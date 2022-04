Part de marché des logiciels d’expédition, stratégie mondiale et statistiques par prévision jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché des logiciels d’expédition a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Insight Partners fournit des analystes du marché des logiciels d’expédition qui ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2022 à 2028.

Le logiciel d’expédition est utile à la fois pour le client et pour l’entreprise. Le logiciel permet un délai d’expédition plus rapide et conduit ainsi à la satisfaction du client. Le logiciel d’expédition a la capacité de gérer tous les centres d’expédition via un portail, de vérifier les commandes importées, de trier et de modifier les commandes en un seul clic et est généralement convivial.

Principaux fabricants clés : 2Ship Solutions, Epicor Software Corporation, Logistyx Technologies, Malvern Systems, Inc., Metapack, Pitney Bowes, ReadyCloud, LLC., ShipHawk, Stamps.com Inc., V-Technologies.

Segmentation du marché

Le marché mondial des logiciels d’expédition est segmenté en fonction du type de déploiement, de l’utilisateur final. Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en cloud sur site. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en détail, fabrication, produits pharmaceutiques, autres.

Dynamique du marché

Le logiciel permet aux expéditeurs d’avoir un accès exclusif aux tableaux de bord, aux rapports et à d’autres mesures importantes qui permettent une prise de décision commerciale équitable, qui est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des logiciels d’expédition. De plus, le déploiement croissant de logiciels d’expédition parmi les sociétés SEM en raison de l’adoption de solutions basées sur le cloud devrait stimuler la croissance du marché des logiciels d’expédition.

Marché des logiciels d’expédition segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

