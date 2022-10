Part de marché des mastics élastomères Part des principaux acteurs clés, prix, analyse des tendances et prévisions jusqu’en 2030

Le marché des produits d’étanchéité élastomères devrait connaître une croissance de plus de 6,68 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,22% au cours des prévisions 2021–2030.

Dynamique du marché des produits d’étanchéité élastomères

Les scellants élastomères sont des matériaux de collage qui sont appliqués pour la finition, la protection et l’étanchéité des surfaces. Ils dilatent et scellent la surface, créant ainsi une barrière étanche lors de l’application à la fissure ou à l’espace. La propriété élastomère est la capacité d’un matériau à s’allonger sous l’effet des contraintes et à retrouver sa taille et sa forme d’origine lors de l’élimination de la contrainte. Les scellants élastomères possèdent des propriétés avancées de contrôle de l’humidité. Un scellant élastomère est appliqué sur différentes surfaces qui comprend le revêtement, l’acier, les routes, les fenêtres, le verre, les pierres, les ponts, le bois, le métal et le béton, entre autres. Les scellants élastomères sont faciles à manipuler et durables grâce à leur texture élastique qui sèche et maintient la flexibilité de ce matériau.

La demande croissante de produits d’étanchéité élastomères dans l’utilité des fenêtres en verre, des ponts, des revêtements, des autoroutes et des routes, entre autres, dans l’industrie du bâtiment et de la construction, peut être un facteurqui peut générer la part de marché mondiale des produits d’étanchéité élastomères au cours de la période d’analyse . Ces scellants sont généralement utilisés dans les activités de construction. Les produits d’étanchéité en élastomère gagnent en importance dans le secteur automobile en raison de leur large gamme de tilités dans l’étanchéité du bouclier d’eau pour la protection de l’intérieur contre l’humidité, l’installation de cadres de pare-brise, la prévention de la corrosion et des contraintes thermiques et les vibrations des chocs. Dans unddition, l’augmentation de la demande de produits de collage de qualité supérieure provenant de la fabricationd’électronique de haute technologie pour protéger les équipements électriques sensibles, tels que; Les circuits intégrés, les condensateurs et les capteurs devraient favoriser la hausse du marché au cours de la période d’analyse . En outre, l’augmentation de l’utilité des produits d’étanchéité élastomères dans la défense et l’aérospatiale pour les toboggans d’évacuation, l’étanchéité des réservoirs de carburant, les radeaux de sauvetage et les applications connexes peut ajouter une valeur considérable au marché mondial au cours de la période prévue. Selon l’étude de la Banque mondiale, l’industrie du meuble organisée peut augmenter de 20% chaque année, et une partie considérable de la croissance devrait provenir de l’expansion des marchés de consommation dans le monde, ce qui peut alimenter davantage la croissance du marché des produits d’étanchéité en élastomère. . La tendance changeante vers la rénovation des maisons, associée à l’augmentation du revenu disponible, devrait propulser le marché des produits d’étanchéité en élastomère au cours de la période considérée.

Au contraire, une prise de conscience croissante des substituants, tels que; Les rubans de mousse de construction, ainsi que les réglementations et les normes concernant les émissions de COV peuvent remettre en question l’expansion du marché au cours de la période d’évaluation.

Évaluation de la segmentation

L’étude du segment du marché mondial des produits d’étanchéité élastomères est réalisée par industrie et par type d’utilisation finale.

Par type, le marché mondial des segments de marché des produits d’étanchéité élastomères est le silicone, les polymères modifiés au silane, le polysulfure et le polyuréthane, entre autres.

Par industrie d’utilisation finale, le marché mondial des produits d’étanchéité élastomères est étudié pour le bâtiment et la construction, l’électricité et l’électronique, l’automobile, la marine, l’aérospatiale et la défense, entre autres.

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5773

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique est la région à croissance rapide en termes de volume et de valeur pour le marché mondial des produits d’étanchéité élastomères en raison de l’augmentation des activités d’infrastructure dans cette région, en particulier en Inde. En outre, la demande croissante d’électronique et d’automobile en raison de l’évolution du mode de vie peut alimenter la hausse du marché. L’expansion de l’industrie du meuble et de la menuiserie dans la région APAC devrait promouvoir le marché des produits d’étanchéité élastomères au cours de la période d’analyse.

L’Amérique du Nord représente une part de marché décente en raison de l’essor du secteur de l’aérospatiale et de la défense. Les États-Unis sont identifiés comme l’une des principales puissances militaires, et la demande croissante de mastics élastomères dans ce secteur peut stimuler l’expansion du marché.

Le secteur automobile peut stimuler le marché des produits d’étanchéité élastomères électroniques en raison de la croissance des ventes, de la production et de l’exportation d’automobiles dans la région. Although, l’Amérique latine connaît un rythme de croissance modéré, elle devrait prospérer de manière exponentielle au cours des années à venir. Les projets d’infrastructure à venir dans la région et au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, peuvent soutenir l’augmentation considérable de la demande de solutions de construction, favorisant ainsi le marché.

Parlez à nos analystes @

https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/5773

Acteurs clés

3M (ÉTATS-UNIS), PPG Industries, Inc. (États-Unis), The Dow Chemical Company (États-Unis), Arkema (France), Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne), H.B. Fuller Company (États-Unis), Sika AG (Suisse), VCM Polyurethanes Pvt. Ltd (Inde), RPM International Inc. (États-Unis), Mapei SpA (Italie), Wacker Chemie AG (Allemagne) et KCC CORPORATION (Corée du Sud) sont des sociétés de premier plan sur le marché mondial des mastics élastomères répertoriées par MRFR.

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. Market Research Future a pour objectif distingué de fournir une recherche de qualité optimale et une recherche granulaire aux clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients d’en savoir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à vos questions les plus importantes.

Avenir® des études de marché

99, rue Hudson, 5e étage

10013, New York, État de New York

États-Unis d’Amérique

Téléphone:

+1 628 258 0071(États-Unis)

+44 2035 002 764(Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com