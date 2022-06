Part de marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises, croissance régionale, dynamique future, tendances émergentes et perspectives d’ici 2030

La taille du marché mondial des logiciels de responsabilité sociale des entreprises était évaluée à 673,8 millions USD en 2020 et atteindrait 1 308,5 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 8,34 % de 2021 à 2027. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est l’autorégulation d’une organisation qui a créé une responsabilité de sensibilisation du public aux questions éthiques et environnementales. Il comprend toutes les mesures et démarches entreprises par l’entreprise pour le bien-être des normes éthiques, sociales et écologiques. Par conséquent, l’entreprise vise à contribuer à la santé, au bien-être et au développement durable de la société. Grâce à divers programmes de RSE, les entreprises peuvent déployer des efforts philanthropiques et bénévoles au profit de la société et renforcer leur image de marque à travers le monde. Le logiciel de responsabilité sociale des entreprises est une plateforme qui aide les organisations à gérer leur responsabilité et leurs activités sociales, éthiques et écologiques envers l’environnement et le bien-être des êtres humains.

Dynamique du marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises

Avec l’adoption d’un logiciel de RSE, divers secteurs industriels tels que la logistique et le transport, la vente au détail, les secteurs de la fabrication et d’autres sont fortement influencés en raison de facteurs économiques et non économiques. Les entreprises multipartites, les organisations à but non lucratif et les organisations gouvernementales prennent des initiatives pour mettre en œuvre un logiciel de responsabilité sociale des entreprises en tant qu’élément fondamental de leur fonctionnement, augmentant ainsi la croissance du marché. Par exemple:

Section 135 de la loi sur les sociétés de 2013 : le gouvernement indien impose la responsabilité sociale des grandes entreprises. En outre, il indique que l’entreprise consacrera au moins 2 % de ses bénéfices à la RSE (non obligatoire). Au lieu de cela, il indique pourquoi l’entreprise n’a pas atteint ce montant. Cet acte obligatoire pour la RSE aura un impact positif sur la croissance du marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises.

De même, en novembre 2014, le gouvernement canadien a amélioré une stratégie permettant aux entreprises canadiennes de promouvoir les valeurs canadiennes et d’opérer à l’étranger selon les normes éthiques les plus élevées. Cela inclut en outre l’initiative visant à aider les entreprises à renforcer leurs programmes et pratiques de RSE et profite largement à leurs investissements dans les pays d’accueil.

Ainsi, diverses initiatives gouvernementales visant à mettre en œuvre la responsabilité sociale des entreprises stimuleront la croissance du marché. Cependant, les petites et moyennes entreprises sont sensibles aux prix et préfèrent généralement la paperasserie traditionnelle au lieu de payer pour un logiciel de RSE, ce qui peut entraver la croissance du marché.

Les logiciels et programmes de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) suivent et mesurent l’efficacité de leurs initiatives de responsabilité sociale d’entreprise, qui comprennent des opérations respectueuses de l’environnement, la gestion de la durabilité, la gestion des bénévoles d’entreprise, les subventions et le parrainage, et les dons à la communauté. De plus, ce logiciel aide les entreprises à partager leurs programmes de RSE avec les employés, les clients et les investisseurs et améliorera encore ses politiques et pratiques pour soutenir les valeurs de la RSE. L’augmentation des dépenses consacrées à la responsabilité sociale des entreprises par diverses entreprises a ouvert la voie à la croissance du marché. Selon l’enquête sur la RSE, les dépenses totales de responsabilité sociale des entreprises (RSE) des entreprises en Inde s’élevaient à environ 706 millions USD en 2014 et ont atteint 1,19 milliard USD en 2018.

Impact du COVID-19 sur le marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises :

Le Covid-19 constitue des défis importants pour les entreprises et les organisations en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). L’épidémie soudaine de COVID-19 a perturbé les entreprises et les activités économiques à travers le monde. L’annonce du verrouillage national et des fermetures temporaires de diverses industries a eu un impact sur la demande et l’offre mondiales.

Cependant, les gouvernements incitaient les entreprises à fournir un soutien social dans cette pandémie, créant une perspective positive pour le marqueur. Par exemple : selon le ministère des Affaires corporatives, le 32 mars 2020, le ministère indien a déclaré que toutes les dépenses engagées pour des activités liées au coronavirus seraient traitées comme des dépenses de RSE. Des entreprises comme McDonald’s, Audi, Coca-Cola, Volkswagen et bien d’autres jouent un rôle important. Les entreprises sensibilisent aux nécessités de la distanciation sociale en créant un écart entre le V et le W chez Volkswagen et en bifurquant le logo Mc Donald’s par un « m » divisé en deux parties n n. De même, la Fondation Infosys a fourni 50 crores INR et ITC Ltd a offert 150 crores INR au PM indien CARES FUND. Cependant,

Portée du rapport

Par type Perspectives (Revenus, milliards USD, 2017-2027)

Basé sur le cloud

Sur site

En fonction du type, le marché est divisé en cloud et sur site. Le logiciel de RSE basé sur le cloud est le segment leader du marché mondial des logiciels de responsabilité sociale des entreprises, car il permet aux entreprises d’intégrer une approche holistique aux programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de durabilité et d’approvisionnement responsable d’une organisation. De plus, l’augmentation des dépenses en infrastructure informatique cloud à travers le monde crée une croissance lucrative pour le marché des logiciels de RSE. Selon les statistiques du Market Statsville Group (MSG), les dépenses mondiales en infrastructure informatique en nuage étaient évaluées à environ 66,1 milliards de dollars en 2018, contre 47,4 milliards de dollars en 2017. En outre, il est prévu que les dépenses en infrastructure informatique en nuage atteindront près de 109,3 milliards d’ici 2024.

Par Application Outlook (Revenus, milliards USD, 2017-2027)

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Basé sur l’application, le marché est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises observent être le segment leader du marché mondial des logiciels de responsabilité sociale des entreprises. Comme les petites et moyennes entreprises sont sensibles aux prix et dépendent toujours de la paperasserie traditionnelle au lieu de payer pour un logiciel de RSE. En outre, la grande entreprise dispose d’un capital d’investissement et de réserves énormes, qui peuvent facilement lever des fonds pour les opérations de responsabilité sociale des entreprises.

L’analyse régionale du marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

L’analyse régionale du marché mondial des logiciels de responsabilité sociale des entreprises est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). En 2020, l’Amérique du Nord sera la première région mondiale en termes de part de marché, en raison de l’adoption par les grandes entreprises et les fournisseurs de solutions de cette région. Dans le même temps, l’Asie-Pacifique et l’Europe devraient également afficher le TCAC de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2027. Des facteurs tels que les initiatives gouvernementales et l’augmentation des dépenses consacrées à la responsabilité sociale des entreprises par diverses entreprises ouvrent la voie à la croissance du marché.

Marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises: paysage concurrentiel

Les principales entreprises impliquées sur le marché mondial des logiciels de responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont Salesforce.org, une unité à but non lucratif de Salesforce.com, Inc., UL LLC (CRedit360), CyberGrants LLC, EV Cargo (Adjuno), EcoVadis, Enablon et CyberSWIFT Infotech Pvt. Compte tenu des conditions actuelles du marché, les niveaux de prix sur le marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises (RSE) peuvent être relativement faibles, ce qui signifie que certaines entreprises doivent également vendre et mettre en œuvre elles-mêmes le logiciel. De plus, lorsque les niveaux de prix sont limités, les entreprises peuvent avoir du mal à trouver les liquidités nécessaires pour développer davantage leur produit. Cela conduit les entreprises du marché des logiciels de RSE à suivre la personnalisation dans l’intégration et l’installation de logiciels.

DEVELOPPEMENTS récents

Le 19 novembre 2020, Enablon a lancé Enablon Version 9, un logiciel qui permet aux utilisateurs d’aligner les processus, de partager des données et d’intégrer à leurs écosystèmes les fonctions Risque, EHSS et ORM qui doivent fonctionner ensemble.

Le 05 décembre 2019, Benevity Inc. a lancé l’application mobile Benevity ; cette application permet aux entreprises d’étendre leurs programmes de RSE. Cette application est disponible pour iOS et Android et permet en outre des connexions inclusives avec les employés de l’entreprise, permettant à leurs employés de faire plus de bien en ce moment.

Marché des logiciels de responsabilité sociale des entreprises : public cible