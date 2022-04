Part de marché des logiciels de gestion de la fraude 2022 Aperçus complets, analyse des facteurs de croissance, taille mondiale, tendances émergentes, scénario d’import-export, paysage concurrentiel, innovations et perspectives commerciales jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des logiciels de gestion des fraudes contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché des logiciels de gestion des fraudes par région.

Un logiciel de gestion de la fraude aide les systèmes financiers à se protéger contre la fraude, la contrefaçon, le détournement de fonds et d’autres abus. Ce type de logiciel peut également filtrer les emprunteurs pour le vol d’identité, les antécédents criminels et les défauts de paiement.

Selon cette étude, au cours des cinq prochaines années, le marché des logiciels de gestion des fraudes enregistrera un TCAC de $$% en termes de revenus, la taille du marché mondial atteindra des millions de dollars américains d’ici 2024, contre des millions de dollars américains en 2019. En particulier, ce rapport présente la part de marché mondiale des revenus des principales entreprises du secteur des logiciels de gestion des fraudes, partagée au chapitre 3.

Ce rapport présente un aperçu complet, les parts de marché et les opportunités de croissance du marché des logiciels de gestion des fraudes par type de produit, application, entreprises clés et régions clés.

Cette étude considère la valeur du logiciel de gestion des fraudes générée à partir des ventes des segments suivants :

Segmentation par type de produit : données de répartition de 2014 à 2019 en section 2.3 ; et prévisions jusqu’en 2024 à la section 10.7.

Logiciel en tant que service

Plate-forme en tant que service

sur site

Segmentation par application : données de répartition de 2014 à 2019, en section 2.4 ; et prévisions jusqu’en 2024 à la section 10.8.

Marché financier

Secteur gouvernemental

Divertissement

Communications Industrie

Autre

Ce rapport divise également le marché par région : données de ventilation aux chapitres 4, 5, 6, 7 et 8.

Amériques

États-Unis

Canada

Mexique

Brésil

APAC

Chine

Japon

Corée

Asie du Sud-Est

Inde

Australie

Europe

Allemagne

France Royaume-

Uni

Italie

Russie

Espagne

Moyen-Orient et Afrique

Égypte

Sud Afrique

Israël

Turquie

Pays du CCG

Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché. Les principaux fabricants couverts dans ce rapport : données de ventilation dans le chapitre 3.

Emailage

Riskified

FRISS

FCase

The MathWorks

Kount

Oversight Systems

Pipl

Signified

TransUnion

Fraud.net

Simility

Phishme

FraudLabs Pro

IPQualityScore

NICE Actimize

MemberCheck

Sift Science

Bolt

SAS Institute

Agena

GlobalVision Systems

ThreatMetrix

LogRhythm

Thomson Reuters

En outre, ce rapport examine les principaux moteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux acteurs et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement actuel et futur.

Objectifs de recherche

Étudier et analyser la taille du marché mondial des logiciels de gestion des fraudes par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2014 à 2018 et prévisions jusqu’en 2024.

Comprendre la structure du marché des logiciels de gestion des fraudes en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs mondiaux du logiciel de gestion de la fraude, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le Logiciel de gestion des fraudes en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Projeter la taille des sous-marchés des logiciels de gestion de la fraude, par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

