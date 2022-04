Part de marché des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie, stratégie mondiale et statistiques par prévision jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur les logiciels de toilettage pour animaux de compagnie de The Insight Partners comprend la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2021 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie.

Le logiciel de toilettage pour animaux de compagnie est l’outil qui aide les toiletteurs à automatiser les flux de travail tels que la prise de rendez-vous, la gestion des clients et des animaux, le marketing et la gestion des commissions. En utilisant ce logiciel, les toiletteurs peuvent gérer leurs rendez-vous, accepter des paiements, définir des rappels, générer des factures, générer des rapports et, entre autres, des tâches. Le besoin croissant de rationaliser le flux de travail et d’automatiser l’entreprise propulse la croissance du marché des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie.

Dynamique du marché

La numérisation croissante, la prolifération du commerce électronique pour les services haut de gamme et la facilité de transaction pour bénéficier des services en ligne pour animaux de compagnie sont les principaux facteurs contribuant à la croissance du marché des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie.

Un logiciel de toilettage pour animaux de compagnie aide à gérer les rendez-vous, à automatiser les rappels de rendez-vous, à réduire les coûts des tâches administratives, à améliorer la mobilité, à organiser les données des clients, à prendre en charge les clients et à automatiser la confirmation ou l’annulation des rendez-vous. Ainsi, l’adoption croissante de ces logiciels influence la croissance du marché des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : DaySmart Software, Groomsoft (MRR Technologies, LLC), Moement, Inc. (MoeGo), Pawfinity, Petstar, Picktime, ProPet Software Inc., PawLoyalty.com, Paw Partner, GroomNow.

Marché mondial des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie : segmentation

En fonction du type de déploiement, le marché mondial des logiciels de toilettage pour animaux de compagnie est segmenté en cloud et sur site.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en toiletteurs mobiles et salons pour animaux de compagnie.

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché du sucre brun présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

