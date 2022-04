Part de marché des logiciels ERP: tendances mondiales de l’industrie, croissance, taille, segmentation, demandes futures, dernière innovation, chiffre d’affaires par prévision régionale jusqu’en 2030

Le rapport mondial sur les Marché des logiciels ERP contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché mondial des logiciels ERP par région.

Le marché mondial des logiciels ERP a évalué environ 40 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision 2021 à 2027.

Les logiciels qui automatisent et gèrent les processus métier sont connus sous le nom de planification des ressources d’entreprise ou ERP. L’organisation peut utiliser diverses applications intégrées pour gérer différentes opérations de back-office dans les ressources humaines, la prestation de services et la technologie. Le logiciel ERP combine tous les aspects d’une organisation, y compris les ventes, le marketing, le développement de produits, la fabrication et la planification des produits, dans une seule base de données. Les logiciels ERP basés sur le cloud deviennent de plus en plus populaires dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de la fabrication, de la pharmacie et de l’habillement, car l’accent mis sur la collecte de données sur les consommateurs et leur analyse pour prendre de meilleures décisions commerciales n’est que quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance.

Dynamique du marché

La demande mondiale de solutions ERP basées sur le cloud alimentera la croissance du marché ERP. Les avantages des solutions ERP basées sur le cloud incluent la possibilité de partager des données entre les entreprises et les divisions, contrairement aux solutions ERP traditionnelles. Les ERP basés sur le cloud permettent aux entreprises de mettre des informations à la disposition de leurs employés en temps réel à partir de n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet, améliorant ainsi l’intégration des services. Oracle et SAP sont deux principaux fournisseurs d’ERP basés sur le cloud qui gèrent les principales fonctions commerciales telles que le CRM, les RH, la gestion des stocks et des commandes et la comptabilité. De plus, l’ERP basé sur le cloud permet aux entreprises de minimiser les coûts initiaux des logiciels tels que l’installation facile, le matériel et les serveurs de données, les économies de coûts et une meilleure sécurité des données qui stimuleront la demande d’ERP dans les années à venir.

Cependant, les systèmes ERP sont extrêmement coûteux à mettre en œuvre, l’installation et le déploiement sont chronophages. Les logiciels ERP, les solutions de sécurité, le matériel informatique et les équipements réseau mis à jour ont augmenté les dépenses en raison du besoin d’une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée. Ces facteurs peuvent être les principaux facteurs de restriction du marché mondial des logiciels ERP. De plus, la pandémie de COVID-19 a nui au marché des logiciels ERP. Les secteurs verticaux mondiaux de l’industrie ont été affectés par un approvisionnement insuffisant en pièces sur une plus longue période, depuis que les quarantaines et les fermetures d’entreprises du deuxième trimestre ont entraîné une forte baisse des ventes.

Impact du Covid-19

La prévalence de Covid-19 a provoqué des fermetures et des fermetures imposées aux installations et une augmentation de l’utilisation des smartphones, ce qui a eu un impact positif sur le marché des logiciels ERP. Pour attirer les clients, les annonceurs peuvent concevoir des publicités plus attrayantes pour attirer l’attention des clients. Malgré cela, les consommateurs prennent également conscience des publicités authentiques et fausses puisqu’ils passent la plupart de leur temps à utiliser leur smartphone. La production publicitaire mondiale a explosé à la suite de la pandémie, ce qui devrait accroître le besoin de logiciels ERP pour les utilisateurs finaux. De plus, les joueurs investissent dans des publicités natives pour profiter de ces publicités dans le monde entier.

Analyse régionale

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Nord dominera le marché mondial des logiciels ERP. Plusieurs facteurs contribuent à la croissance du marché des logiciels ERP au Canada et aux États-Unis, notamment la présence d’un grand nombre de fournisseurs d’ERP infonuagiques, la pénétration de nouvelles technologies et l’émergence de nouvelles entreprises. De plus, les entreprises nord-américaines passent d’un ERP sur site à un ERP basé sur le cloud, ce qui aide le marché mondial des logiciels ERP à se développer en raison des faibles coûts de maintenance et de la facilité de mise en œuvre.

L’Asie-Pacifique connaîtra une croissance avec un TCAC élevé après l’Amérique du Nord. Plusieurs acteurs clés de la région développent et lancent des logiciels ERP avancés, améliorent la productivité et minimisent la complexité de l’entreprise grâce à la mise en œuvre d’un logiciel ERP cloud développé par un grand nombre de petites et moyennes entreprises pour favoriser la croissance dans cette région. De plus, le gouvernement soutient l’infrastructure informatique pour stimuler la demande d’ERP dans la région.

Objectif de la portée

Le rapport comprend une évaluation qualitative approfondie des perspectives sectorielles avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/pays respectifs.

Segmentation basée sur le type de déploiement

Sur site

Nuage

Segmentation basée sur la fonction

Ventes

Comptabilité

GRC

Autres

Segmentation basée sur la taille de l’organisation

Petites entreprises

Moyennes Entreprises

Grandes Entreprises

Segmentation basée sur l’industrie verticale

Aérospatial et Défense

Instituts bancaires et financiers

Détail

Fabrication

Autres

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

