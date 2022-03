Part de marché des logiciels de conception de ponts 2021 avec les principaux fabricants: Fiberon, Idea Spectrum, Inc., Luxwood Software Tools, MiTek Inc., Simpson Strong-Tie Company Inc.

Le marché des logiciels de conception de ponts était évalué à 186,14 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 510,66 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 14,0 % de 2020 à 2027.

Avec la complexité croissante de la conception de ponts, les conceptions de ponts faites manuellement n’ont aucun moyen de vérifier leur exactitude et leur exactitude. Les règles de conception sont devenues assez compliquées dans les dernières technologies de processus. Leur définition est souvent vague et difficile à comprendre, et leur mise en œuvre respective du jeu de vérification peut nécessiter plus de 100 000 lignes de code pour créer et déboguer jusqu’à deux ans. Par conséquent, le codage manuel de ces tests est non seulement très lent, mais il entraîne également des erreurs. Par exemple, Sage-DA a lancé sa solution de gestion intégrée des règles de conception (iDRM). Cette solution est basée sur une technologie moderne et innovante qui permet de capturer visuellement rapidement des règles de conception complexes avec une capacité de contrôle instantanée qui permet de tester la définition de la règle par rapport à la disposition de test. Pour les concepteurs, iDRM offre une explication visuelle simple et sans ambiguïté de la règle et permet une fermeture entre l’intention originale de la règle et son application en même temps. Cela augmente l’efficacité des concepteurs, influençant ainsi le taux d’adoption du logiciel. Les facteurs mentionnés ci-dessus devraient influencer la croissance du marché des logiciels de conception de ponts au fil des ans.

Profils d’entreprise

AZEK Building Products (TimberTech)

Architecte en chef, Inc.

Delta Software International LLC (CAD Pro)

Fiberon

Idea Spectrum, Inc.

Outils logiciels Luxwood MiTek

Inc.

Simpson Strong-Tie Company Inc.

SmartDraw, LLC

Trex Company, Inc.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de conception de ponts

La pandémie de COVID-19 a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à travers le monde. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale a été la plus touchée en 2020 et devrait se poursuivre en 2021. La fermeture des activités de construction à travers le monde pour lutter contre la propagation du virus a nui à toute nouvelle adoption de La technologie. Cependant, avec les normes strictes de distanciation sociale établies par le gouvernement fédéral, les sociétés immobilières sont plus enclines à adopter des solutions cloud afin de permettre le travail à distance sur la conception et la planification des aménagements de propriétés résidentielles et commerciales. Ainsi, la propagation du virus COVID-19 a initialement gravement affecté le marché des logiciels de conception de decks ; cependant, on s’attend à ce qu’il influence l’adoption d’une solution basée sur le cloud au fil des ans.

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de conception de ponts se concentrent sur des stratégies, telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché, pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En novembre 2020, Fiberon a annoncé l’élargissement de son partenariat avec Wolf Home Products. Les produits de terrasse et de garde-corps Fiberon seraient désormais disponibles dans tout l’Ohio, l’ouest de la Pennsylvanie et le nord de l’État de New York, marquant une expansion multi-états améliorée du partenariat entre les deux sociétés.

En août 2018, MiTek Inc. avait publié la dernière version du concepteur de pont MiTek, qui permet une personnalisation avancée des niveaux de pont, de la direction, de la couleur et de la taille des planches de pont, entre autres fonctionnalités.

Par déploiement

Cloud

sur site

Par utilisateur final

Designers individuels

Par demande

Résidentiel

Commercial

Par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

