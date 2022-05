Part de marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés par les principaux fabricants 2028 :

Le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés devrait atteindre 2 941,27 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 1 491,22 millions de dollars américains en 2021 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 9,0 % entre 2021 et 2028.

Le logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) génère des calendriers de production optimaux et réduit les temps d’arrêt et les erreurs. Il aide les industriels à allouer les matières premières et à optimiser les capacités de production. Le logiciel planifie et planifie la production en fonction des matériaux disponibles, de la capacité de l’usine et de la main-d’œuvre. Le logiciel organise les activités de vente, d’achat, de production et de transport d’un fabricant. Avec le logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS), les entreprises peuvent calculer la demande, évaluer la disponibilité des matières premières, générer des calendriers de production et améliorer les calendriers de production. Il rassemble des données historiques sur les volumes de commandes et la rotation des stocks tout en les combinant avec des prévisions mises à jour d’unités commerciales distinctes pour prendre des décisions éclairées en matière de chaîne d’approvisionnement. En outre, le logiciel permet aux entreprises de planifier les commandes en termes d’étapes de production actuelles et maximise le débit pour garantir que toutes les commandes sont exécutées à temps. Divers acteurs clés du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) participent activement à l’expansion du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) APAC, ce qui crée une opportunité de croissance du marché dans la région. Par exemple, Acumatica a annoncé une expansion accélérée dans l’APAC pour améliorer ses canaux d’assistance et servir plus efficacement les clients de la région. ce qui crée une opportunité de croissance du marché dans la région. Par exemple, Acumatica a annoncé une expansion accélérée dans l’APAC pour améliorer ses canaux d’assistance et servir plus efficacement les clients de la région. ce qui crée une opportunité de croissance du marché dans la région. Par exemple, Acumatica a annoncé une expansion accélérée dans l’APAC pour améliorer ses canaux d’assistance et servir plus efficacement les clients de la région.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS)

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Argentine et l’Afrique du Sud sont parmi les pays les plus touchés en raison de la COVID-19. 19 épidémie. La crise du COVID-19 a touché les industries du monde entier et l’économie mondiale a été la plus touchée jusqu’à la mi-2021. La pandémie a perturbé les entreprises et les fournisseurs du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) dans le monde entier. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions commerciales et les fermetures de frontières ont nui au marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS).

Logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) : informations sur le marché

Le besoin croissant d’améliorer le processus de production global alimente la croissance du marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS)

Les logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) aident les entreprises manufacturières à contrôler et à surveiller la production et son ordonnancement. Les solutions logicielles profitent aux utilisateurs grâce à une visibilité et un contrôle complets, des délais d’exécution plus rapides et une utilisation optimisée des ressources. De plus, ces solutions contribuent à améliorer les marges bénéficiaires en conférant des capacités d’analyse en temps réel au processus de production. La planification de la capacité fait partie intégrante du module logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) et aide à planifier la production à long terme par rapport à la demande prévue. Le logiciel dispose d’un tableau de bord interactif qui fournit une vue graphique de la demande consolidée et des ressources projetées allouées au processus de production. Ces données sont ensuite synchronisées avec les données de ventes actuelles et projetées. En outre, le logiciel prend efficacement en charge la planification des ventes et des opérations (S&

Les industries discrètes et de processus nécessitent des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) pour fluidifier le processus de fabrication. Des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l’automobile, l’électronique et les semi-conducteurs et le textile déploient principalement des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) ou les intègrent à leurs systèmes exécutifs de fabrication (MES) existants. Par exemple, Antolin Liban (une division d’Antolin International Inc.), un équipementier automobile mondial, a mis en place un logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS). Le logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) a été intégré aux systèmes SAP ERP et aux anciens systèmes MES de l’entreprise pour créer des solutions de planification complètes capables de fournir des informations et des commentaires en temps réel. Mikuni Corporation, un fabricant de produits de santé, de capteurs, la technologie du gaz et les pièces automobiles, a déployé un logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) pour améliorer son processus de production global. Après la mise en œuvre de la solution, l’entreprise a pu maintenir la coordination entre les différents départements de production, raccourcir le temps de traitement de l’un des principaux produits et réduire les travaux en cours et les stocks excédentaires de 33 %. FSC Lightning, un fabricant de produits d’éclairage, a déployé un logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) pour améliorer et améliorer le processus de production, y compris toutes les étapes, de l’approvisionnement à la livraison. raccourcir le temps de traitement de l’un des produits de base et réduire les travaux en cours et les stocks excédentaires de 33 %. FSC Lightning, un fabricant de produits d’éclairage, a déployé un logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) pour améliorer et améliorer le processus de production, y compris toutes les étapes, de l’approvisionnement à la livraison. raccourcir le temps de traitement de l’un des produits de base et réduire les travaux en cours et les stocks excédentaires de 33 %. FSC Lightning, un fabricant de produits d’éclairage, a déployé un logiciel de planification et d’ordonnancement avancés (APS) pour améliorer et améliorer le processus de production, y compris toutes les étapes, de l’approvisionnement à la livraison.

Pour rivaliser efficacement dans les industries respectives, les entreprises investissent dans le déploiement de logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) afin d’améliorer leurs marges bénéficiaires en tirant parti de fonctionnalités telles que la planification de la production, la planification des commandes, la planification des achats, la planification de la production et la planification à moyen terme.

Aperçu du marché basé sur le déploiement

Basé sur le déploiement, le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est divisé en cloud et sur site. Le segment sur site détenait une plus grande part de marché en 2020.

Aperçu du marché basé sur la taille de l’organisation

En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est divisé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises détenait une plus grande part de marché en 2020.

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS). marché des logiciels. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En octobre 2021, Acumatica Cloud ERP a été reconnu comme l’un des lauréats des Stratus Awards 2021 pour le Cloud Computing, qui fait partie des 22 catégories de prix Stratus. Cette reconnaissance renforce la position de l’entreprise sur le marché et amplifie son image de marque.

En novembre 2020, Delfoi a publié une interface MES entièrement renouvelée pour la solution Delfoi Planner qui combine les meilleures fonctionnalités du navigateur et de la version mobile dans une seule interface réactive. Cette mise à jour devrait aider l’entreprise à conquérir une part de marché plus large des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS).

Le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est analysé sur la base du déploiement, de la taille de l’organisation, de l’industrie et de la géographie. Le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS), basé sur le déploiement, est segmenté en cloud et sur site. En fonction de la taille de l’organisation, le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est divisé en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. Basé sur l’industrie, le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est segmenté en fabrication, produits pharmaceutiques et sciences de la vie, vente au détail et biens de consommation, aliments et boissons, produits chimiques et autres. Géographiquement, le marché des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) est segmenté en cinq grandes régions: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA),

Quelques acteurs majeurs opérant sur le marché mondial des logiciels de planification et d’ordonnancement avancés (APS) sont ACUMATICA, INC ; SOCIÉTÉ ASPROVA ; Cybertec ; Dassault Systèmes SE ; DELFOI OY; SOLUTIONS MONDIALES DE MAGASIN ; INFORMER LE LOGICIEL ; SYSTÈMES PLEX ; Siemens AG ; LE GROUPE D’ACCÈS ; SAP SE ; et PlanetTogether.

