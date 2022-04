Part de marché des médicaments génériques spécialisés, application, analyse, perspectives régionales, croissance, tendances et prévisions 2021-2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché des médicaments génériques de spécialité pour 2025, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des médicaments génériques de spécialité devrait atteindre 190,9 milliards USD d’ici 2025. Les médicaments génériques de spécialité sont les formes génériques des médicaments pharmacologiques. Ces médicaments sont économiquement moins chers que les médicaments de marque. Même ainsi, le développement et la commercialisation de médicaments génériques de spécialité sont plus complexes que les médicaments génériques conventionnels. Les entreprises entrent sur le marché des médicaments génériques spécialisés pour fabriquer des formes génériques des produits en créant de nouvelles formulations de médicaments. En outre, la capacité mondiale du marché des médicaments génériques conventionnels ou traditionnels oblige également les entreprises à rechercher de nouvelles opportunités.

Afin de produire une évaluation holistique du marché, divers facteurs sont pris en compte, notamment la démographie, les cycles économiques et les facteurs microéconomiques spécifiques au marché étudié. Le rapport sur le marché des médicaments génériques de spécialité 2021 contient également une analyse commerciale complète de l’état de l’entreprise, qui analyse les moyens innovants de croissance de l’entreprise et décrit des facteurs critiques tels que les principaux fabricants, la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

L’augmentation du nombre de médicaments de spécialité hors brevet est un facteur estimé pour former la croissance lucrative du marché des médicaments génériques de spécialité. Par exemple, le brevet du médicament Novartis Gilenya devrait expirer en 2019. Ce médicament a fait croître les ventes d’environ 14 % de Novartis. Ces expirations précoces de brevets devraient stimuler la croissance du marché mondial. En outre, l’augmentation du nombre de personnes atteintes de cancer devrait soutenir la croissance du marché mondial. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 2015, environ 160 000 personnes aux États-Unis ont été déclarées atteintes de divers cancers. Ainsi, avec la forte prévalence de cas de cancer nécessitant des médicaments, on prévoit une augmentation de la croissance du marché mondial des médicaments génériques de spécialité.

L’Amérique du Nord est la région où les dépenses de santé sont les plus élevées, mais cette région a commencé à réduire ses dépenses de santé. La crise économique et financière actuelle et l’existence d’une forte population gériatrique sont quelques-unes des principales raisons de la réduction des coûts des infrastructures de santé dans cette région. Cela crée le besoin de développer des méthodes nouvelles, améliorées et économiques pour la production de médicaments génériques spécialisés. Ce facteur devrait en outre stimuler le marché mondial des médicaments génériques de spécialité au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des médicaments génériques de spécialité est segmenté en fonction de l’application, de la voie d’administration, du canal de distribution et de la région. Sur la base des applications, le marché mondial des médicaments génériques spécialisés est segmenté en oncologie, maladies infectieuses, sclérose en plaques, hépatite C et autres. Sur la base de l’application, le segment de l’oncologie a dominé le marché mondial en 2017. La prévalence accrue de cancers, tels que le mélanome, le cancer du poumon, le cancer du sein, la leucémie, le cancer de la prostate et le cancer du côlon, a entraîné une augmentation de la demande de médicaments génériques spécialisés dans le monde. Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), 2012, environ 14 millions de cas de cancer dans le monde ont été diagnostiqués, et ce nombre devrait augmenter au cours de la période à venir. Ainsi, avec la prévalence croissante,

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial est classé en oral, parentéral, topique, injectable et autres. En 2017, le segment des injectables est estimé à la plus grande part de marché, principalement en raison d’avantages tels qu’une longue durée d’action, une distribution immédiate de la dose et une absorption rapide. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des médicaments génériques de spécialité est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies hospitalières et pharmacies en ligne. En 2017, on estime que la pharmacie hospitalière se partage le principal marché mondial, car ces médicaments spécialisés sont très composés, coûteux et doivent être manipulés avec beaucoup de soin. Ainsi, ces médicaments sont généralement distribués par les fabricants via les pharmacies hospitalières.

Certains des principaux acteurs clés opérant sur le marché mondial des médicaments génériques de spécialité sont Mylan NV, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Sandoz International GmbH, Mallinckrodt, Akorn Inc., Valeant Pharmaceuticals International Inc., Endo Pharmaceuticals Inc. Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd. et Apotex Corp., entre autres

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

