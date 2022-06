Part de marché des miroirs intelligents, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des miroirs intelligents était de 2,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,2 milliards USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 11,2 % de 2022 à 2030 . Une augmentation de l’adoption des miroirs intelligents dans le secteur automobile stimule principalement la croissance du marché mondial des miroirs intelligents. De plus, l’augmentation de la demande d’appareils connectés et la transition vers les magasins numériques dans le secteur de la vente au détail stimulent la croissance du marché. Cependant, le coût initial élevé et les problèmes de sécurité des informations privées entravent la croissance de ce marché. En revanche, une augmentation de l’adoption des maisons intelligentes couplée aux progrès de l’industrie 4.0 est susceptible de créer des opportunités lucratives pour les principaux acteurs du marché des miroirs intelligents.

Définition du marché mondial des miroirs intelligents

Un miroir intelligent est un miroir avancé doté de technologies telles que des caméras, des écrans, des capteurs et des équipements de connectivité. Ces miroirs sont principalement utilisés dans divers secteurs industriels tels que la vente au détail, le résidentiel, la santé, l’automobile, etc. La fonction du miroir intelligent peut différer en fonction de son utilité.

Dynamique du marché mondial des miroirs intelligents

Moteurs : transition vers les magasins numériques dans le secteur de la vente au détail

Ces dernières années, les appareils connectés, tels que les téléviseurs intelligents à la maison, les tableaux de bord de voiture connectés et les systèmes d’infodivertissement, et les appareils dans les chambres d’hôpital, ont considérablement augmenté. Par exemple, autrefois, les gens avaient accès à un PC ou à un ordinateur portable. Cependant, les consommateurs peuvent opter pour tous les appareils connectés tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les montres connectées ou les tablettes en raison de l’interconnectivité améliorée des appareils. Cela a considérablement augmenté le nombre d’utilisateurs actifs. Ainsi, la majorité des miroirs intelligents sont connectés via diverses technologies de connectivité et peuvent être utilisés avec la demande croissante de véhicules autonomes et de maisons intelligentes. Tous ces facteurs contribuent considérablement à la croissance du marché des miroirs intelligents.

Contraintes : augmentation des préoccupations en matière de violation de données

Les appareils Smart Mirror peuvent stocker des informations personnelles sur les utilisateurs. Par exemple, les clients des magasins de détail fournissent des informations personnelles telles que leur nom et leurs coordonnées, que le détaillant peut utiliser à des fins contraires à l’éthique.

Cela conduira à une violation de la confidentialité des données personnelles. Par conséquent, la sécurité des informations privées entrave la croissance du marché des miroirs intelligents.

Portée du marché mondial des miroirs intelligents

L’étude classe le marché des miroirs intelligents en fonction des composants et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Matériel Capteur Affichage Caméra Système audio Connectivité

Logiciel

Prestations de service

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Soins de santé

Résidentiel

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment du matériel devrait représenter la plus grande part de marché, par composant

Basé sur les composants, le marché mondial des miroirs intelligents est divisé en logiciels, services et matériel . En 2021, le segment du matériel détenait la plus grande part de marché de 61,0 % sur le marché mondial des miroirs intelligents . Sur la base des composants, le segment matériel est classé en capteurs, écrans, caméras, systèmes audio et connectivité. Chacun d’eux peut différer selon les utilisateurs finaux auxquels il est utilisé. Par exemple, un miroir intelligent utilisé dans le secteur automobile peut ne pas nécessairement avoir un système audio intégré, alors qu’un miroir intelligent dans un secteur résidentiel contient un système audio. Les capteurs comprennent les capteurs RFID, les capteurs tactiles, les capteurs de reconnaissance faciale, les capteurs de reconnaissance vocale et autres. Les solutions de connectivité comprennent le Wi-Fi, le Bluetooth et d’autres composants de connectivité.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des miroirs intelligents a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 12,1 % sur le marché mondial des miroirs intelligents au cours de la période de prévision . Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon influencent considérablement le marché des miroirs intelligents dans la région Asie-Pacifique. La transition des magasins traditionnels vers les magasins numériques dans le secteur de la vente au détail et des concepts tels que les vêtements intelligents, qui comprennent des étagères intelligentes, des miroirs intelligents et des cintres intelligents, créent des opportunités de croissance lucratives pour le marché des miroirs intelligents dans cette région.

L’intelligence artificielle joue un rôle essentiel dans la révolution de l’expérience d’achat à l’aide d’algorithmes utilisés pour suivre, analyser et satisfaire les besoins des clients. Par exemple, les acheteurs de la province du Guangdong en Chine sont parmi les premiers à faire l’expérience de vêtements intelligents à l’aide de cabines d’essayage intelligentes dans des magasins de mode tels que Jack & Jones et Vero Moda. La cabine d’essayage intelligente utilise la reconnaissance faciale et permet aux clients de se voir dans les vêtements qu’ils choisissent.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des miroirs intelligents

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial sont :

