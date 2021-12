Part de marché des logiciels de planification médicale, taille, aperçu Principaux acteurs clés

Le logiciel de planification médicale sur le marché des soins de santé était évalué à 267,83 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 789,56 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,0% de 2018 à 2027.

Un logiciel de planification médicale permet aux patients de planifier leurs rendez-vous en ligne lorsqu’ils sont loin des hôpitaux ou des cliniques. Le cabinet utilise le système complet avec un portail patient intégré et un logiciel de planification. La croissance du logiciel de planification médicale sur le marché de la santé est attribuée à l’adoption croissante d’une approche centrée sur le patient par les prestataires de soins de santé, et la pénurie de personnel infirmier et de médecins devrait augmenter sont les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché dans les prévisions période. Cependant, la croissance du marché est freinée par des facteurs tels que la pénurie de techniciens informatiques qualifiés et les risques associés aux cybermenaces.

Le logiciel de planification médicale sur le marché des soins de santé devrait connaître une croissance substantielle après la pandémie. Le logiciel de planification médicale sur le marché des soins de santé devrait connaître une croissance substantielle après la pandémie.

Demandez des exemples de pages de cette étude de recherche à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPHE100001414/

Les principaux acteurs/émergents de l’étude de marché sur les logiciels de planification médicale incluent :

Systèmes logiciels MPN, Inc.

Logiciel médical américain

TimeTrade

AdvancedMD, Inc.

StormSource, LLC

Logiciel ByteBloc

Systèmes Daw, Inc.

PuitsCiel

Communications Voicent inc.

Société du réseau Yocale

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des logiciels de planification médicale qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie des logiciels de planification médicale, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19 , impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du logiciel de planification médicale pour lutter contre l’impact de Covid-19.

ÉVALUER L’IMPACT DE COVID-19 sur le marché Logiciel de planification médicale? Visitez ici pour une copie PDF >> https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPHE100001414/

Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La crise du COVID-19 a surchargé les systèmes de santé publique dans de nombreux pays et a mis en évidence le fort besoin d’investissements durables dans les systèmes de santé. À mesure que la pandémie de COVID-19 progresse, le secteur de la santé devrait connaître une baisse de croissance.

Commandez une copie de cette étude de recherche à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPHE100001414/

À propos de nous

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie en matière d’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, l’alimentation et les boissons, les biens de consommation et les biens, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter

Personne de contact : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com