Part de marché des logiciels d’enregistrement des patients, croissance, statistiques, par application, production, revenus et prévisions de 2022 à 2029

Le marché des logiciels de dossier patient devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 11,70 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de dossier patient

Le paysage concurrentiel du marché Logiciel d’enregistrement des patients fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché des logiciels d’enregistrement des patients.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des logiciels de dossier patient sont Global Vision Technology, IQVIA, Dacima Software Inc., McKesson Corporation, Open Text Corporation, Image Trend, Inc., Evado Clinical, IFA System, VersaForm Systems Corporation, IBM et Optum. , Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En raison de l’évolution du mode de vie avec l’augmentation de la population atteinte de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires ou autres et du besoin croissant de systèmes pour fonctionner, le big data de la santé est le principal moteur du marché, tout en augmentant la demande de dossiers de santé électroniques ( DSE) et divers facteurs avantageux tels que le suivi de l’historique des problèmes médicaux avec le patient, la gestion des données de résultats ou le système de surveillance active stimuleront la croissance du marché dans les années à venir. Cependant, le risque de violation de données et la pénurie de professionnels de l’informatique formés pour exploiter efficacement les systèmes sont des facteurs limitants pour le marché, tandis que le coût élevé de l’installation avec un coût de maintenance élevé,

Ce rapport sur le marché du logiciel de dossier patient fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de marché modifications de la réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des logiciels d’enregistrement des patients de Data Bridge Market Research, veuillez nous contacter pour un briefing d’analyste,

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des logiciels de gestion des dossiers médicaux jusqu’en 2024

La taille du marché

Commercialiser de nouveaux volumes de ventes

Volumes de ventes de remplacement du marché

Marché de la base installée

marché par marques

Volumes de procédures de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût d’attention du marché

Cadre réglementaire du marché et évolutions

Prix ​​du marché et analyse des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications de marché à venir

Etude des innovateurs du marché

Portée du marché mondial des logiciels d’enregistrement des patients et taille du marché

Le marché des logiciels d’enregistrement des patients est segmenté en fonction du type, du logiciel, du modèle de déploiement, de la base de données, du modèle de tarification, de la fonctionnalité et de l’utilisation finale. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des logiciels d’enregistrement des patients est segmenté en enregistrement des maladies, enregistrement des services de santé et enregistrement des produits. Le registre des maladies est en outre segmenté en registres cardiovasculaires, registres du cancer, registres des maladies rares, registres de l’asthme, registres des maladies rénales chroniques et autres registres.

Basé sur les logiciels, le marché des logiciels d’enregistrement des patients est segmenté en autonome et intégré.

Sur la base du modèle de tarification, le marché des logiciels de journalisation est segmenté en abonnement et propriété.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des logiciels d’enregistrement des patients est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base de la base de données, le marché des logiciels d’enregistrement des patients est segmenté en commercial et public.

Sur la base des fonctionnalités, le marché des logiciels de dossier patient est segmenté en PHM, échange d’informations sur la santé, gestion des soins aux patients, point de service, recherche médicale et études cliniques et évaluation des résultats des produits.

Le marché des logiciels d’enregistrement des patients a également été segmenté sur la base de l’utilisation finale en organisations gouvernementales et administrateurs tiers, hôpitaux et cabinets médicaux, payeurs privés, sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux, et centres de recherche.

Croissance de la base installée des infrastructures de santé et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des logiciels d’enregistrement des patients vous donne également une analyse de marché détaillée de la croissance de chaque pays des dépenses de santé en biens d’équipement, de la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels d’enregistrement des patients, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé. et leurs impacts sur le marché des logiciels d’enregistrement des patients. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

