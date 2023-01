Part de marché des médicaments pour la préparation de l’intestin par coloscopie 2023

Aperçu du marché:

Le marché mondial des médicaments pour la préparation de l’intestin pour la coloscopie détenait XX millions de dollars en 2020 et devrait croître de plus de XX % du TCAC de 2020 à 2030. La coloscopie est un test de dépistage important pour reconnaître la croissance du cancer colorectal. La coloscopie dépend d’une pré-méthode connue sous le nom de préparation de l’intestin par coloscopie dans laquelle la purification du côlon est initiée chez les patients qui entreprennent une coloscopie.

Dynamique et facteurs du marché :

On s’attend à ce que le marché des médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie observe un développement appréciable, attribuable au développement croissant de produits innovants pour l’amélioration des médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie, afin d’offrir un produit supérieur sur le marché. Par exemple, en 2019, Colonary Concepts, une entreprise biotechnologique active dans l’avancement du produit d’arrangement du côlon, a signalé la phase préliminaire clinique de la troisième phase de sa préparation de coloscopie comestible utilisée pour nettoyer l’intestin.

Le marché des médicaments de préparation intestinale pour la coloscopie devrait observer un développement critique, en raison de la mise en œuvre croissante de stratégies comprenant des accords et la collaboration des acteurs du marché. Par exemple, en janvier 2019, Norgine BV & KOREA PHARMA CO., LTD., un important producteur pharmaceutique en Corée, ont obtenu une licence exclusive et des droits de distribution pour la Corée, grâce auxquels Korea Pharma commercialisera et distribuera le médicament de Norgine, PLENVU.

Segmentation du marché :

En fonction du type, l’industrie des médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie est segmentée en agents hyposmotiques, agents isosmotiques, agents combinés et agents hyperosmotiques. Sur la base du canal de vente au détail, les tendances du marché des médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie varient selon les pharmacies de détail, les pharmacies hospitalières et autres. La répartition géographique et l’analyse de chacun des segments susmentionnés comprennent des régions comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’emprise.

Analyse géographique :

L’Amérique du Nord détenait une part prédominante du marché mondial des médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie, en raison de l’augmentation du taux de cancer colorectal dans la région. Par exemple, comme indiqué par les statistiques mondiales sur le cancer (GLOBOCAN) rapportées en janvier 2020, aux États-Unis, environ 147 950 nouveaux patients atteints de cancer du gros intestin sont diagnostiqués chaque année, dont environ 104 610 cas de cancer du côlon et les autres sont des cancers colorectaux. Selon une source similaire, environ 53 200 Américains décèdent chaque année à cause du cancer colorectal, ce qui représente environ 8 % de la mortalité par cancer dans le monde.

En outre, l’Europe observera également un développement appréciable du marché des médicaments pour la préparation de l’intestin par coloscopie au cours de la période estimée, attribuable aux initiatives de soutien de la Commission européenne pour le développement de nouveaux médicaments. Par exemple, PRIME (Priority Medicine) mis en place par la Commission européenne pour soutenir la collaboration entre le gouvernement et les fabricants de produits pharmaceutiques pour le développement de nouveaux médicaments pour des conditions médicales non satisfaites devrait accélérer la croissance du marché des médicaments de préparation intestinale pour la coloscopie.

Scénario compétitif :

Le marché mondial des médicaments de préparation intestinale pour la coloscopie est très concurrentiel et se compose de quelques acteurs majeurs. Conformément à la part de marché des médicaments pour la préparation de l’intestin par coloscopie, peu d’acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Les principales entreprises du marché des médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie mettent en œuvre des initiatives stratégiques, notamment des fusions et acquisitions, des coentreprises et l’expansion de la capacité de production pour répondre à la demande croissante de médicaments de préparation de l’intestin pour la coloscopie dans le monde. Bayer AG, Ferring, Bausch Health Companies Inc et Braintree sont des acteurs clés qui améliorent la taille du marché mondial des médicaments pour la préparation de l’intestin par coloscopie.