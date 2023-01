Part de marché des insectes comestibles, tendances, principaux moteurs, taille, développement, prévisions futures 2029

Le rapport de recherche approfondie sur le marché des insectes comestiblesest une source d’informations vérifiée et cohérente qui offre une vue panoramique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui favorisent le succès de l’entreprise. Les études de segmentation du marché par type de produit, application et géographie menées dans ce rapport sont utiles pour porter des jugements sur les produits. Le rapport sur le marché des insectes comestibles fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans les principaux segments de fabricants. Obtenez des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles technologies, aux outils de pointe et aux initiatives innovantes qui aideront certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des insectes comestibles

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des insectes comestibles est évalué à 145 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 892,31 millions de dollars en 2029, avec une croissance à un TCAC de 25,50 % sur la période prévue 2022-2029.

Les insectes comestibles sont rôtis, séchés et broyés pour un repas riche en protéines et faible en calories. Les coléoptères, les sauterelles, les grillons et les fourmis sont les insectes comestibles les plus courants sur le marché. Cette poudre est largement utilisée dans la préparation de barres énergétiques et de collations hypocaloriques en raison de sa compatibilité avec une variété d’ingrédients et d’arômes naturels.

EnviroFlight LLC a ouvert sa première usine de production commerciale dans le Kentucky, aux États-Unis, en janvier 2019 pour étendre la production de protéines d’insectes à partir de camouflage noir. Le coût de construction de cette nouvelle installation est d’environ 32 millions de dollars.

AgriProtein acquerra Millibeter NV, une entreprise d’aliments pour insectes, en décembre 2020 (Belgique). Le premier utilisera l’acquisition pour financer la construction de la première usine commerciale de Millibeter en Belgique. L’acquisition devrait accélérer la stratégie d’expansion européenne de la société.

Aspire Food Group (États-Unis)

Ferme d’insectes (Canada)

Protifarm (Pays-Bas)

Jiminy (Royaume-Uni)

Chapul Cricket Protein (États-Unis)

Swarm Nutrition GmbH (Allemagne)

AgriProtein Holdings Ltd. (Afrique du Sud)

EnviroFlight LLC (États-Unis)

Innovapid (France)

insecte (France)

Hexaply (Irlande)

Protics (Pays-Bas)

Le marché des insectes comestibles est segmenté en fonction du type d’insecte, du type de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

sortes d’insectes

gril

Vers de farine

Salut Bingfay

buffle

Sauterelle

fourmi

ver à soie

cigale

Autre

catégorie de produit

insecte entier

farine d’insectes

farine d’insectes

Barres d’insectes comestibles et shakes protéinés

Produits de boulangerie et collations d’insectes

bonbons aux insectes

boisson aux insectes

huile d’insecte

Autre

besoin

consommation humaine

nutrition animale

Produits cosmétiques

pharmacien

Technologies de fabrication utilisées sur le marché mondial des insectes comestibles – Les développements technologiques continus ont conduit à cette tendance de développement. Acteurs clés mondiaux du marché mondial des insectes comestibles: – Profils d’entreprise, informations sur les produits et coordonnées. État du marché mondial des insectes comestibles: – Informations et prévisions historiques et actuelles sur la capacité, la valeur de production, le coût et le retour sur investissement du marché mondial des insectes comestibles. État du marché mondial des insectes comestibles: la concurrence sur le marché comprend la concurrence des entreprises et des pays dans l’industrie. Analyse du marché du marché mondial des insectes comestibles en tenant compte des applications et des types. Perspectives du marché mondial des insectes comestibles compte tenu de la capacité de production et de la valeur de la production. Quels sont les coûts et bénéfices attendus ? Qu’en est-il de la part de marché, de l’offre et de la consommation ? Qu’en est-il des importations et des exportations ? Analyse de la chaîne du marché mondial des insectes comestibles par les matières premières et l’industrie en aval. Impact économique sur le marché mondial des insectes comestibles: – Quel est le résultat de l’analyse du marché des insectes comestibles? Dynamique du marché du marché mondial Insectes comestibles: – Défis et opportunités. Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures d’impact économique et les canaux de commercialisation pour le marché mondial des insectes comestibles?

