moteurs de véhicules électriques devrait atteindre 11,15 milliards USD d’ici 2027 , contre environ 3,59 milliards USD en 2020 , avec un TCAC de 17,58 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le développement du segment de puissance supérieure à 80 kW prend de l’ampleur à travers le monde, aidé par son utilisation dans les véhicules de luxe de l’industrie automobile. De plus, en raison de changements majeurs dans les habitudes d’achat des moteurs thermiques conventionnels et de la sensibilisation à la réduction des émissions de carbone, la tendance pour les véhicules électriques est à la hausse. Ces facteurs augmenteront le marché mondial des moteurs de véhicules électriques au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant le marché des moteurs de véhicules électriques au cours de la période de prévision :

L’augmentation de la demande de véhicules électriques est un facteur majeur de croissance des moteurs de véhicules électriques. De plus, la croissance du marché est stimulée par des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à offrir des incitations. Cependant, l’accent croissant mis sur le confort, le luxe, la sécurité et la commodité alimente la croissance du marché mondial du marché des moteurs de véhicules électriques.

Des recherches sont menées sur diverses fonctionnalités telles que la gestion de l’autonomie des véhicules, la gestion de la charge de la batterie en ligne et l’assistance basée sur la navigation qui créeraient des perspectives de croissance. En outre, l’électrification des véhicules utilitaires et la demande de véhicules de luxe offrent de multiples opportunités de croissance pour le marché mondial des moteurs de véhicules électriques.

Les coûts initiaux et de maintenance élevés des véhicules électriques freinent la croissance du marché :

Les principaux facteurs qui freinent le marché mondial des moteurs de véhicules électriques sont le coût initial élevé des moteurs électriques et les coûts de maintenance élevés associés aux moteurs électriques.

Le manque d’infrastructures suffisantes dans de nombreux pays devrait entraver la croissance du marché des moteurs de véhicules électriques au cours de la période de prévision.

L’un des défis de la conception des moteurs de véhicules électriques est leur défaillance due à la surchauffe.

Le marché des moteurs pour véhicules électriques devrait faire face à des défis en matière d’approvisionnement en métaux de terres rares, car ces moteurs sont soumis à des restrictions à l’exportation et à des risques d’approvisionnement.

Pour le marché mondial des moteurs de véhicules électriques, les fluctuations des prix des matières premières posent de nombreux défis.

Impact de COVID-19 sur le marché des moteurs de véhicules électriques :

L’épidémie de COVID-19 et l’imposition de fermetures à l’échelle nationale ont eu un impact sur la demande du marché des moteurs de véhicules électriques dans les pays du monde. La pandémie a entraîné l’arrêt des activités à l’échelle de l’industrie. Bien que cela encouragera considérablement les fabricants locaux à intensifier et à répondre à la demande croissante, les pénuries de matières premières peuvent encore poser un défi à cette industrie. La baisse des ventes de véhicules et l’arrêt brutal de la production entraîneraient une croissance lente du marché des moteurs de véhicules électriques. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration de leurs opérations pour compenser les effets du Coronavirus.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des moteurs de véhicules électriques en fonction de la puissance nominale, du type et du type de véhicule.

Sur la base de la puissance nominale, le marché des moteurs de véhicules électriques a été segmenté en –

Moins de 40kW

Entre 40 et 80 kW

Plus de 80kW

Sur la base du type, le marché des moteurs de véhicules électriques a été segmenté en –

Moteur à courant alternatif (AC) Moteur à courant alternatif synchrone Moteur à courant alternatif à induction

Moteur à courant continu (cc) Moteur à courant continu brossé Moteur à courant continu sans balais Moteur hermétique

Moteurs à réluctance commutée

Sur la base du type de véhicule, le marché des moteurs de véhicules électriques a été segmenté en –

Deux-roues

Véhicules commerciaux

Voitures particulières

Marché des moteurs de véhicules électriques : perspectives régionales

Le marché mondial des moteurs de véhicules électriques a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des moteurs de véhicules électriques, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’augmentation rapide de la production et des ventes de véhicules électriques dans les pays en développement stimule la croissance dans la région Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique est également la région à la croissance la plus rapide et, au cours de la période de prévision, devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial.

Principaux concurrents opérant sur le marché mondial des moteurs de véhicules électriques –

Le marché mondial des moteurs de véhicules électriques est consolidé dans une nature concurrentielle, avec la présence de grandes marques à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des moteurs de véhicules électriques comprennent–

Continental SA

Hitachi Automotive Systems, Ltd.

Tesla Motors, Inc.

Honda Motors Co., Ltd

Toyota Motor Corporation

BYD Auto Co., Ltd.

Nissan Motor Corporation

Société Denso

Groupe ABB Ltd.,

Métrique Mind Corporation

Ford Motor Company

Mitsubishi Electric Corporation

Allied Motion Technologies Inc.

Robert Bosch GmbH

Siemens SA

Le rapport sur le marché des moteurs de véhicules électriques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des moteurs de véhicules électriques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des moteurs de véhicules électriques comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des moteurs de véhicules électriques : public cible