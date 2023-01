Part de marché des instruments de mesure de biofeedback 2023 | Taille, croissance, tendances et prévisions de l’industrie 2030

Aperçu du marché:

Le marché mondial des instruments de mesure du biofeedback détenait XX millions USD en 2020 et devrait croître avec un TCAC de XX % de 2022 à 2030. Le biofeedback est une stratégie d’autorégulation qui enseigne aux gens à réguler volontairement les fonctions corporelles qui sont améliorées involontairement, telles que leur bien-être émotionnel, physique et moral (par exemple, la pression artérielle, le rythme du pouls, la température de la peau et la tension musculaire). Plus de 15 millions de personnes en Amérique souffrent d’incontinence urinaire et ont recommandé des dispositifs de biofeedback pour les soins d’incontinence urinaire selon l’Institute for Health Care and Development. En 2015, une étude japonaise a révélé que la thérapie par rétroaction biologique aide à réduire la gravité et la fréquence des symptômes chez les personnes souffrant de migraines sévères. L’équipement de biofeedback est également utilisé dans le traitement de la douleur chronique, des maux de tête,

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://marketreporthub.com/sample.php?id=00183

Dynamique et facteurs du marché :

Le nombre croissant de troubles neurologiques devrait stimuler la croissance du marché des instruments de mesure du biofeedback au cours de la période de prévision. Selon le rapport Global Burden of Disease, 46 millions de personnes ont reçu un diagnostic de trouble bipolaire en 2017. De même, selon l’étude Global Burden of Disease, 20 millions de personnes souffraient de schizophrénie en 2017. Menant à une gamme importante de maladies neurologiques, L’Amérique du Nord devrait conserver une avance dans l’industrie des instruments de mesure du biofeedback. En 2017, 9,3 % des personnes et 11,9 % des femmes souffraient de problèmes de santé mentale, selon les rapports sur la prévalence mondiale des maladies. L’étude a également révélé que 2,7 % des hommes et 4,1 % des femmes souffraient de dépression. De plus, compte tenu du nombre croissant de troubles mentaux, Le marché européen des instruments de mesure du biofeedback devrait détenir la deuxième plus grande part de marché au cours de la période de prévision. En 2013, environ 8,2 millions de cas de troubles anxieux ont été diagnostiqués au Royaume-Uni selon la Mental Health Foundation.

Vérifiez la remise instantanée @ https://marketreporthub.com/discount.php?id=00183

Segmentation du marché :

En fonction du type, l’industrie du marché des instruments de mesure du biofeedback est segmentée en ondes cérébrales, fréquence cardiaque, muscles, glandes sudoripares, etc. Sur la base du canal de distribution, les tendances du marché des instruments de mesure du biofeedback varient selon les hôpitaux, les cliniques, les domiciles et les centres chirurgicaux ambulatoires. La répartition géographique et l’analyse de chacun des segments susmentionnés comprennent des régions comprenant l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’emprise.

Demande de rapport Table des matières @ https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00183

Analyse géographique :

L’Amérique du Nord domine la part de marché des instruments de mesure du biofeedback avec la forte demande due au secteur pharmaceutique développé dans cette région. La région est également une plaque tournante de l’infrastructure de soins de santé de pointe et des dépenses croissantes du gouvernement pour le développement rapide d’hôpitaux de fortune, le développement de nouveaux médicaments pour le contrôle des maladies alimente davantage la croissance du marché mondial des instruments de mesure du biofeedback. L’Asie-Pacifique connaît également une croissance rapide et devrait dominer à l’avenir. En raison de la croissance avancée du système et des technologies, la taille du marché des instruments de mesure du biofeedback devrait augmenter dans les années à venir.

Acheter un rapport exclusif @ https://marketreporthub.com/price.php?id=00183&price=3000

Scénario compétitif :

Le marché mondial des instruments de mesure du biofeedback est hautement concurrentiel et modérément fragmenté. En termes de part de marché des instruments de mesure du biofeedback, peu d’acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Les principaux acteurs qui améliorent la taille du marché mondial des instruments de mesure du biofeedback sont Mind Media, Quantum World Vision, Thought Technology Ltd, Vishee, BrainMaster Technologies Inc., Allengers Medical Systems, Qxsubspace, Laborie, NeuroCare et ELMIKO.