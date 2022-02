Part de marché des levés hydrographiques 2021 avec les principaux fabricants: BeamworX BV, Eye4Software BV, HYPACK / Xylem Inc., IIC Technologies, Norcom Technology Limited

Le marché des levés hydrographiques était évalué à 97,19 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 155,91 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % de 2020 à 2027.

Au cours des dernières années, plusieurs ports de pêche ont été conçus à des emplacements pratiques, éliminant ainsi la nécessité d’examiner attentivement les facteurs environnementaux tels que les récifs inexplorés, la hauteur des vagues, la profondeur de l’eau et les changements de courant de marée. Plusieurs structures marines ont été agrandies à travers le monde, et de nombreux problèmes autrefois considérés comme mineurs sont maintenant devenus majeurs. Des levés hydrographiques ou des levés bathymétriques sont utilisés pour arpenter les plans d’eau afin de s’assurer qu’ils sont exempts de problèmes majeurs qui pourraient entraîner des besoins d’entretien élevés à l’avenir. La portée des levés hydrographiques comprend l’inspection des rivières intérieures et des réservoirs de contrôle de l’eau, des évaluations périodiques de l’état des canaux de navigation fédéraux côtiers (pour éliminer les obstructions) et des projets de navigation intracôtière, et l’exécution de levés structurels sous-marins. Des relevés des brise-lames, des revêtements, des jetées et d’autres structures de contrôle des rivières sont effectués pour évaluer l’état du sous-sol des structures. Les levés hydrographiques assurent la sécurité des navires. Il permet aux navires de voyager en toute sécurité dans les ports, ce qui évite les pertes de vies et de biens et protège l’environnement. Par ailleurs, dans les zones côtières, la gestion de l’environnement dépend des modifications du milieu marin, qui peuvent être suivies à l’aide de levés hydrographiques capables d’identifier les modifications de la bathymétrie et des caractéristiques des fonds marins. Par conséquent, la demande pour le marché des logiciels de levés hydrographiques augmente à un rythme rapide dans le monde. Le nombre croissant de projets d’infrastructure offshore, y compris les systèmes d’évacuation des effluents, les ponts et les ports, contribue à l’augmentation de la demande de logiciels et de services de levés hydrographiques. De plus, la flambée des dépenses consacrées aux projets pétroliers et gaziers offshore stimule la croissance du marché des levés hydrographiques.

Noms de société

BeamworX BV

Eye4Software BV

HYPACK / Xylem Inc.

IIC Technologies

Norcom Technology Limitée

Teledyne Marine (Teledyne Technologies Incorporated)

Imagerie Triton, Inc.

OceanWise Limitée

Moga Software srl

Services de positionnement de qualité BV (QPS)

Esri

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des levés hydrographiques

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, l’Argentine, le Mexique et l’Afrique du Sud sont parmi les pays les plus touchés par le COVID. -19 épidémie. La crise du COVID-19 a affecté les industries du monde entier et l’économie mondiale a été affectée en 2020. Les États-Unis sont un marché de premier plan pour les levés hydrographiques des secteurs pétrolier et gazier et maritime. Les fermetures d’usines et d’entreprises à travers le monde ont eu un impact négatif sur l’adoption du marché des levés hydrographiques. En raison de la pénurie de main-d’œuvre et des difficultés pratiques dans de nombreux cas de distanciation sociale, les activités pétrolières et gazières à travers le monde ont été entravées, ce qui a entraîné l’arrêt de divers projets en cours. Ainsi, cela a également eu un impact négatif sur l’intégration du marché des levés hydrographiques.

Les acteurs opérant sur le marché des levés hydrographiques se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En janvier 2021, IIC Technologies et XOCEAN ont réalisé une étude révolutionnaire du fond marin des lacs supérieurs pour le Service hydrographique du Canada (SHC). Pour ce projet, deux navires de surface sans équipage XOCEAN (USV) se sont rendus sur le lac Supérieur cet hiver pour entreprendre des travaux d’enquête pionniers pour le SHC. CHS a engagé IIC Technologies pour acquérir un levé haute résolution du fond marin à des profondeurs d’eau allant jusqu’à 200 m, sur plus de 800 km2 au large de Thunder Bay, en Ontario, à l’aide de la technologie USV.

En décembre 2020, BeamworX BV avait lancé une nouvelle version de la suite logicielle BeamworX (version 2020.3). Ce nouveau logiciel NavAQ prend en charge l’AIS, l’automatisation et la multi-détection Mbe.

Par composant

Services logiciels

Par utilisateur final

Pétrole et gaz marins

Par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

