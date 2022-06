Part de marché des logiciels ERP, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

Marché des logiciels ERP: par type de déploiement (sur site et cloud), par type de fonction (CRM, ventes, comptabilité, autres), par taille d’organisation (PME et grandes entreprises), par secteurs verticaux (vente au détail, fabrication, banque et Finance Institutes, Aerospace & Defence, and Others) – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des logiciels ERP couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des logiciels ERP.

Perspectives de l’industrie des logiciels ERP

La taille du marché mondial des logiciels ERP était évaluée à 38,12 milliards USD en 2020 et devrait connaître un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision pour atteindre 84,41 milliards USD d’ici 2027. La planification des ressources d’entreprise est un logiciel qui permet aux organisations de gérer et d’automatiser les processus métier. . Il aide l’organisation à utiliser un système d’applications intégrées pour gérer diverses fonctions de back-office liées aux ressources humaines, au service et à la technologie. Le logiciel ERP intègre tous les aspects d’une opération, y compris le marketing, les ventes, le développement de produits, la fabrication et la planification des produits, dans une seule base de données. Le nombre croissant de secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de la fabrication, des produits pharmaceutiques,

Dynamique du marché des logiciels ERP :

La demande croissante de logiciels ERP basés sur le cloud devrait stimuler la croissance du marché des logiciels ERP. Les solutions ERP basées sur le cloud permettent aux organisations de stocker leurs données sur des ressources informatiques partagées, aidant ainsi les organisations à partager des données entre les divisions, contrairement aux solutions ERP traditionnelles. Les entreprises peuvent télécharger et accéder aux informations sur n’importe quel gadget avec une connexion Internet en temps réel grâce à l’ERP basé sur le cloud, ce qui permet une meilleure intégration entre les départements. Les principaux fournisseurs, dont SAP et Oracle, fournissent un ERP basé sur le cloud pour fournir des plans de récupération du stockage et une sauvegarde des données afin de gérer les principales fonctions commerciales telles que le CRM, les RH, la gestion des stocks et des commandes et la comptabilité. De plus, l’ERP basé sur le cloud permet aux organisations de minimiser les coûts initiaux de l’infrastructure informatique, comme l’installation facile, le matériel et les serveurs de données, la réduction des coûts,

Cependant, la mise en œuvre d’un logiciel ERP nécessite un capital énorme ; le déploiement est long à installer et entièrement fonctionnel. Cela nécessite une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée pour gérer les logiciels ERP, les solutions de sécurité, le matériel informatique et les équipements réseau mis à jour qui ont augmenté les dépenses. Ces facteurs pourraient être les principaux facteurs de restriction du marché mondial des logiciels ERP. De plus, la pandémie de COVID-19 a considérablement impacté la croissance du marché des logiciels ERP. Alors que le marché a connu une énorme baisse des ventes et de l’offre en raison des quarantaines et des fermetures d’entreprises au deuxième trimestre, un approvisionnement insuffisant en pièces affecte les marchés verticaux mondiaux de l’industrie sur une plus longue durée.

Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels ERP :

La prévalence de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché des logiciels ERP en raison des réglementations imposées sur les installations de verrouillage et d’arrêt des utilisateurs de smartphones. Cette augmentation est bénéfique pour les agences de publicité car elles utiliseront cette plateforme pour présenter plus d’annonces afin d’attirer les clients intéressés. Cependant, les consommateurs sont désormais également conscients des publicités réelles et fausses car ils ont passé la plupart de leur temps à utiliser des smartphones, ce qui leur donne des connaissances appropriées sur les publicités réelles et fausses. Après la pandémie, la production publicitaire mondiale a considérablement augmenté, ce qui devrait entraîner un besoin supplémentaire du logiciel ERP pour les utilisateurs finaux. Les acteurs investissent également dans l’avancement des publicités natives pour tirer parti de ces publicités à l’échelle mondiale.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des logiciels ERP en fonction du type de déploiement, du type de fonction, de la taille de l’organisation et du secteur vertical.

En fonction du type de déploiement, le marché des logiciels ERP est segmenté en

Sur site

Nuage

Sur la base du type de fonction, le marché des logiciels ERP est segmenté en

GRC

Ventes

Comptabilité

Les autres

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels ERP est segmenté en

PME

Grandes Entreprises

Basé sur la verticale de l’industrie, le marché des logiciels ERP est segmenté en

Détail

Fabrication

Instituts bancaires et financiers

Aérospatial et Défense

Les autres

Marché des logiciels ERP : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des voitures électriques est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des logiciels ERP avec la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La présence d’un grand nombre de fournisseurs de logiciels ERP en nuage au Canada et aux États-Unis, la pénétration des nouvelles technologies, l’économie développée, les nouveaux marchés émergents et la pénétration de nouvelles entreprises sont quelques-uns des facteurs qui accélèrent la croissance du marché des logiciels ERP dans la région. De plus, les entreprises en Amérique du Nord passent d’un ERP sur site à un ERP basé sur le cloud en raison du faible coût de maintenance, et les coûts de mise en œuvre stimulent encore la croissance du marché mondial des logiciels ERP au cours de la période de prévision.

Après l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC considérable tout au long de la période de prévision. La croissance dans cette région est due aux industries en constante évolution, y compris les instituts bancaires et financiers, le transport et la logistique et la fabrication, la demande croissante de logiciels ERP durables parmi ces industries, divers acteurs clés de la région visent à développer et lancer des ERP avancés. logiciel, la présence d’un grand nombre de petites et moyennes entreprises mettent en œuvre un logiciel ERP cloud pour améliorer la productivité et minimiser la complexité de l’entreprise. En outre, le gouvernement soutient l’infrastructure informatique pour stimuler la demande de logiciels ERP dans la région.

Marché des logiciels ERP : paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants de logiciels ERP sur le marché mondial sont SAP, Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Infor et IFS.

Parmi les autres fabricants de logiciels ERP, citons Sage Software Solution Pvt. Ltd., Workday, Inc., Epicor Software Corporation, SYSPRO, Deskera, Infor, Intacct Corporation et Plex System Inc.

En 2018, Salesforce a acquis MuleSoft pour une valeur de 6,5 milliards de dollars. Cette acquisition aidera l’organisation à intégrer toutes ses applications basées sur le cloud avec la plate-forme d’intégration SAAS de MuleSoft.

En 2019, SAP a acquis Qualtrics, ce qui aidera l’entreprise à accroître ses capacités dans la catégorie de la gestion de l’expérience.

En octobre 2019, SYSPRO s’est associé aux Clean Energy Smart Manufacturing Innovation Institutes (CESMII) pour aider les entreprises manufacturières américaines à opter pour des technologies de fabrication intelligentes. Ce partenariat contribuera à faire connaître la plate-forme CESMII Smart Manufacturing pour aider les fabricants à rester compétitifs dans l’industrie manufacturière.

Le rapport sur le marché des logiciels ERP fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des logiciels ERP couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des logiciels ERP comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des logiciels ERP : public cible