Part de marché des logiciels de surveillance des patients à distance, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse et application des principales entreprises

Data Bridge Market Research analyse que le marché des logiciels de surveillance à distance des patients devrait croître au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, le marché les rapports organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Développements récents

En juillet 2020, Philips et BioIntelliSense ont annoncé une collaboration stratégique pour améliorer les solutions de surveillance à distance des patients. Philips a ajouté le dispositif BioSticker de ce dernier à son portefeuille de dispositifs de surveillance à distance des patients (RPM), qui surveillent les maladies chroniques.

En juillet 2020, BioTelemetry a acquis la plateforme de surveillance à distance des patients (RPM) On.Demand gérée par Envolve People Care Inc., une filiale de Centene Corporation. Cette acquisition élargit le portefeuille actuel de produits et services de santé connectés de soins aigus de BioTelemetry pour inclure des solutions de surveillance chronique à distance des patients, en mettant l’accent sur le diabète, l’hypertension et l’insuffisance cardiaque chronique.

Market Scénario du marché Logiciel de surveillance à distance des patients :

La surveillance à distance des patients (RPM) permet aux prestataires de soins de santé d’utiliser des applications et des appareils sans fil pour surveiller et collecter des données médicales et de santé. Elle est liée à une multitude d’avantages. Par exemple, le RPM améliore l’observance, car 45 % des personnes atteintes de maladies chroniques oublient systématiquement de prendre leurs médicaments sans assistance. Les applications, les appareils Bluetooth et les moniteurs portables sont de plus en plus utilisés pour connecter les patients à leurs médecins et les aider à rester au top de leur santé. Selon Insider Intelligence, 30 millions de patients aux États-Unis utiliseront des outils de surveillance à distance des patients d’ici 2024. La surveillance à distance des patients est pratique et efficace maintenant que tout le monde dispose d’un appareil mobile, permettant aux gens de prendre le contrôle de leur santé.

La surveillance à distance des patients (RPM) est une méthode de prestation de soins de santé qui utilise les innovations des technologies de l’information pour permettre la collecte simplifiée de données sur les patients en dehors du cadre de soins de santé traditionnel. La gestion des patients à distance, la surveillance de la santé à distance et la surveillance physiologique à distance sont d’autres termes pour la même chose. Les données de santé peuvent être collectées manuellement et saisies dans un système de surveillance à distance des patients, ou elles peuvent être collectées automatiquement ou en continu à l’aide de biocapteurs, de trackers de fitness et d’autres appareils de bien-être. Les données sont ensuite transmises en toute sécurité aux prestataires de soins de santé à un autre endroit pour une surveillance, une évaluation et une intervention en temps réel. La fréquence cardiaque, les signes vitaux, les habitudes de sommeil et la glycémie d’un patient, entre autres, peuvent être mesurés par les prestataires.

Portée du marché mondial des logiciels de surveillance des patients à distance Le marché

des logiciels de surveillance des patients à distance est segmenté en fonction des types, des applications et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Types Application sur site

basée

sur le cloud Personnel médical Gardien Utilisation finale Patients hospitalisés Patients ambulatoires Soins de santé à domicile Table des matières : – Introduction – Segmentation du marché – Résumé analytique

Le paysage concurrentiel du marché Logiciel de surveillance à distance des patients fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels de surveillance à distance des patients.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels de surveillance à distance des patients sont :

NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)

Capsule Technologies, Inc. (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

Welch Allyn (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Abbott (États-Unis)

Intelesens Ltd. (Royaume-Uni)

BIOTRONIK SE & Co. KG (Allemagne)

Aerotel Medical Systems Ltd. (Israël)

General Electric (États-Unis)

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

AMD Global Télémédecine (États-Unis)

Mindray Medical India Pvt. (Chine)

LifeWatch AG (Suisse)

Teladoc Health, Inc. (États-Unis)

Siemens Healthineers AG (Allemagne)

Caretaker Medical LLC (États-Unis)

OMRON Healthcare Inc. (Japon)

BioIntelliSense Inc. (États-Unis)

