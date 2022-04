Part de marché des logiciels d’interview vidéo, tendances, demande, taille de l’industrie mondiale et pandémie de COVID-19 présentant les opportunités futures 2027

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des logiciels d’interview vidéo avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les plans d’analyse stratégique et de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts sont analysés. Logiciel d’interview vidéo La consommation d’importation / exportation du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique contribuent de manière significative au marché des logiciels d’interview vidéo en Amérique du Nord. Les États-Unis sont un pays avancé en termes d’infrastructures et de technologies modernes. Les développements technologiques dans le pays ont conduit à des marchés hautement concurrentiels. La région Amérique du Nord comprend plusieurs géants de la technologie qui investissent massivement dans le développement de technologies robustes. Un grand nombre de fournisseurs de logiciels d’entretien vidéo performants et une augmentation de la préférence pour les entretiens vidéo stimulent la croissance du marché des logiciels d’entretien vidéo dans la région.

La demande de logiciels d’interview vidéo des grandes entreprises et des PME augmente rapidement. Du point de vue du secteur manufacturier, les gouvernements des États-Unis, du Canada et du Mexique élaborent des politiques pour promouvoir la croissance des installations de production dans chaque pays. Cela oblige les entreprises manufacturières à opter pour des logiciels permettant de mener des entretiens vidéo afin d’assurer une communication efficace entre un intervieweur et un candidat. Par conséquent, la croissance des installations de production en Amérique du Nord génère une demande substantielle de logiciels d’interview vidéo et stimule le marché des logiciels d’interview vidéo.

Préférence croissante pour les entretiens vidéo dans le processus de recrutement

Recruter les meilleurs talents devient de plus en plus difficile chaque jour avec la tendance croissante à la compétition entre les candidats. Les entreprises doivent améliorer leur marque en embauchant des candidats dotés de bonnes compétences professionnelles et un logiciel d’entretien vidéo les aide à atteindre cet objectif. Ils pourraient analyser leurs stratégies de recrutement et mettre à jour leurs procédures pour rendre la procédure de recrutement plus efficace. Les entretiens vidéo rendent l’ensemble du processus de recrutement plus simple, plus fluide et plus confortable pour les recruteurs et les candidats. Ils rendent les processus de recrutement plus flexibles car les emplacements des entreprises et des candidats n’ont pas d’importance, et tant que les horaires sont synchronisés. Les entretiens vidéo sont bénéfiques pour les organisations de toutes tailles. Dans les conditions actuelles, la plupart des organisations utilisent cet outil pour les processus de sélection initiale afin d’économiser du temps et de l’argent, et la préférence pour ce processus augmente au milieu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage qui en découlent. Dans le processus de recrutement, de nombreuses organisations introduisent le programme d’entretiens vidéo en tant que test d’entretiens vidéo dans lequel les candidats sont embauchés non seulement sur leur CV (connaissances et expérience), mais également sur leurs capacités. Cette approche diminue le temps global consacré à chaque candidat, permettant ainsi aux employeurs d’examiner un plus grand nombre de candidats en même temps et de réduire les frais de recrutement. De plus, pour prendre de meilleures décisions de recrutement, il est également important de renforcer le travail d’équipe au sein du service de recrutement. L’interview vidéo aide les membres du personnel à partager leurs réflexions tout au long du processus ; ils pouvaient accéder, évaluer et commenter les enregistrements vidéo, à leur guise, puis comparer les candidats.

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels d’interview vidéo se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En 2020, Spark Hire a conclu un partenariat stratégique avec TeamWork Online pour renforcer les efforts de recrutement et améliorer l’acquisition de talents. L’objectif principal de TeamWork était d’introduire des entretiens vidéo dans leurs efforts de recrutement afin d’attirer des candidats qualifiés à présenter efficacement à leurs clients.

En 2019, Jobvite, Inc. et TalentQuest ont conclu un partenariat qui permet aux organisations d’optimiser le mouvement de leurs candidats dans le processus de recrutement et d’embauche grâce au lancement automatisé d’une évaluation TalentQuest dans le flux de travail des candidats dans l’ATS de Jobvite.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels d’interview vidéo :

EffacerEntreprise

HireVue

InterviewStream

Jobvite, Inc.

Location moderne

Briller

squeletté

Location d’étincelles

VidCruiter

Jaune

Marché des logiciels d’interview vidéo segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

