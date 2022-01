Part de marché des logiciels d’authentification sans mot de passe, taille, stratégie mondiale de croissance, statistiques, tendances du secteur, analyse régionale par prévision jusqu’en 2028

L’analyse mondiale des logiciels d’authentification sans mot de passe jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des logiciels d’authentification sans mot de passe avec une segmentation détaillée du marché par offre, secteur de l’utilisateur final et géographie. Le marché mondial des logiciels d’authentification sans mot de passe devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des logiciels d’authentification sans mot de passe et présente les principales tendances et opportunités du marché.

L’authentification sans mot de passe est une méthode d’authentification qui permet à un utilisateur d’accéder à une application ou à un système informatique sans saisir de mot de passe ni répondre à des questions de sécurité. Au lieu de cela, l’utilisateur fournit une autre forme de preuve telle qu’une empreinte digitale, un badge de proximité ou un code de jeton matériel. L' »Analyse du marché mondial des logiciels d’authentification sans mot de passe jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial.

Principaux joueurs clés : –

Acetifici Italiani Modène

1Kosmos Inc.

Authentiq BV

Cidaas

Microsoft Corporation

HYPR Corp

Autre

Conducteurs:

Adoption croissante des tendances BYOD, CYOD et WFH.

Augmentation des failles de sécurité et des cyberattaques sophistiquées entraînant des pertes financières et de réputation.

Réglementations gouvernementales strictes pour accroître l’adoption des solutions MFA.

Segmentation du marché

Sur la base du type de déploiement, le marché est segmenté en sur site, cloud

Basé sur l’utilisateur final, le marché est BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, gouvernement, défense et surveillance, électronique grand public, autres

Rapport sur le marché des logiciels d’authentification sans mot de passe par type de segmentation :

Sur site, Cloud

Rapport sur le marché des logiciels d’authentification sans mot de passe par application de segmentation:

BFSI, Informatique et Télécommunications, Santé, Gouvernement, Défense et Surveillance, Electronique Grand Public, Autres

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels d’authentification sans mot de passe :

La pandémie de COVID-19 a touché de nombreuses entreprises dans le monde. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises en raison des interdictions de voyager, des fermetures massives et des fermetures d’entreprises. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de matières premières, de biens et de services. Les secteurs de la fabrication, de l’automobile, des semi-conducteurs et de l’électronique, du pétrole et du gaz, des mines, de l’aviation et d’autres industries ont connu une baisse de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités.

Points clés couverts dans le rapport sur le marché des logiciels d’authentification sans mot de passe :

– Aperçu du logiciel d’authentification sans mot de passe, définition et classification Perspectives du marché, Facteurs déterminants et demandes

– Concurrence sur le marché des logiciels d’authentification sans mot de passe par les principaux fabricants clés, segmentation

– Analyse d’impact de COVID-19 sur le marché des logiciels d’authentification sans mot de passe

– Part du logiciel d’authentification sans mot de passe, taille, revenus (valeur) par région (2021-2028)

– Analyse du marché des logiciels d’authentification sans mot de passe par application, facteurs déterminants et tendances futures

– Fourniture, consommation, exportation, importation de logiciels d’authentification sans mot de passe par pays

– Stratégie par principaux fabricants / acteurs, tendances futures, principales opportunités de marché, moteurs et contraintes

